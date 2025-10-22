SUSCRÍBETE
Mundo

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que el martes por la noche el Ejército estadounidense llevó a cabo su octavo ataque contra una presunta embarcación narcotraficante.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
La semana pasada dos presuntos narcotraficantes sobrevivieron a un ataque militar estadounidense en el Caribe. Foto: Truth Social

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo en una publicación en las redes sociales que el Ejército estadounidense llevó a cabo su octavo ataque contra una presunta embarcación narcotraficante.

El ataque del martes por la noche ocurrió en el Océano Pacífico oriental. Los siete ataques anteriores tuvieron como objetivo todos buques en el Caribe. Según Hegseth, el ataque mató a dos personas, lo que eleva el número de fallecidos en todos los ataques a al menos 34 personas.

En un breve vídeo difundido por Hegseth se ve una pequeña embarcación, medio llena de paquetes marrones, moviéndose por el agua. Varios segundos después del video, la nave explota y se lo ve flotando inmóvil en el agua en llamas.

En su publicación, Hegseth dio el paso inusual de equiparar a los presuntos narcotraficantes con el grupo terrorista que llevó a cabo los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Así como Al Qaeda libró la guerra en nuestra patria, estos carteles están librando la guerra en nuestra frontera y en nuestra gente”, dijo Hegseth, y agregó que “no habrá refugio ni perdón, sólo justicia”.

Los expertos legales han cuestionado por qué el Ejército estadounidense está llevando a cabo los ataques, en lugar de la Guardia Costera, que es la principal agencia de aplicación de la ley marítima de Estados Unidos, y por qué no se hacen otros esfuerzos para detener los envíos antes de recurrir a ataques mortales.

En agosto, la Guardia Costera lanzó una operación, conocida como Operación Víbora, para interceptar drogas en el Océano Pacífico. Hasta el 15 de octubre, la Guardia Costera dijo que había incautado más de 45.000 kilos de cocaína. No estaba claro por qué la administración llevó a cabo un ataque en este caso en lugar de interceptar el barco.

La semana pasada, Reuters fue el primero en informar que dos presuntos narcotraficantes sobrevivieron a un ataque militar estadounidense en el Caribe. Fueron rescatados y llevados a un buque de guerra de la Armada de EE.UU. antes de ser repatriados a sus países de origen, Colombia y Ecuador.

