Volvo EX60: el modelo llamado a liderar la nueva etapa eléctrica (y de ver un auto)

La llegada del nuevo EX60 representa uno de los movimientos más importantes de Volvo Cars en los últimos años. El fabricante sueco continúa avanzando hacia una gama cada vez más electrificada, aunque con una estrategia más flexible que la anunciada inicialmente.

Si bien Volvo había planteado convertirse en una marca exclusivamente eléctrica hacia 2030, la evolución del mercado llevó a la compañía a ajustar sus objetivos. Actualmente, la meta es que entre el 90% y el 100% de sus ventas globales correspondan a vehículos electrificados —eléctricos puros e híbridos enchufables— al final de la década.

La electrificación ya tiene un peso significativo dentro de las operaciones globales de la compañía. Durante 2025, Volvo comercializó 710.042 vehículos en todo el mundo. De ese total, 151.830 unidades correspondieron a modelos 100% eléctricos (BEV), equivalentes a aproximadamente el 21% de las ventas globales. Si se consideran también los híbridos enchufables, los vehículos electrificados alcanzaron 323.294 unidades, representando cerca del 46% de las ventas totales de la marca.

Sin embargo, el crecimiento de los vehículos eléctricos puros mostró cierta desaceleración durante 2025, en línea con una industria que enfrenta una competencia cada vez más intensa y una demanda menos dinámica en algunos mercados. Precisamente por ello, Volvo considera que productos de nueva generación como el EX60 serán fundamentales para impulsar una nueva etapa de crecimiento dentro de su ofensiva eléctrica.

En este contexto, el nuevo modelo de la marca sueca adquiere una relevancia estratégica fundamental. No sólo inaugura una nueva generación tecnológica para la marca, sino que además aterriza en el segmento de mayor volumen para Volvo: el de los SUV medianos premium, categoría donde el XC60 ha sido históricamente su modelo más exitoso a nivel mundial.

Más que un nuevo producto, el EX60 se convierte en la pieza clave para acelerar la adopción de vehículos eléctricos dentro de la base tradicional de clientes de Volvo.

Lo que significa el EX60 para la gama Volvo

El EX60 llega para ocupar un espacio crucial dentro del portafolio de la marca. Se posiciona entre el compacto EX30 y el gran EX90, pero además asume una misión mucho más ambiciosa: convertirse en el equivalente eléctrico del XC60, el vehículo más vendido de Volvo durante años.

Su importancia también radica en que es el primer modelo desarrollado sobre la nueva plataforma SPA3, arquitectura destinada a convertirse en la base de los futuros vehículos eléctricos de la compañía.

Asimismo, es el debut de la denominada Superset Tech Stack, la nueva arquitectura de software de Volvo que permitirá desarrollar vehículos definidos por software, con actualizaciones remotas permanentes y una integración mucho más profunda entre hardware y sistemas digitales.

En otras palabras, el EX60 no sólo anticipa el futuro de Volvo: es el vehículo encargado de inaugurarlo.

Diseño: evolución escandinava con mayor sofisticación

Si bien el modelo se estrenó en enero de este año en Artipelag, Estocolmo, la prueba de manejo mundial fue en la ciudad española de Barcelona.

Ahí pudimos comprobar en vivo y en directo que el EX60 mantiene la identidad visual característica de Volvo, aunque con una ejecución más limpia y aerodinámica. La carrocería presenta superficies suaves, una parrilla completamente cerrada, ópticas con la reinterpretación de la firma luminosa “Martillo de Thor” y manillas enrasadas que contribuyen a un coeficiente aerodinámico de apenas 0,26.

En la zaga destacan los grupos ópticos verticales integrados en los pilares posteriores, mientras que las proporciones generales apuntan a un SUV de tamaño medio claramente orientado a competir con los futuros referentes eléctricos del segmento premium.

En el habitáculo predomina, como era de esperar, el minimalismo escandinavo, con materiales reciclados y sostenibles, una gran pantalla central vertical, instrumentación digital y una atmósfera enfocada en el confort y la reducción del estrés durante la conducción. Volvo señala que el EX60 incorpora un 27% de materiales reciclados en su construcción.

Opciones de motor y autonomía

La gama inicial contempla tres configuraciones para su tren motriz.

La de entrada es la denominada P6 con 374 Hp de potencia llevadas al eje trasero del vehículo y que cuenta con una autonomía que puede llegar a los 610 km en ciclo WLTP. La intermedia es la P10 AWD con 510 Hp con tracción integral y que puede recorrer con una sola carga hasta 660 km. Finalmente, la tope de gama es la P12 AWD con impresionantes 680 caballos de potencia y con sorprendente autonomía de hasta 810 km.

La tracción de la P10 y P12 cuentan con un motor en cada eje de ruedas para darle la tracción total.

Uno de los principales avances es la adopción de una arquitectura eléctrica de 800 voltios, que permite cargas ultrarrápidas de hasta 400 kW. Según Volvo, el paso del 10% al 80% de batería puede realizarse en aproximadamente 16 minutos en estaciones compatibles.

Pero sin duda, dentro de las innovaciones del EX60 está la arquitectura SPA3, diseñada específicamente para vehículos eléctricos. Esta plataforma incorpora procesos de fabricación mediante megacasting, integración estructural de baterías (cell-to-body) y una reducción significativa de complejidad productiva.

Además, es el primer vehículo desarrollado sobre la nueva plataforma de software Superset, una arquitectura digital común que permitirá actualizaciones OTA más rápidas y una mayor integración entre hardware y software.

Y si tecnología se trata, los suecos incorporan al EX60 el sistema HuginCore, considerado el “cerebro central” del vehículo, junto con la integración nativa de Google Gemini. Esto permite comandos conversacionales avanzados, navegación contextual y asistencia personalizada basada en inteligencia artificial, transformando la interacción con el vehículo a otro nivel, que al menos yo no había conocido.

Como es habitual en Volvo, la seguridad continúa siendo un pilar central. El EX60 integra una nueva generación de sistemas ADAS, sensores de alta capacidad de procesamiento y una arquitectura electrónica preparada para evolucionar mediante actualizaciones remotas.

Impresión de manejo: Volvo EX60 P10 AWD

Los alrededores de Barcelona fueron el escenario elegido por Volvo para hacer la ruta de manejo del nuevo EX60 y la versión testeada fue la P10 AWD, probablemente, a mi gusto la más equilibrada de la gama.

Con 510 Hp y tracción integral, entrega prestaciones que superan ampliamente lo que tradicionalmente se espera de un SUV familiar de Volvo, teniendo en cuenta que según las cifras del fabricante su aceleración de 0 a 100 km/h se sitúa en torno a los 4,4 segundos, colocándolo en territorio de modelos deportivos. Y si bien no hubo cronómetro en mano, en carretera pudimos comprobar que esa aceleración es evidente.

El manejo EX60 P10 mantiene una de las características históricas de la marca: el refinamiento. La aceleración es contundente pero progresiva, sin la brusquedad típica de algunos eléctricos de alta potencia que muchas veces resultan abruptos.

El trabajo de la plataforma está en un nivel superlativo en ese sentido, con una suavidad en la marcha, pero con gran aplomo, lo que disfruta en los sinuosos caminos e, incluso en algunos terrenos fuera de ruta. La suspensión absorbe irregularidades con una calidad de rodadura propia de segmentos superiores, mientras que la dirección privilegia precisión y la estabilidad por encima de la deportividad extrema. Al final, la experiencia de conducción se traduce a esa confianza que te entrega Volvo con la nueva generación de modelos y que con el EX60, sin duda, lo reconfirma.

Si ya los autos eléctricos tienen como característica per se de ser silenciosos, acá Volvo sobresale con el aislamiento acústico sobresale y la sensación general es de gran solidez estructural, favorecida por la nueva plataforma SPA3 y la integración estructural de la batería.

Es verdad, con ese nivel de desarrollo en su chasis y con esa motorización era difícil que la prueba de manejo del EX60 no fuera grata. Pero había un punto más para evaluar y que de verdad es lo que deja al nuevo EX60 en otro nivel: la experiencia tecnológica que te puede entregar.

La interacción con el sistema operativo resulta más rápida que en generaciones anteriores, las funciones conectadas son más intuitivas y la integración de inteligencia artificial aporta un nivel de asistencia que anticipa claramente la dirección que tomará Volvo durante los próximos años.

Ya no solo se trata de dar instrucciones, que te pueda dar alternativas de caminos, dar las últimas noticias o que te ofrezca alternativas de restaurantes, por decir algo. Acá uno puede interactuar y llevar una conversación que te puede dejar helado.

Gemini: el pasajero que nunca imaginé

Luego de cientos de kilómetros interactuando con instrucciones básicas con el EX60 P10 y justo antes de finalizar, pusimos a prueba Google Gemini. Con el solo hecho de “conversar” por horas, entramos a una conversación profunda (y en español) de cuáles creía que eran mis gustos, cómo me describía, hablamos de amor, de la familia e incluso de si creía que yo prefería ser piloto o copiloto. Sus respuestas simplemente me dejaron boquiabierta y sentí que tenía un nuevo amigo para la ruta.

El Volvo EX60 no sólo es un nuevo SUV eléctrico. Tampoco uno de los lanzamientos más importantes de la marca sueca en los últimos años, ni es solo el encargado de repetir el éxito comercial del XC60 a la era de la electromovilidad siendo el candidato para liderar su crecimiento global.

El Volvo EX60 no sólo inaugura una nueva generación de vehículos eléctricos para la marca sueca. También plantea una pregunta que hasta hace poco parecía lejana: qué ocurre cuando un automóvil deja de ser únicamente un medio de transporte y comienza a convertirse en un verdadero compañero de viaje. Tras convivir durante varios días con su sistema de inteligencia artificial, la respuesta parece estar más cerca de lo que imaginábamos.