Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

El destacado empresario de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Khalaf Ahmad Al Habtoor, instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que explique por qué decidió iniciar una guerra con Irán También cuestionó si el mandatario consideró los riesgos potenciales para las naciones del golfo Pérsico antes de iniciar el conflicto conjuntamente con Israel.

En una carta abierta, el empresario emiratí criticó la decisión de Trump de declarar la guerra contra Irán. En específico, cuestionó sobre la autoridad del inquilino de la Casa Blanca: “¿Quién le dio la autoridad para arrastrar a nuestra región a una guerra con Irán? ¿Y sobre qué se basó para tomar esta peligrosa decisión? ¿Calculó los daños colaterales antes de apretar el gatillo? ¿Y consideró que los primeros en sufrir esta escalada serán los propios países de la región? Los pueblos de esta región también tienen derecho a preguntarse: ¿Fue esta una decisión suya? ¿O fue resultado de las presiones de #Netanyahu y su gobierno?”, preguntó, en alusión al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El fundador y presidente del Grupo Al Habtoor, dedicado a los sectores de la hotelería, automotriz, inmobiliario, educativo y editorial, acusó a Trump de colocar a los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) “en el centro de un peligro que no eligieron”.

“Usted (Trump) colocó a los países del CCG y a los países árabes en el centro de un peligro que no eligieron. Gracias a Dios, somos fuertes y capaces de defendernos, y tenemos ejércitos y defensas que protegen nuestras patrias, pero la pregunta sigue en pie: ¿Quién le dio permiso para convertir nuestra región en un campo de batalla?”, cuestionó Al Habtoor al presidente de EE.UU.

Discrepancia inusual

Respecto a la interpelación pública de Al Habtoor, ni Trump ni la Casa Blanca han reaccionado. Emiratos Árabes Unidos tampoco respaldó oficialmente al empresario.

Sin embargo, según consignó la emisora turca TRT World, la correspondencia constituye una inusual muestra pública de disenso en Emiratos Árabes Unidos y refleja también la creciente inquietud en la región, tras poco más de una semana del inicio de la escalada militar en el Golfo.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán, dirigidos tanto a instalaciones militares como civiles. En respuesta, la República Islámica llevó a cabo sus propios bombardeos contra Israel, y las bases estadounidenses repartidas entre distintos estados del Golfo, Emiratos Árabes Unidos entre ellos.

Solo en los primeros días desde el inicio del conflicto en Medio Oriente se estima que ha habido más de 1.200 muertos en Irán, según Al Jazeera, incluyendo al menos 181 niños. Teherán afirmó que los ataques estadounidenses e israelíes durante las primeras horas de la guerra tuvieron como objetivo la escuela primaria femenina en Minab, lo que provocó la muerte de más de 165 niñas y personal escolar.

Sobre esto, Israel niega su implicación en el bombardeo. Estados Unidos afirma estar investigando el ataque a la escuela. Según un video publicado el domingo por la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, cuya autenticidad fue confirmada por BBC Verify, un misil Tomahawk estadounidense fue el que impactó contra una base militar cerca de la escuela primaria en el sur de Irán.

Estados Unidos informó que sus bajas militares hasta el momento incluyen ocho soldados. Por su parte, Israel confirmó la muerte de 13 de sus efectivos.

Según el Proyecto de Amenazas Críticas (CTP) de American Enterprise Institute, desde el inicio de la escalada militar en la región el 28 de febrero, Irán ha lanzado 255 drones y misiles contra Israel. En comparación, ha disparado 2.171 drones y misiles contra países del Golfo, principalmente contra Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, durante el mismo período.

Presunto dron iraní impactó contra el consulado estadounidense en Dubai. Foto: Archivo

Y, del total de los ataques contra el Golfo, 1.138 se habrían dirigido a Emiratos Árabes Unidos. Esto posicionaría al país de la península arábiga como el más atacado.

En su carta, Al Habtoor también criticó a Trump, comparando la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán con la iniciativa de la “Junta de Paz” anunciada por Trump en enero pasado. El empresario emiratí planteó que esta iniciativa -un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza respaldado por 7.000 millones de dólares- se ve socavada por la escalada contra Irán.

“Antes de que se seque la tinta de la iniciativa ‘Junta de Paz’ que usted anunció en nombre de la paz y la estabilidad, nos encontramos ante una escalada militar que pone en peligro a toda la región. ¿Adónde fueron a parar esas iniciativas? ¿Y cuál será el destino de los compromisos asumidos en nombre de la paz?”, preguntó el magnate.

Luego, increpó al presidente estadounidense cuestionando si los países del Golfo estaban financiando iniciativas de paz o una guerra que los ponía en peligro.

“La mayor parte del financiamiento propuesto en esas iniciativas provino de los propios países de la región y de los países del Golfo Árabe que aportaron miles de millones de dólares para apoyar la estabilidad y el desarrollo. Y estos países tienen derecho a preguntarse hoy: ¿Adónde fue a parar ese dinero? ¿Estamos financiando iniciativas de paz o una guerra que nos expone al peligro?”, preguntó Al Habtoor al mandatario.

Costos para el ciudadano estadounidense

También, el empresario emiratí afirmó que la decisión de Trump pone en peligro tanto a la región del Golfo como al pueblo estadounidense.

“Y aquí están hoy, en medio de una guerra financiada con su dinero e impuestos, con costos que oscilan, según el Instituto de Estudios Políticos (IPS), entre 40.000 y 65.000 millones de dólares para operaciones militares directas, y que podrían alcanzar los 210.000 millones de dólares, incluyendo el impacto económico y las pérdidas indirectas si dura de cuatro a cinco semanas, sin mencionar el sacrificio de los propios estadounidenses en una guerra en la que no tienen ni camellos ni camellas”, agregó.

Khalaf Ahmad Al Habtoor, presidente y fundador del grupo empresarial Al Habtoor de Emiratos Árabes Unidos. Foto: Archivo

La carta online de Al Habtoor, se refirió a los cambios de rumbo de la política norteamericana de “Estados Unidos Primero”, acusando al mandatario republicano de romper su promesa de no iniciar intervenciones militares y apuntó a la caída del 9% en la aprobación ciudadana.

“Incluso ha roto sus promesas de no involucrarse en guerras y de centrarse únicamente en Estados Unidos, priorizándolo, al ordenar intervenciones militares extranjeras durante su segundo mandato, que incluyeron siete países: Somalia, Irak, Yemen, Nigeria, Siria, Irán y Venezuela, además de operaciones navales en el Caribe y el océano Pacífico oriental”, escribió.

“Dirigió más de 658 ataques aéreos extranjeros en su primer año de mandato, lo que equivale al total de ataques en todo el mandato de (Joe) Biden, a quien arrojó sus flechas de críticas por involucrar a Estados Unidos en guerras extranjeras”, siguió.

Finamente, Al Habtoor señaló la creciente preocupación entre la ciudadanía estadounidense por verse arrastrada a otra guerra, poniendo en riesgo innecesariamente las vidas estadounidenses, la economía y el futuro.

“El verdadero liderazgo no se mide por decisiones bélicas, sino por la sabiduría, el respeto por los demás y el esfuerzo por lograr la paz. Y si estas iniciativas se lanzaron en nombre de la paz, entonces tenemos el derecho hoy de exigir total transparencia y una rendición de cuentas clara”, concluyó el empresario emiratí.