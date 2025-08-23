25 palestinos son asesinados en Gaza por ataques israelíes en medio de hambruna

Este sábado se registraron nuevos ataques y disparos por parte del Ejército de Israel en la Franja de Gaza que provocaron la muerte de al menos 25 palestinos.

De acuerdo a Associated Press News, las víctimas se refugiaban en tiendas de campaña o buscaban alimentos.

De los 25 fallecidos, 14 personas fueron asesinadas en el sur de Gaza. Según el mismo medio, más de la mitad de ellas eran mujeres y niños.

De hecho, acorde con el medio mencionado, los ataques tenían como objetivo a tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en Khan Younis.

Por otro lado, en el norte de Gaza, los disparos por parte de Israel mataron al menos a cinco solicitantes de ayuda cerca del cruce de Zikim con Israel. Es en ese sector donde los convoyes de camiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras agencias entran al territorio.

Además, de acuerdo a información obtenida por el medio internacional desde hospitales y la Media Luna Roja Palestina, seis personas murieron en ataques en otros lugares de Gaza.

Este siniestro ocurre un día después de que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que se encuentra respaldada por Naciones Unidas, declarara hambruna en la gobernación de Gaza.

Cabe recordar que el informe de la IPC apunta que la hambruna fue “creada por el hombre” y que, como tal, “puede ser revertida”.

Pese a ello, Israel ha rechazado la declaración de hambruna basada en datos, calificándola de “mentira descarada” .

De hechos, los esfuerzos por un alto el fuego están en suspenso mientras los mediadores esperan los próximos pasos de Israel.