BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania

    Los residentes de la localidad al norte de Kiev aún recuerdan cuando los rusos llegaron y comenzaron a asesinar a civiles. Es por eso que aseguran que cualquier acuerdo con Moscú debe incluir un castigo para quienes cometieron esos horrendos crímenes.

    Por 
    Cristina Cifuentes, desde Kiev
    Memorial en la iglesia de Bucha. Foto: Cristina Cifuentes

    Darya tenía 18 años cuando comenzó la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, ocurrida el 24 de febrero de 2022. Estaba en casa con sus padres y su novio la llamó para que viera la conferencia de prensa del presidente ruso, Vladimir Putin, en la que anunciaba que comenzaba “una operación especial” contra el vecino país. “Me di cuenta de que había comenzado una invasión a gran escala. Fui inmediatamente a ver a mis padres. Empezamos a recoger nuestras cosas y oímos las primeras explosiones, porque casi inmediatamente empezaron a bombardear el aeropuerto de Hostomel. Oímos explosiones y aviones sobrevolando. Fue aterrador, y no sabíamos qué hacer”, cuenta en conversación con La Tercera.

    A más de tres años de la masacre ocurrida en esta localidad ubicada en el norte de Kiev, sus residentes manifiestan su rechazo a la propuesta de paz del presidente estadounidense Donald Trump que, entre otros puntos, consideraba una amnistía para los soldados rusos.

    “Creo que después de tantos años de guerra con Rusia, no podemos aceptar estas condiciones, porque ha muerto una gran cantidad de personas, una gran cantidad de soldados ucranianos, niños de 10 años. Mi compañero de clase está ahora en el frente y dedicó su juventud a luchar durante esos años. No vale la pena aceptar estas condiciones, porque creo que ya es suficiente. Basta con aceptar las condiciones de Rusia y aceptar lo que nos da. Porque tantos años, tantas vidas destruidas en ciudades ocupadas, no valen la pena”, señala Darya, quien actualmente estudia en la universidad en Kiev y trabaja en la municipalidad en Bucha.

    La esposa de Vasyl Maznichenko, Natalia, reacciona en la tumba de este residente local asesinado por soldados rusos durante la ocupación de Bucha, en el cementerio de la ciudad, el 24 de febrero de 2023. Foto: Archivo VALENTYN OGIRENKO

    Dmytro Hapchenko, funcionario de la Municipalidad de Bucha, aún recuerda el momento en que los rusos llegaron a la ciudad, momento en el que bloquearon todas sus salidas, impidiendo el paso de las personas. “No había electricidad, agua, gas, todos los negocios fueron cerrados, también las farmacias. Y los ciudadanos de Bucha pasaron dos semanas en esas circunstancias. Toda la población de 50 mil personas vivió en subterráneos y estuvo esperando oportunidades de evacuación”, relata a periodistas de medios latinoamericanos que fueron invitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, entre ellos La Tercera.

    “Esos fueron los días en los que muchos civiles fueron asesinados en las calles de la ciudad. Solo el 9 de marzo surgió la oportunidad para evacuar y luego dentro de esos cinco días la mayoría de la población escapó. Solo cuatro mil personas permanecieron en la ciudad”, detalla.

    Y agrega: “Al terminar la ocupación, vimos a los civiles muertos en las calles, los rusos no dejaban acercarse a los cuerpos. No nos permitían moverlos. El 10 de marzo había muchos cuerpos. Debido al deterioro de los cuerpos se decidió enterrarlos en las afuera de la iglesia. Se hizo una gran fosa y se enterraron 67 cuerpos ese 10 de marzo. Después, ya sea los familiares o los voluntarios, seguían trayendo cuerpos. Por tres meses se exhumaron los cuerpos para trasladarlos a otra parte y ver qué les había ocurrido. Hay 43 cuerpos que no hemos establecido quiénes eran. Hay 21 desaparecidos y no sabemos dónde están ahora”.

    Tumbas de personas no identificadas asesinadas por soldados rusos durante la ocupación de la ciudad de Bucha, se ven en el cementerio de la ciudad, el 30 de marzo de 2023. Foto: Archivo GLEB GARANICH

    “Era peligroso moverse por la ciudad. Solo nos movíamos en barrios pequeños”, describe Hapchenko.

    Las personas que fueron asesinadas en Bucha - ciudad que ha sido completamente restaurada- y que han sido identificadas alcanzan a 561. Sin embargo, el funcionario de la Municipalidad de Bucha advierte que no es la cifra final y se espera que siga creciendo. Detalla que las edades de las víctimas van de 1 a 100 años. Principalmente. la gente murió por balas que recibió en la calle, en los autos. También fueron torturados.

    Al respecto, Hapchenko señala que aún se encuentran buscando los cuerpos de quienes fueron asesinados y torturados en los bosques y, de hecho, recientemente hallaron 13 cadáveres.

    Las autoridades Bucha se encuentran trabajando para llevar adelante procesos criminales contra los soldados que cometieron los asesinatos. Actualmente hay aproximadamente 100 casos criminales donde se han establecido a los perpetradores de los asesinatos.

    Recientemente, Ucrania dijo que había identificado a un comandante ruso como sospechoso de algunos de los asesinatos. Los fiscales ucranianos ya emitieron avisos de sospecha -un paso procesal hacia una posible orden de arresto- para docenas de soldados rusos en el caso Bucha. Dijeron que el último era el primero para un comandante del Ejército ruso.

    Trabajadores funerarios llevan un ataúd con el cuerpo de un civil no identificado, durante un funeral en Bucha, cerca de Kiev, el 2 de septiembre de 2022. Foto: Archivo Emilio Morenatti

    “La evidencia muestra que Yurii Vladimirovich Kim es sospechoso de ser penalmente responsable de 17 asesinatos y cuatro casos de malos tratos cometidos deliberadamente por fuerzas bajo su mando en Bucha”, señala Global Rights Compliance, una fundación de derecho internacional dedicada a promover la rendición de cuentas mediante la aplicación innovadora del derecho internacional.

    La fundación citó el aviso de sospecha ucraniano, que indicaba que Kim era comandante de un pelotón de la 76ª División de Asalto Aéreo del Ejército ruso. La fiscalía ucraniana no respondió a una solicitud de comentarios sobre los detalles del caso. Kim no estaba bajo custodia ucraniana, explicó a Reuters Jeremy Pizzi, asesor legal de Global Rights Compliance.

    “Yo perdí a 16 amigos, personas civiles que fueron criminalmente asesinadas y estos crímenes deben ser castigados. Todo el mundo debe saber el nombre de esas personas que violaron la ley humanitaria internacional, la Convención de Ginebra. Recuerdo a mi amigo Ruslan que fue asesinado enfrente de su hijo. El joven tuvo suerte de sobrevivir, porque la bala le llegó al gorro y no a la cabeza. Creo que los criminales deben ser castigados e incluso, si se llega a una decisión sin castigar a los criminales, nosotros no detendremos las investigaciones. Los rusos deben ser responsables de los crímenes”, advierte Hapchenko.

    Más sobre:La Tercera PMUcraniaGuerra en UcraniaBuchaVladimir PutinKievVolodymyr ZelenskyRusiasoldados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Sondeo Descifra: 90% está de acuerdo con proyecto que busca prohibir celulares en sala de clases

    En la casa de Juan Sutil: el reencuentro de camaradería de Evelyn Matthei con su equipo de campaña

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Servicios

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4
    Chile

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast
    Negocios

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast

    Clínica Las Condes firma convenio con la Universidad Andrés Bello por 20 años a cambio de US$36 millones

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña
    Tendencias

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación
    El Deportivo

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación

    Los clubes le quiebran la mano a la ANFP por el Fútbol Joven: el millonario sistema de torneos para la temporada 2026

    El elogio definitivo de Matías Almeyda a Alexis Sánchez

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa
    Cultura y entretención

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania
    Mundo

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania

    Dimite el jefe de la oficina presidencial de Ucrania tras una investigación por corrupción

    Rusia declara como “indeseable” a la organización no gubernamental Human Rights Watch

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida