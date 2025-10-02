SUSCRÍBETE
Mundo

Al menos dos muertos por un ataque junto a una sinagoga de las afueras de Manchester

El primer ministro Keir Starmer se declara "consternado" y adelanta su vuelta a Reino Unido para celebrar una reunión de emergencia.

Por 
Europa Press
Agentes de policía armados en el lugar del incidente. Foto: Archivo

Al menos dos personas han muerto y otras tres han sufrido heridas graves por un atropello y un apuñalamiento en las inmediaciones de una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Manchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado contra un presunto atacante.

Los hechos han tenido lugar poco después de las 9.30 (hora local), cuando “un gran número de personas” se encontraban en el interior de la sinagoga. La Policía ha asegurado que el presunto agresor estaría también fallecido, aunque los agentes no han podido acceder al cuerpo porque hay “objetos sospechosos” y un equipo de artificieros debe examinarlos.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha confesado “consternado” por el ataque, incidiendo en que el hecho de que haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo hace “aún más horrible”.

El premier británico ha adelantado su vuelta desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBRA que examina situaciones de emergencia, informa la BBC. La Policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una “operación PLATO”, contemplada para incidentes a gran escala.

