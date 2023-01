Un río casi se lleva el auto de “Chaleco” López en el Rally Dakar

Un día extremo vivió Francisco “Chaleco” López en la tercera etapa del Rally Dakar. Debido a fuertes lluvias que obligaron a neutralizar la carrera cuando faltaban cerca de 50 kilómetros, el caudal de un río creció de tal manera que hacía casi imposible cruzarlo. Y en esos intentos, el tenino reconoció que casi pierde el buggy en el que compite.

“Fue un día muy complicado. Al principio tuvimos un problema eléctrico que venía desde hace unos días, pero lo pudimos solucionar. Después de eso salimos a atacar, empezamos a recuperar, estábamos tranquilos, con muchas ganas cuando empezó a caer una tormenta muy fuerte. Nos encontramos entonces con un río que era un tremendo río, nos quedamos ahí y en cinco minutos prácticamente nos pasó el agua por arriba”.

Al verse atrapados por el agua, “Chaleco” se aferró al auto y no soltó el acelerador. “Yo nunca me bajé del auto, porque sabía que si me bajaba lo iba a perder, entonces lo aceleré siempre, lo atamos a varios metros hasta que nos sacó un camión. Ahí pasamos al otro lado, nos quedamos ahí para que se secara todo. Se secó el motor y después pudimos llegar hasta el final. Pero con mucho frío, hipotermia, pero estuvimos a punto de perder el auto, que fue lo más complejo”.

La armada sigue en carrera

La tercera etapa del Rally Dakar mantiene a los chilenos peleando por avanzar en las diferentes categorías.

En la serie de motos Rally GP (pilotos oficiales) la buena noticia es que el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) entró al grupo de los Top Ten en la Etapa 3, que fue ganada por el australiano Daniel Sanders. Cornejo finalizó hoy en la décima posición, a 16′08″ del vencedor.

Con estos resultados la general de motos la encabeza Sanders con 14:05′38′'. El piloto nortino avanzó hasta el 12° puesto para quedar a 28 minutos del líder.

“La etapa 3 tuvo de todo. Había arena y piedras, con un piso muy pesado por la lluvia. Y no es fácil correr así… Al margen, una lástima que mi amigo Ricky (Brabec) debió abandonar por una fuerte caída. Espero que no sea grave. Le mando la mejor de las vibras y le deseo una pronta recuperación. En lo personal, hoy perdí algunos minutos en comparación con los punteros de la etapa. Pero sigo en carrera. Recién vamos en la tercera etapa, así que queda bastante carrera por delante”, indicó Nacho Cornejo, preocupado por su compañero Brabec.

El otro chileno del equipo Monster Energy Honda Team, Pablo Quintanilla, continúa con su tranco firme. En la etapa tres terminó en el séptimo lugar, por lo que ascendió al 7° lugar de la general, favorecido por el abandono de Ricky Brabec, quien sufrió una caída en el kilómetro 274 de la etapa, siendo atendido por las asistencias médicas del Dakar.

En la serie de motos Rally 2, para pilotos privados, el chileno Tomás de Gavardo llegó en el 34° lugar y se instaló en el 36° puesto de la general, que hasta ahora domina el italiano Paolo Lucci.

De Gavardo registró hasta la neutralización un total de 5:56′24′', escoltado por su padrino dakariano, el nacional Patricio Cabrera, a 33 segundos.

“Fue muy exigente la etapa de hoy, con mucha arena y muchas pasadas de piedras y rocas, que se confundían con los charcos de aguas. Me sentí muy bien, mejor que en la etapa anterior, donde pasé a varios rivales, pero con un ritmo conservador y apretando más en ciertos sectores, pero la etapa se cortó por la intensa lluvia que cayó. La seguridad es lo primero. Lo anecdótico es que hoy me topé con el saudí que tuvo el accidente el lunes, al cual ayudé, y afortunadamente quedó bien y continuó en competencia”, dijo el piloto debutante en el Dakar.

Quien también se mostró conforme con lo realizado fue precisamente Patricio Cabrera, quien logró superar la tercera etapa y con un manejo más conservador, pudo avanzar hasta el punto de neutralización, finalizando el día en el 35° lugar de la serie Rally 2, con un tiempo de 5:56′57′', a 1:13′12′' del ganador de la etapa, el italiano Paolo Lucci.

Con este resultado, el representante de la Patagonia se instaló en el 32° lugar de la categoría Rally 2 y mantiene vivas las opciones de terminar entre los 30 mejores de la competencia, mientras en la general del Dakar, contando los pilotos de la categoría Rally GP, Cabrera marcha en la 57° posición.

“Fue un día muy largo, la especial estuvo buena, con arena y piedras resbaladizas, había pasado el último checkpoint, me faltaban 40 kilómetros para terminar la especial y desde la organización suspenden la etapa por que se puso a granizar. Ahí nos sacan a la carretera para ir hacia el campamento y fueron cerca de 200 km con mucho frío. Eso fue lo más duro de hoy, ya que durante la especial me sentí muy cómodo. Ahora a descansar un poco y a preparar la etapa cuatro para que sea un buen día”.

crédito: dakar.com

Más atrás se ubicó John Medina, el piloto chileno que compite en la serie Original, donde no puede recibir asistencia técnica. Cerró la etapa en un tiempo de 5:24′35″.

Para mañana, la Etapa 4 amenaza con las grandes montañas de arena del desierto saudí que encontrarán los pilotos en los primeros cien kilómetros de la especial que se disputará con partida y meta en Ha’il, en un tramo de 425 km de especial y 148 km de enlace.