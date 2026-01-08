SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    World Car Awards 2026: estos son los finalistas de cada categoría

    Se reveló la lista definitiva de los modelos que competirán por los principales premios de la industria automotriz a nivel global. El dominio es alemán y asiático.

     

    Los World Car Awards entraron en su etapa final tras la publicación oficial de los finalistas para la edición 2026. En total, son 10 los modelos que disputarán el título de World Car of the Year, además de los cinco nominados en cada una de las categorías especiales: World Electric Car, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car y World Car Design of the Year.

    La organización ratificó que los ganadores se conocerán el miércoles 1 de abril de 2026, cuando se anuncie en vivo todos los ganadores de los World Car Awards durante el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, uno de los eventos más relevantes del calendario automotor y escenario habitual para la entrega de estos premios.

    El jurado del certamen está compuesto por 90 periodistas especializados provenientes de 30 países. Chile cuenta con dos representantes: Marcelo Palomino, de Autocosmos, y Gabriel Baeza, editor general de Ruta Motor.

    En la categoría principal Hyundai y Kia destacan como las únicas marcas con dos vehículos nominados cada una, mientras que China está representada únicamente por el BYD Seal 6 DM-i.

    Finalistas World Car of the Year 2026

    Audi Q5 / SQ5

    Static photo, Colour: Ultra blue metallic AUDI AG

    BMW iX3

    BYD Seal 6 DM-i

    Hyundai Ioniq 9

    Hyundai Palisade

    Kia EV4

    Kia EV5

    Mercedes Benz CLA

    Nissan Leaf

    Toyota RAV4

    World Electric Car

    • Audi A6 e-tron / S6 e-tron
    • BMW iX3
    • Hyundai Ioniq 9
    • Mercedes-Benz CLA
    • Nissan Leaf

    World Luxury Car

    • Audi A6 e-tron / S6 e-tron
    • Audi A6/S6
    • Cadillac Vistiq
    • Lucid Gravity
    • Volvo ES90

    World Performance Car

    • BMW M2 CS
    • Chevrolet Corvette E-Ray
    • Defender OCTA
    • Hyundai Ioniq 6 N
    • Mercedes-AMG GT 63 Pro

    World Urban Car

    • Alfa Romeo Junior
    • Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
    • Firefly
    • Hyundai Venue
    • Wuling Binguo / Ari Poly
    Más sobre:NoticiasWorld Car AwardsWorld Car Of The YearAutos 2026Salón de Nueva YorkKiaMercedes BenzNissanToyotaHyundaiBYDBMWAudi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rojo Edwards califica de “tremendamente irresponsable” declaraciones de Boric por Estados Unidos y Venezuela

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Gobierno de Santiago lanza plataforma digital para orientar y facilitar la denuncia ciudadana en la RM

    Venezuela: Edmundo González sostiene que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 8 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 8 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Temblor hoy, jueves 8 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 8 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rojo Edwards califica de “tremendamente irresponsable” declaraciones de Boric por Estados Unidos y Venezuela

    Gobierno de Santiago lanza plataforma digital para orientar y facilitar la denuncia ciudadana en la RM

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años
    Negocios

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA
    Tendencias

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Juan Ignacio Cornejo remata segundo en la quinta etapa de las motos y escala posiciones en el Dakar
    El Deportivo

    Juan Ignacio Cornejo remata segundo en la quinta etapa de las motos y escala posiciones en el Dakar

    La pelota corre por el desierto: las memorias de futbolistas chilenos en la liga de Qatar

    “Fui formado en la vereda del frente, pero mi presente es la UC”: Cerezo aborda sus insultos a los hinchas cruzados

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile
    Cultura y entretención

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición
    Mundo

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    Venezuela: Edmundo González sostiene que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”

    Machado afirma que al “régimen” de Venezuela “le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo”

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas