“Acaban de pedirnos que no demos información de dónde caen los misiles”: chileno relata ataque iraní a Israel

Este viernes el ejército israelí alertó que cientos de misiles disparados desde Irán se dirigían hacia Israel y ordenó a la población dirigirse a los refugios.

Ante ello, en Meganoticias contactaron a Francisco Salgado, chileno que vive al sur de Jerusalén, ciudad afectada por el ataque iraní. El connacional relató que “esta es la primera vez en el día que llegan tantos”.

“La gente sale de curiosa, la gente ya lleva más de un año con distintas alarmas por ataques desde el Líbano, ataques desde Gaza, entonces ya la gente como que le ha perdido un poco el miedo, por eso que también hay tantas imágenes”, explicó Salgado.

El chileno informó que, si bien Jerusalén está con alarma, pero el sector en que reside no ha sonado aún . “Estamos en una zona donde no se ve toda la capital. Para que ustedes más o menos se hagan una idea, Jerusalén está rodeado de colinas. Entonces nosotros estamos justo detrás de una colina que va hacia Jerusalén. Por lo tanto nosotros no tenemos toda la visión completa de la ciudad”, señaló.

Mientras contaba de la situación, se escuchaban las alarmas de la ciudad, Salgado indicó que “ seguramente la idea es saturar las defensas y por eso es que precisamente han podido caer algunos misiles dentro de zonas pobladas”.

“Israel en todo caso, como te decía, está preparado para esto. Durante la mañana, dos hospitales, los dos hospitales más grandes de Israel, el Sheba y el Rambam. Uno en Haifa y el otro en Tel Aviv. Habilitaron los estacionamientos subterráneos como salas para pacientes ”, comentó.

Respecto a su familia, Salgado mencionó que tiene tres hijos y que se encontraban todos dentro de su hogar. “En cosas de segundos, podemos estar dentro del refugio en caso de que la alarma suene acá ”, aseguró.