World Car Awards 2026: estos son los finalistas de cada categoría

Los World Car Awards entraron en su etapa final tras la publicación oficial de los finalistas para la edición 2026. En total, son 10 los modelos que disputarán el título de World Car of the Year, además de los cinco nominados en cada una de las categorías especiales: World Electric Car, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car y World Car Design of the Year.

La organización ratificó que los ganadores se conocerán el miércoles 1 de abril de 2026, cuando se anuncie en vivo todos los ganadores de los World Car Awards durante el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, uno de los eventos más relevantes del calendario automotor y escenario habitual para la entrega de estos premios.

El jurado del certamen está compuesto por 90 periodistas especializados provenientes de 30 países. Chile cuenta con dos representantes: Marcelo Palomino, de Autocosmos, y Gabriel Baeza, editor general de Ruta Motor.

En la categoría principal Hyundai y Kia destacan como las únicas marcas con dos vehículos nominados cada una, mientras que China está representada únicamente por el BYD Seal 6 DM-i.

Finalistas World Car of the Year 2026

Audi Q5 / SQ5

BMW iX3

BYD Seal 6 DM-i

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Palisade

Kia EV4

Kia EV5

Mercedes Benz CLA

Nissan Leaf

Toyota RAV4

World Electric Car

Audi A6 e-tron / S6 e-tron

BMW iX3

Hyundai Ioniq 9

Mercedes-Benz CLA

Nissan Leaf

World Luxury Car

Audi A6 e-tron / S6 e-tron

Audi A6/S6

Cadillac Vistiq

Lucid Gravity

Volvo ES90

World Performance Car

BMW M2 CS

Chevrolet Corvette E-Ray

Defender OCTA

Hyundai Ioniq 6 N

Mercedes-AMG GT 63 Pro

World Urban Car