Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson y Elon Musk: las nuevas revelaciones de los archivos del caso Epstein

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, el 19 de diciembre de 2025. Foto: Archivo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada “ad hoc” en noviembre, si bien daba un mes de plazo para la publicación de los archivos, fecha que venció a finales de diciembre de 2025.

En este paquete se incluyen más de 2.000 videos y 180.000 imágenes, y, en combinación con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido “en cumplimiento de la ley”. Estos documentos los han recopilado de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell; así como las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual de 66 años, ocurrida en agosto de 2019, en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Según el diario británico The Guardian, los últimos documentos indican que figuras de alto perfil continuaron su amistad con el financiero después de las condenas por abuso sexual infantil. A continuación, algunas de las revelaciones tras la publicación de los nuevos archivos.

Aumenta presión contra el expríncipe Andrés

Fotografías que parecen mostrar al expríncipe Andrés de Inglaterra de rodillas, inclinado sobre una mujer o niña tumbada en el suelo, surgieron en la última publicación de archivos de Epstein del Departamento de Justicia de EE.UU. el viernes.

La publicación aumentó la presión política sobre el desacreditado miembro de la realeza, con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, pidiendo que Andrés Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora, testifique ante el Congreso de EE.UU. sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Las víctimas de Epstein deben ser la primera prioridad”, dijo Starmer a los periodistas durante una visita a Japón el sábado, y agregó: “No se puede poner a las víctimas en el centro si no estás dispuesto a hacer eso”.

Imágenes publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecen mostrar a Andrés Mountbatten-Windsor en el suelo junto a una persona no identificada.

Starmer sugirió que el hermano del rey Carlos III debería “considerar personalmente” la solicitud de los demócratas estadounidenses en el Congreso de responder a una serie de preguntas como parte de su investigación sobre Epstein, algo a lo que Mountbatten-Windsor se ha negado en reiteradas ocasiones.

En una imagen sin fecha, Andrés Mountbatten-Windsor mira directamente a la cámara mientras se inclina sobre la figura completamente vestida, cuyo rostro está oculto. Otra fotografía muestra la mano de Mountbatten-Windsor sobre el abdomen de la misma persona. Al fondo, otra persona no identificada tiene los pies apoyados sobre una mesa, sobre la que hay una pila de toallas, destaca CNN. La locación coincidiría, según BBC Verify, con el interior de la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York.

En tanto, señala The Guardian, una segunda mujer ha alegado que Epstein la envió a Reino Unido para tener un encuentro sexual con Andrew Mountbatten-Windsor, según su abogado. La mujer afirma haber pasado la noche en la residencia del expríncipe, Royal Lodge, en 2010, según declaró a la BBC su abogado estadounidense, Brad Edwards. La mujer, que no es británica, tenía veintitantos años en ese momento, según se informó.

Edwards también representó a Virginia Giuffre, quien alegó que la llevaron a Londres para tener relaciones sexuales con el expríncipe en 2001, cuando tenía 17 años. Giuffre afirmó que la obligaron a tener relaciones sexuales con Andrés dos veces más en 2001 y 2002, una en Nueva York y otra en la isla caribeña privada de Epstein. Se suicidó en abril del año pasado.

Ferguson a Epstein: “Cásate conmigo”

La exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, agradeció a Epstein por ser el “hermano” que “siempre deseó” en un correo electrónico enviado un año después de su condena por abuso sexual infantil, detalla The Guardian.

En el intercambio de agosto de 2009, Ferguson parece sugerir que ella y sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, se reunieron con el financiero caído en desgracia, diciendo: “Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de una amiga como su cumplido delante de mis hijas”. Epstein se encontraba bajo arresto domiciliario cuando se envió el correo electrónico, pero Ferguson insinúa que ambos almorzaron la semana anterior. No se ha confirmado si ella lo visitó mientras él estaba confinado en su casa.

Sarah Ferguson told Epstein 'just marry me' six months after paedophile was released from jail and offered him VIP tours of Buckingham Palace, new emails show https://t.co/MTN7McFycY — Daily Mail (@DailyMail) January 31, 2026

En otro correo electrónico, Sarah le pidió a Epstein que “simplemente se casara conmigo” seis meses después de que saliera de prisión. El mensaje, enviado en enero de 2010, llegó después de que Epstein saliera de la cárcel del condado de Palm Beach en julio de 2009, tras cumplir 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar sexo a niñas de tan solo 14 años. En el mensaje, Ferguson escribió: “Eres una leyenda. Realmente no tengo palabras para describir, mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Xx Estoy a tu servicio. Simplemente cásate conmigo”.

Ferguson se ha disculpado repetidamente por su amistad con Epstein, pero los nuevos documentos muestran que el pedófilo ayudó a pagar alrededor de US$ 60.000 en deudas que le debía a un exasistente, detalla el Daily Mail. En 2011, Ferguson declaró que su relación con Epstein había sido un “enorme error de juicio”, pero posteriormente le envió un correo electrónico privado para disculparse.

Musk y fiestas en la isla

El multimillonario tecnológico Elon Musk habló sobre viajar a la isla de Epstein en noviembre de 2012, según los archivos. Le envió un correo electrónico al financiero preguntándole: “¿Qué día/noche será la fiesta más alocada en tu isla?”. Musk y Epstein continuaron hablando sobre la posibilidad de que Musk visitara su isla a finales de 2013.

Musk no ha sido acusado de ninguna irregularidad y no está claro si finalmente realizó el viaje. No ha abordado las revelaciones en detalle, pero declaró en X que era falso sugerir que planeaba visitar a Epstein en otra ocasión, en 2014.

En su respuesta de este sábado, publicada en su red social, Musk confirma que mantuvo correspondencia con Epstein pero también ha asegurado que declinó invitaciones para acudir a la isla. “Nadie ha insistido más que yo en que los archivos de Epstein sean publicados y me alegro de que finalmente haya ocurrido”, escribió. “Nunca he asistido a ninguna fiesta de Epstein y muchas veces he pedido el procesamiento de quienes cometieron crímenes con Epstein”, reiteró.

What matters is not release of some subset of the Epstein files, but rather the prosecution of those who committed heinous crimes with Epstein.



When there is at least one arrest, some justice will have been done. If not, this is all performative. Nothing but a distraction. https://t.co/N0ili1ZUbz — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

El empresario añadió que mantuvo “muy poca correspondencia con Epstein” y que declinó sus “repetidas invitaciones” para viajar a la isla o viajar en el “Lolita Express”, el avión de Epstein. También manifestó que estaba “bien al tanto” de que “cierta correspondencia podría ser malinterpretada” y empleada por sus “detractores” para “ensuciar” su nombre.

“A mí eso no me importa, pero si me importa que, al menos, intentemos procesar a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la explotación atroz de menores”, manifestó Musk. “Cuando ocurra al menos un arresto, se habrá hecho justicia. Si no, todo esto es una pura actuación. Nada más que una distracción”, añadió.

Los correos de Bill Clinton

La última publicación de archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia ofrece nuevas perspectivas sobre cómo el personal del expresidente Bill Clinton se comunicaba con Jeffrey Epstein y su antigua asociada Ghislaine Maxwell, incluyendo intercambios de correos electrónicos a veces subidos de tono, destaca CNN.

La divulgación de documentos llega pocos días antes de una esperada votación en la Cámara de Representantes sobre desacato contra los Clinton, después de que rechazaran una citación para testificar en una investigación bipartidista sobre Epstein. Se espera que la Cámara, liderada por los republicanos, vote esta semana para declarar en desacato al Congreso tanto a Bill como a Hillary Clinton por no testificar. El mes pasado, los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara y algunos demócratas votaron en comité para declarar en desacato al expresidente y a la exsecretaria de Estado.

Foto: Comité de Supervisión Demócrata

La publicación del viernes de los archivos de Epstein sigue a un lote más pequeño divulgado en diciembre que reveló fotos nunca antes vistas de Bill Clinton y Epstein juntos, y de Clinton sin camisa en un jacuzzi con alguien que un funcionario del Departamento de Justicia describió como una “víctima” de abuso sexual por parte de Epstein.

Según CNN, los archivos más recientes incluyen comunicaciones frecuentes entre Maxwell -quien actualmente está en prisión por tráfico sexual- y miembros del personal de Clinton entre 2001 y 2004. Fue durante este período cuando Bill Clinton viajó con su equipo en el avión privado de Epstein al menos 16 veces, según un análisis de la cadena de televisión.

Un portavoz de Clinton ha dicho repetidamente que el expresidente cortó lazos con Epstein antes de que el desacreditado financiero fuera acusado de solicitar prostitución en 2006 y que no conocía sus crímenes. Clinton también ha negado haber visitado alguna vez la isla de Epstein.

Los nombres de los empleados de Clinton en los correos suelen estar censurados, mostrando solo “WJC” en la línea de destinatario o remitente, lo que parece referirse a la oficina de William J. Clinton tras su presidencia. El portavoz de Clinton, Angel Ureña, dijo a CNN que Bill Clinton no envió ninguno de los correos electrónicos en los archivos de Epstein.

Gran parte de las comunicaciones entre Maxwell y el personal de Clinton revisadas por la cadena de televisión se refieren a logística de viajes y cenas, y a veces invitaciones de último minuto para el propio expresidente. No está claro si las comunicaciones estaban relacionadas con asuntos de la fundación o con temas personales de Clinton o su equipo.

Menciones clave a Trump

También entre los archivos recién publicados se encuentra una lista de acusaciones de abuso sexual contra el presidente Donald Trump, provenientes de pistas no verificadas que el Departamento de Justicia recopiló el verano pasado. Esa lista también hace referencia a denuncias contra Bill Clinton, señala CNN.

Al solicitarle comentarios, la Casa Blanca remitió a la cadena de televisión a un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, que enfatizaba que los archivos “podrían incluir imágenes, documentos o videos falsos o presentados falsamente” que estaba obligado a publicar según la legislación de transparencia aprobada el año pasado. “Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, enviadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, dijo el departamento.

🇺🇸BREAKING:



U.S President #Trump on #Epstein files:



"This guy wolf was conspiring with Epstein to do harm to me……I was told by some very important people that not only does it absolve me, it's the opposite of what people were hoping, you know, the radical left."… pic.twitter.com/sn1ZKYbK6m — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 1, 2026

Trump aseguró este domingo que la información contenida en la nueva remesa de documentos desclasificados en el caso Epstein lo “absuelve” de cualquier vinculación con el fallecido empresario, condenado por prostitución de una menor y considerado como el cabecilla de una trama de abusos sexuales a menores.

“A mí me ha dicho gente muy importante que no solo me absuelven, sino que además es justo lo contrario de lo que se esperaba la izquierda radical”, declaró Trump, quien mantuvo relaciones sociales y profesionales con Epstein durante más de 20 años.

Trump, además, aprovechó para acusar al periodista Michael Wolff (quien ha escrito varios libros críticos sobre el presidente) de conspirar con Epstein. “Querían hacerme daño, políticamente hablando”, indicó. Según el Daily Mail, el mandatario amenazó con demandar a Wolff y los herederos de Epstein por ”conspirar para derribarlo".

José María Aznar en facturas

El expresidente del gobierno español José María Aznar y su mujer, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por Jeffrey Epstein entre 2003 y 2004, según se desprende de documentos publicados este viernes por la Administración de Donald Trump.

Los archivos muestran una factura de la compañía FedEx de un paquete de unos 220 gramos enviado por Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, el 2 de septiembre de 2003 desde Nueva York a La Moncloa a los destinatarios “presidente y Ana Aznar”, que lo recogieron el 4 de septiembre.

El expresidente del gobierno español, José María Aznar, durante la presentación de su último libro "Orden y libertad", el 10 de diciembre de 2025, en Madrid. Foto: Jesús Hellín/Europa Press Jesús Hellín / Europa Press

El segundo paquete, que pesaba alrededor de 360 gramos, se envió desde la misma dirección, pero a la oficina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en la calle Juan Bravo de Madrid. Ese envío se registró el 5 de mayo de 2004, apenas dos semanas después de que Aznar dejara la Presidencia del Gobierno, y lo recogieron el 10 de mayo, detalla Europa Press.

Fuentes del entorno de Aznar expresaron su sorpresa por el hecho de que el nombre del expresidente del gobierno aparezca en esos archivos desclasificados y subrayaron que ni lo conoce ni tiene ni idea de por qué figura su nombre y se realizaron esos envíos. “Ni idea. No conoce a ese señor de nada”, aseguraron a Europa Press fuentes próximas a Aznar, que reconocen que al Palacio de la Moncloa pueden llegar muchos paquetes y envíos destinados a Presidencia del Gobierno.