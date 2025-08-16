Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Es una eminencia mundial en la niñez. Alison Gopnik ha dedicado su vida a estudiar a los infantes, especialmente cómo llegan a conocer el mundo que les rodea. Su trabajo se basa en la “teoría de la teoría”, es decir, la idea de que los niños desarrollan y modifican teorías intuitivas sobre el mundo de forma muy similar a como lo hacen los científicos. Profesora de Psicología y Filosofía de la Universidad de Berkeley, es una líder de la ciencia cognitiva, y parte del grupo de investigación de IA. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluidos el SRCD lifetime achievement award. Entre 2022-23 lideró la asociación de ciencia psicológica. Sus charlas TED alcanzaron más de cinco millones de visitas.

Entre sus libros destacan “¿Padres jardineros o padres carpinteros?” y “El filósofo entre pañales”. Desde el living de su casa en California, vía Zoom, conversa con La Tercera sobre los problemas de la crianza moderna, y la baja tasa de natalidad.

Usted dice que los niños son tan distintos de los adultos, que son como otro tipo de criatura. Y se refiere a la diferencia entre la mentalidad de exploración propia de la niñez, y la de explotación, a su juicio propia esta última de los adultos. ¿Cómo llegó a esa conclusión?

Curiosamente, la idea de mentalidad de “exploración” versus la de “explotación” proviene de la ciencia informática, que intenta diseñar sistemas artificiales inteligentes. No estaba relacionado en absoluto en los niños. Y una de las cosas que se desprende de ese trabajo es que, para resolver un problema complejo, hay dos maneras de abordarlo. Una de ellas es simplemente intentar hacer pequeños cambios a lo que ya haces, e intentar encontrar una solución que funcione bien y con bastante rapidez. Esa es la solución de la mentalidad de explotación. Otra opción es probar cosas realmente diferentes, una estrategia completamente diferente, incluidas ideas que parezcan un poco locas y fuera de lo común.. Y la ventaja de ese enfoque es que podrías encontrar una solución mucho mejor. Y nunca lo encontrarás si todo lo que haces es realizar pequeños cambios y luego implementarlos y hacer que las cosas sucedan.

Ese es el enfoque de “exploración”…

Claro. La desventaja, por supuesto, es que mientras lo haces, no tendrás una solución muy buena y pasarás mucho tiempo pensando en ideas disparatadas. Pero la ventaja es que si hay una solución mejor, más alejada de tu situación actual, podrás encontrarla. Y en informática, lo primero que puedes establecer es que no puedes hacer ambas cosas a la vez. Así que tienes que elegir entre una u otra. Y la solución suele ser empezar a explorar, a considerar muchísimas posibilidades diferentes. Y luego, una vez que hayas terminado de explorar, puedes centrarte en la “explotación”. Si piensas en niños y adultos, una de las consecuencias es que muchas de las cosas que son errores desde la perspectiva de la explotación, son características desde la perspectiva de la exploración, y viceversa. Por ejemplo, si piensas en ser impulsivo o tener un comportamiento aleatorio y ruidoso, pasando de una cosa a otra muy rápidamente, piensas simplemente en jugar. Desde la perspectiva de la explotación, todas esas características de los niños parecen ser problemáticas, ¿verdad?

¿Como algo a mejorar?

Parecen déficits o algún problema con los niños porque no pueden concentrarse. Como si no tuvieran una buena función ejecutiva, porque no son buenos para planificar, ni siquiera saben prepararse el desayuno o el almuerzo. Podría parecer que solo tenemos que esperar a que crezcan para ser adultos efectivos. Pero si lo piensas desde la perspectiva del aprendizaje y la exploración, todas esas cosas son realmente ventajas, porque si estás explorando, quieres sentir atracción por la novedad. Quieres prestar atención a muchas cosas. Quieres concentrarte más en aprender que en actuar y lograr resultados. Y la idea es que la infancia es en realidad la forma en que la evolución resuelve este dilema de explorar y explotar. Así, llegas a esta etapa temprana en la que realmente no tienes que hacer nada porque tienes cuidadores que te cuidan y todo lo que tienes que hacer es explorar. Y creo que cuando empezamos a pensar en los niños pequeños desde esa perspectiva, sus comportamientos tienen mucho sentido. Y sabemos que, de hecho, los niños pequeños están aprendiendo más que cualquier otra criatura que conocemos en el universo y definitivamente están aprendiendo más que los adultos.

¿Qué cambios ha visto usted en los niños de antes y de hoy, y cuáles son más relevantes?

Creo que uno de los temas centrales de mi libro El Jardinero y el Carpintero, de 2016, fue esta nueva actitud sobre cómo tratar a los niños. El término “crianza” se usa a menudo para referirse a esto. Y creo que, de hecho, esto es más cierto ahora que en 2016, porque existe una percepción de que es fundamental que los niños, en la economía de la información, sean inteligentes y tengan un buen rendimiento escolar. Entonces, los padres han limitado cada vez más el abanico de actividades que los niños pueden realizar. Hay estudios muy interesantes que demuestran que, incluso si solo observamos la distancia que los niños pueden recorrer caminando desde casa, ese tipo de exploración física ha disminuido drásticamente en los últimos 20 años. Antes, los niños simplemente salían a caminar por la ciudad y a pasear en bicicleta con otros niños a explorar. Y eso se ha vuelto cada vez más difícil. He hablado con colegas bastante sofisticados que me dijeron: “Ay, tengo que estar en casa porque mis hijos adolescentes están solos”. Y yo pensaba: “No, no, tus hijos adolescentes deberían estar solos. No deberías estar presente cuando tus hijos adolescentes están cerca”. Y ese ha sido un cambio real que, creo que todos piensan, ha tenido efectos negativos en la capacidad de los niños de ser independientes, de salir, de explorar. La toma de riesgos es otro ejemplo. Y, especialmente en el caso de los padres de clase media, se ha reducido increíblemente el riesgo que estamos dispuestos a permitir que corran sus hijos. Así que creo que esos cambios ya existían en 2016, pero creo que los últimos 10 años los han hecho aún más ciertos y relevantes.

La paradoja es que niños y niñas pasan más tiempo en casa y no se quedan solos. Pero por otro lado, tienen mucha más libertad para explorar internet y las redes sociales sin la supervisión de adultos. ¿Cómo ve esto?

Debo decir que creo que se ha exagerado un poco su efecto negativo en los niños. Así que cuando vemos un aumento en algo como la ansiedad, algo que sin duda ha ocurrido en niños y adolescentes en los últimos 10 años, creo que es muy común que la gente piense: “Esto debe ser una característica de alguna nueva tecnología”. Y como todos señalan, esto es lo que se decía de la televisión y de las nuevas tecnologías en el pasado. Dicho esto, para los adultos, la nueva tecnología es bastante horrible. Creo que todos sentimos que pasamos demasiado tiempo con nuestros teléfonos y que deberíamos estar en el mundo en vez. Y no hay razón para creer que eso no sea cierto para los niños. Creo que la idea de que hay algo especialmente terrible sobre los niños y la tecnología, la evidencia simplemente no respalda eso.

El libro de Jonathan Haidt lo plantea…

Jonathan Haidt escribió un libro recientemente, pero no hay evidencia científica que respalde esas afirmaciones. Y creo que lo que siempre queremos es que los niños aprendan a lidiar con las nuevas tecnologías o el nuevo entorno en el que se encuentran, de una manera productiva, en lugar de negativa. Y, como saben, no hace falta hacer estudios para saber que estar todo el día con el teléfono tiene muchos aspectos negativos. La infancia dura un límite de tiempo. Y si pasas ese tiempo viendo vídeos absurdos de YouTube, no las estás aprovechando para hacer otras cosas, como salir a jugar y explorar el barrio. Así que creo que hay una interacción, precisamente porque los niños no tienen tantas oportunidades de salir a explorar afuera, internet se convierte en el único lugar que pueden explorar. Creo que si los niños tuvieran más oportunidades de estar al aire libre, jugar o explorar con otras personas, lo harían.

En cuanto a las madres y padres, parece que esta generación es más ansiosa que las anteriores en cuanto a cumplir con sus deberes, con estándares muy altos. ¿Cómo ve esta tendencia de hiper parentalidad?

La razón por la que titulé el libro El jardinero y el carpintero se debe, en parte, a que durante la mayor parte de la historia, la forma de aprender a criar hijos era viendo a otras personas criarlos, y tú misma ayudabas a criarlos, pues tenías hermanos menores en cuya crianza participabas. Y hoy en día, debido a la mayor movilidad de las personas y a que las familias son más pequeñas, muchas personas nunca tienen esa experiencia. Incluso las babysitters adolescentes ya no están tan presentes como antes. Así que cuando tienen hijos, que suele ser a finales de los 30, lo ven como ir a trabajar o a la escuela, algo que a la gente se le da bien y que ha hecho mucho, y piensan: “Bueno, encontraré la fórmula, los parámetros, averiguaré cómo hacerlo”. Y se supone que el trabajo es formar a un niño de un tipo particular, como si fueras carpintero, por ejemplo. Este es un trabajo, y este es el trabajo: lograr este resultado en particular. Y esa es una fórmula terrible para ser padre. Les causa una ansiedad increíble a los padres, y luego, por supuesto, les causa ansiedad a los hijos. Y es todo lo contrario (lo que se debe hacer). Volviendo a la idea de explorar y explotar, una de las cosas que necesitas para poder explorar es rodearte de personas que, como los jardineros, te brinden un entorno rico y protegido donde puedas explorar.

Parque-de-la-Infancia.jpg la-tercera

¿Cómo debe ser un buen padre o madre jardinero?

Para ser jardinero, no solo como metáfora, sino también biológicamente, no se busca solo lograr cultivar las papas más grandes, ¿verdad? No es ser un buen jardinero decir: “Sí, voy a conseguir que todas mis papas sean enormes”. Lo que un jardinero busca es tener mucha variedad, muchos tipos de plantas diferentes que puedan funcionar bien cuando el clima cambia o cuando las cosas cambian. Y creo que esa es una imagen mucho mejor y más precisa, evolutiva y científicamente, de lo que hacen los cuidadores. Así que lo que pueden hacer es permitir que los niños exploren. Y hay evidencia. De hecho, si observamos lo que sucede con los niños que no reciben ese tipo de cuidado, que no tienen padres seguros y estables a su alrededor ni cuidadores así, curiosamente, su desarrollo se acelera. Podría pensarse que aquello les atrasará llegar a la edad adulta, pero hace lo contrario. Te hace convertirte en adulto demasiado rápido.

Es contra-intuitivo, ¿verdad?

Claro. Parece que te hace pasar del modo de exploración al de explotación más rápido que si tuvieras un cuidador. En otras palabras, si recibes señales de que no hay un jardín seguro para explorar, lo que ocurre es que los niños dicen: “Bueno, tengo que cuidarme y salir al mundo y hacer las cosas más rápido”. Algo en lo que he reflexionado mucho últimamente y que estará en el libro en el que estoy trabajando ahora, es que en Occidente también solemos pensar en el cuidado como si se tratara solo de padres, -a menudo solo madres, pero hoy en día, solo madres y padres-. Y, de nuevo, si analizamos la historia, y desde una perspectiva evolutiva, hemos tenido antes una gama mucho más amplia de personas cuidando niños. Un grupo que me interesa mucho es el de las abuelas y los abuelos. Parece que ellos están diseñados para transmitir información, compartir cosas, cantar canciones, contar historias, compartir recetas. Eso es lo que hacen los abuelos y abuelas con los niños. Y creo que es terrible, una verdadera tristeza, que los niños no sean criados por más personas, por abuelos, hermanos mayores y primos, la familia extensa. Los niños podrían decir: “Bueno, mamá dice esto y mamá actúa así”. Pero la abuela es diferente. Aquí hay una posibilidad. Y aquí hay otra posibilidad.

Usted ha estudiado toda su vida la niñez y lo maravillosos que son los niños y niñas. ¿Qué piensa usted sobre esta tendencia global de baja natalidad?

Pienso que es una tristeza terrible. Y probablemente tenga efectos negativos en la cultura en general. Si la infancia es el origen de las nuevas ideas y de la exploración, no tener una población de niños es realmente, incluso en términos de la vida cotidiana, algo triste. Y creo que la evidencia indica que a la mayoría de la gente le gustaría tener hijos o tener más de los que tiene actualmente, (pero) nuestra sociedad está diseñada para que sea increíblemente difícil hacerlo. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto sobre el cuidado. Los cuidadores son invisibles, su trabajo no aparece en el PIB. Y lo hacen personas que no cobran nada o personas que cobran muy poco. No hay mucho respeto por quienes cuidan a otras personas, así que no es de extrañar que la gente piense: “¿Por qué querría hacer esto ? Toda la sociedad me dice que es un trabajo de muy bajo estatus y sin remuneración”. Y, además, una de las cosas de tener hijos es que, hasta que los tienes, o hasta que estás con ellos y los cuidas, no comprendes bien de qué se trata ni cómo es. Si no has tenido la experiencia de cuidar, desconoces los beneficios, el valor y las satisfacciones morales que realmente compensan la dificultad y el duro trabajo. Y creo que la pregunta clave es cómo lograrlo. En Estados Unidos ahora mismo hay un debate muy desafortunado al respecto... Se dice que trata de que las madres vuelvan a criar en casa. Pero eso es completamente erróneo. La historia evolutiva es que se pueden tener muchos hijos si se tienen muchos cuidadores. Eso sería mejor para la sociedad en general.