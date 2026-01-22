SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Volvo EX60: el SUV eléctrico que redefine la autonomía, la tecnología y la seguridad

    Con hasta 810 kilómetros por autonomía, carga ultrarrápida y una nueva arquitectura eléctrica, el modelo marca un punto de inflexión para la marca en el mayor segmento de vehículos eléctricos del mundo.

     

    Como un paso decisivo hacia el futuro de la marca y la electromovilidad se puede definir el estreno del Volvo EX60, un SUV mediano 100% eléctrico que llega para cambiar las reglas del juego en el segmento más competitivo del mercado eléctrico global.

    Pensado para familias y usuarios que buscan dar el salto definitivo a la electromovilidad, el modelo combina autonomía récord, tiempos de carga mínimos, alto rendimiento y una propuesta de valor que apunta directamente al corazón del mercado.

    El nuevo EX60 puede recorrer hasta 810 kilómetros con una sola carga en su versión P12 AWD, la mejor autonomía de su clase. Además, tiene en la velocidad de carga otro de sus grandes argumentos: con cargadores rápidos de 400 kW, puede sumar hasta 340 km de autonomía en apenas 10 minutos.

    El vehículo está disponible con tres variantes de motorización eléctrica: P12 AWD (hasta 810 km), P10 AWD (hasta 660 km) y P6 con tracción trasera (hasta 620 km), conformando un total de siete versiones que se adaptan a distintos estilos de vida. Además, Volvo respalda su propuesta con 10 años de garantía de batería y beneficios adicionales como carga doméstica gratuita en algunos mercados.

    Se ofrecerá con una selección de motores de un solo motor y de dos motores, que varían en potencia desde 369 CV en la variante de entrada P6 con tracción trasera hasta unos elevados 671 CV en el P12 AWD, que es el Volvo más potente hasta el momento y, con un tiempo de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos.

    Basado en la nueva arquitectura SPA3 y gestionado por el sistema central HuginCore, el EX60 introduce tecnologías clave como megacasting, celda a carrocería y computación centralizada, mejorando eficiencia, reduciendo peso y logrando la menor huella de carbono jamás registrada en un Volvo eléctrico, a la par del EX30.

    En diseño, el EX60 lleva el minimalismo escandinavo a la era eléctrica: un exterior aerodinámico (coeficiente de 0,26), un interior amplio y versátil, materiales naturales de alta gama y un enfoque claro en el confort. A ello se suma un sistema de audio premium Bowers & Wilkins con 28 altavoces y, por primera vez en un Volvo, Apple Music con Dolby Atmos.

    El EX60 también es el Volvo más inteligente hasta ahora. Es el primer modelo de la marca en integrar Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que permite interactuar con el vehículo de forma natural y personalizada. Todo esto se complementa con una experiencia de usuario ágil, fluida y preparada para mejorar con el tiempo gracias a actualizaciones inalámbricas.

    En tema de seguridad, cuenta con el lmulti-adaptive safety belt (cinturón “multi-adaptativo”), considerado uno de los mejores inventos de 2025, y de una jaula reforzada con acero al boro. Asimismo, tendrá actualizaciones inalámbricas periódicas, que ayudarán a mejorar su performance.

    En el mismo lanzamiento, la marca sueca aprovechó de presentar el Volvo EX60 Cross Country, que se sitúa 20 milímetros más alto del suelo, lo que mejora aún más la visibilidad y la sensación de control. Cuenta con dos opciones de tracción total: un P10 AWD Eléctrico con hasta 640 km de autonomía, que será la primera en llegar al mercado, el P12 AWD Eléctrico con mayor autonomía.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosVolvoEX60SUVAutos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones
    Chile

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío
    Negocios

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo
    El Deportivo

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

    El gran paso de Chile Rugby: inaugura el “centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica”

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal
    Mundo

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer