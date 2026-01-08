World Car Awards 2026: estos son los finalistas de cada categoría
Se reveló la lista definitiva de los modelos que competirán por los principales premios de la industria automotriz a nivel global. El dominio es alemán y asiático.
Los World Car Awards entraron en su etapa final tras la publicación oficial de los finalistas para la edición 2026. En total, son 10 los modelos que disputarán el título de World Car of the Year, además de los cinco nominados en cada una de las categorías especiales: World Electric Car, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car y World Car Design of the Year.
La organización ratificó que los ganadores se conocerán el miércoles 1 de abril de 2026, cuando se anuncie en vivo todos los ganadores de los World Car Awards durante el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, uno de los eventos más relevantes del calendario automotor y escenario habitual para la entrega de estos premios.
El jurado del certamen está compuesto por 90 periodistas especializados provenientes de 30 países. Chile cuenta con dos representantes: Marcelo Palomino, de Autocosmos, y Gabriel Baeza, editor general de Ruta Motor.
En la categoría principal Hyundai y Kia destacan como las únicas marcas con dos vehículos nominados cada una, mientras que China está representada únicamente por el BYD Seal 6 DM-i.
Finalistas World Car of the Year 2026
Audi Q5 / SQ5
BMW iX3
BYD Seal 6 DM-i
Hyundai Ioniq 9
Hyundai Palisade
Kia EV4
Kia EV5
Mercedes Benz CLA
Nissan Leaf
Toyota RAV4
World Electric Car
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- BMW iX3
- Hyundai Ioniq 9
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
World Luxury Car
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- Audi A6/S6
- Cadillac Vistiq
- Lucid Gravity
- Volvo ES90
World Performance Car
- BMW M2 CS
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Defender OCTA
- Hyundai Ioniq 6 N
- Mercedes-AMG GT 63 Pro
World Urban Car
- Alfa Romeo Junior
- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
- Firefly
- Hyundai Venue
- Wuling Binguo / Ari Poly
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.