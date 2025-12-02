Volkswagen renueva su ofensiva en vehículos comerciales con Transporter y Caravelle

Volkswagen consolida un año marcado por varios estrenos con la ampliación de su estrategia en el segmento comercial con la nueva Transporter y la inédita Caravelle.

El retorno del legendario modelo de carga y la llegada de una solución enfocada en el transporte de personas representan un hito para la marca, que refuerza su oferta profesional justo en un momento de alta demanda por vehículos versátiles, tecnológicos y eficientes.

La séptima generación de Transporter arriba completamente renovada. Su diseño exterior introduce retrovisores eléctricos calefaccionados con señalizador, luces delanteras LED y un parabrisas laminado con aislante térmico.

En la parte trasera suma reflectantes horizontales, iluminación LED y un práctico inserto superior para accesorios. Las dimensiones de 5.450 mm de largo, 2.275 mm de ancho con espejos y 2.005 mm de alto le permiten alcanzar una capacidad de carga de 6.600 litros, una capacidad de techo de 170 kg y hasta 2.800 kg de remolque con frenos, convirtiéndola en una herramienta ideal para logística, reparto urbano y faenas exigentes.

La nueva Caravelle comparte la base estructural de Transporter, pero se orienta al traslado confortable de hasta ocho pasajeros. Incorpora vidrios laterales reflectantes de calor y destaca por su maletero de 1.800 litros, lo que amplía su versatilidad para servicios de turismo, transporte corporativo o movilidad familiar de alta demanda.

Ambos modelos estrenan un interior completamente digitalizado. Equipan un panel de instrumentos de 12” configurable, un volante multifunción y una pantalla táctil de 13” con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Caravelle añade asientos reclinables y removibles en segunda y tercera fila, climatizador tri-zona, 10 parlantes y una amplia dotación de puertos de carga tanto en cabina como en zona trasera, pensados para el confort en viajes largos.

En seguridad, Volkswagen eleva el estándar del segmento incorporando asistentes avanzados como mantenimiento de carril, asistente de luces altas, sensores delanteros y traseros, control crucero con limitador de velocidad, cámara de retroceso, detector de fatiga y sistema Front Assist con frenado autónomo de emergencia y monitoreo de peatones.

Ambos modelos comparten un motor turbodiésel 2.0 TDI de 150 hp y 360 Nm. Transporter se asocia a una transmisión manual de seis velocidades, mientras Caravelle incorpora una caja automática de ocho relaciones. El rendimiento destaca por su eficiencia: Transporter homologa hasta 14,3 km/l en carretera, mientras Caravelle alcanza 15,7 km/l en el mismo ciclo.

El precio de la Volkswagen Transporter va desde $29.990.000+IVA, mientras que el valor de la Caravelle comienza en $35.990.000+IVA.