Una BMW R 18 Transcontinental firmada y bendecida por el Papa León XIV recauda 130 mil euros

Los fondos obtenidos en la subasta organizada por Sotheby’s en Munich serán destinados a proyectos de ayuda a la infancia en Madagascar.

 

Una motocicleta única en el mundo, una BMW R 18 Transcontinental firmada y bendecida por el Papa León XIV, alcanzó los 130 mil euros en una subasta benéfica realizada por Missio Austria y Sotheby’s, para recaudar fondos para proyectos de apoyo a la infancia en Madagascar.

El origen de esta iniciativa se remonta al 3 de septiembre de 2025, en el Vaticano, cuando BMW Motorrad le entregó al Pontífice una R 18 Transcontinental especialmente personalizada para recibir su bendición y su firma.

La motocicleta subastada pertenece a la gama R 18, conocida por su imponente motor bóxer de 1.802 cc y su estilo clásico que rinde homenaje a las BMW de los años 50.

En esta versión especial, la marca añadió detalles exclusivos inspirados en la solemnidad del Vaticano, transformando el modelo en una pieza de colección con un valor espiritual y cultural inigualable.

“El fantástico resultado de nuestra R 18 Transcontinental firmada por el Papa León XIV es un magnífico broche de oro. Me complace enormemente que podamos contribuir con los 130 mil euros recaudados a proyectos de ayuda a niños en Madagascar. Y, por supuesto, deseo al nuevo propietario mucha diversión con esta singular motocicleta”, sentenció el CEO de BMW Motorrad, Markus Flasch.

Más sobre:NoticiasBMWr18 transcontinentalmotocicletaPapaLeón XIVSubastaMadagascar

COMENTARIOS

