Al menos 12 personas murieron tras ataques israelís en el Líbano

Israel lanzó un ataque sobre la zona del valle de Bekaa en el Líbano. Tras esto, al menos 10 personas fallecieron y 24 estarían heridas, entre ellas, tres menores de edad, según informó el Ministerio de Salud Pública de ese país, este viernes.

Desde el grupo militar Hezbolá señalaron a la Agence France Presse que uno de sus comandantes también habría fallecido en este ataque.

Además, el Ministerio de Salud Pública del Líbano dijo que al menos dos personas murieron en otro ataque israelí contra el campamento de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, a las afueras de la ciudad de Sidón.

Anteriormente, en noviembre del año pasado, fallecieron 14 personas después de un ataque en esa misma zona.

Desde 2024 Israel y Hezbolá habían pactado un cese al fuego después de un año de hostilidades.

Sobre este operativo, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que eliminaron a “varios terroristas en tres centros de comando en el área Baalbek”, que como mencionan “se almacenaban armas y fondos utilizados por Hezbolá, lo que constituye una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano”.