Volvo EX60: el SUV eléctrico que redefine la autonomía, la tecnología y la seguridad

Como un paso decisivo hacia el futuro de la marca y la electromovilidad se puede definir el estreno del Volvo EX60, un SUV mediano 100% eléctrico que llega para cambiar las reglas del juego en el segmento más competitivo del mercado eléctrico global.

Pensado para familias y usuarios que buscan dar el salto definitivo a la electromovilidad, el modelo combina autonomía récord, tiempos de carga mínimos, alto rendimiento y una propuesta de valor que apunta directamente al corazón del mercado.

El nuevo EX60 puede recorrer hasta 810 kilómetros con una sola carga en su versión P12 AWD, la mejor autonomía de su clase. Además, tiene en la velocidad de carga otro de sus grandes argumentos: con cargadores rápidos de 400 kW, puede sumar hasta 340 km de autonomía en apenas 10 minutos.

El vehículo está disponible con tres variantes de motorización eléctrica: P12 AWD (hasta 810 km), P10 AWD (hasta 660 km) y P6 con tracción trasera (hasta 620 km), conformando un total de siete versiones que se adaptan a distintos estilos de vida. Además, Volvo respalda su propuesta con 10 años de garantía de batería y beneficios adicionales como carga doméstica gratuita en algunos mercados.

Se ofrecerá con una selección de motores de un solo motor y de dos motores, que varían en potencia desde 369 CV en la variante de entrada P6 con tracción trasera hasta unos elevados 671 CV en el P12 AWD, que es el Volvo más potente hasta el momento y, con un tiempo de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos.

Basado en la nueva arquitectura SPA3 y gestionado por el sistema central HuginCore, el EX60 introduce tecnologías clave como megacasting, celda a carrocería y computación centralizada, mejorando eficiencia, reduciendo peso y logrando la menor huella de carbono jamás registrada en un Volvo eléctrico, a la par del EX30.

En diseño, el EX60 lleva el minimalismo escandinavo a la era eléctrica: un exterior aerodinámico (coeficiente de 0,26), un interior amplio y versátil, materiales naturales de alta gama y un enfoque claro en el confort. A ello se suma un sistema de audio premium Bowers & Wilkins con 28 altavoces y, por primera vez en un Volvo, Apple Music con Dolby Atmos.

El EX60 también es el Volvo más inteligente hasta ahora. Es el primer modelo de la marca en integrar Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que permite interactuar con el vehículo de forma natural y personalizada. Todo esto se complementa con una experiencia de usuario ágil, fluida y preparada para mejorar con el tiempo gracias a actualizaciones inalámbricas.

En tema de seguridad, cuenta con el lmulti-adaptive safety belt (cinturón “multi-adaptativo”), considerado uno de los mejores inventos de 2025, y de una jaula reforzada con acero al boro. Asimismo, tendrá actualizaciones inalámbricas periódicas, que ayudarán a mejorar su performance.

En el mismo lanzamiento, la marca sueca aprovechó de presentar el Volvo EX60 Cross Country, que se sitúa 20 milímetros más alto del suelo, lo que mejora aún más la visibilidad y la sensación de control. Cuenta con dos opciones de tracción total: un P10 AWD Eléctrico con hasta 640 km de autonomía, que será la primera en llegar al mercado, el P12 AWD Eléctrico con mayor autonomía.