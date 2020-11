Toyota le da a Tesla: “es solo una receta, pero nosotros tenemos una cocina completa y un chef de verdad”

En MT Motores te hemos contado de los constantes elogios que ha recibido Tesla y en particular su fundador, Elon Musk, por parte del Grupo Volkswagen. Y son loas que no dejan de llamar la atención, puesto que el mayor consorcio motor del mundo está cada vez más volcado a la electromovilidad y, de algún modo u otro, Tesla es un rival. En septiembre, incluso, Herbert Diess, máximo directivo de los alemanes, y Elon Musk se reunieron en Europa para probar el nuevo Volkswagen ID.3 (ver nota). Todo muy armonioso, sin duda. Pero ahora Toyota no se mostró tan condescendiente con la marca californiana y en voz de su propio CEO, Akio Toyoda, le rayó la cancha a Musk y su ‘milagro’ en el campo de la electromovilidad. ¿Por qué y con qué argumentos?

Este viernes con motivo de un balance financiero trimestral, Akio Toyoda expresó que “Tesla dice que su receta será el estándar del futuro, pero lo que tiene Toyota es una cocina de verdad y un chef de verdad”. La analogía del ejecutivo hace referencia a que Tesla produce anualmente cerca de 500 mil autos, muy por debajo de las más de 10 millones de unidades que fabricó el Grupo Toyota en 2019, y que se descomponen en vehículos con motor a combustión, híbridos, eléctricos y eléctricos con pila de hidrógeno.

Eso sí, es cierto que Tesla ha alcanzado una mayor valoración que Toyota en acciones bursátiles. “Por supuesto que al mirar el precio actual de las acciones, estamos perdiendo contra su valoración”, dijo al respecto. “Pero cuando se trata de productos, tenemos un menú completo que puede ser elegido por los consumidores”.

El estilo apasionado de ‘Morizo’...

Akio Toyoda es reconocido por su estilo protagonista a la cabeza de Toyota. Adoptó el apodo ‘Morizo’, una denominación secreta instaurada para ahorrarle conflictos dentro de Toyota cuando comenzó a competir y probar él mismo con los colores de la marca, a mediados de la década pasada. Actualmente, Toyoda es un experimentado piloto profesional y ha seguido muy de cerca desarrollos como el del deportivo GR Supra.

Hace un mes estuvo en el Reino Unido para mostrar en la Goodwood Speedweek el flamante GR Yaris, un hothatch que es el auto con motor de tres cilindros más poderoso del mundo y que está hecho con base en el Yaris WRC con el que el estonio Ott Tänak se consagró en 2019 en el Campeonato del Mundo de Rally. En junio, Toyoda había hecho noticia cuando le pidió disculpas públicas a Tänak y su copiloto Martin Järveoja después de que el auto fallara, privándolos de vencer en el Rally de Cerdeña.