Ante escalada militar: EE.UU. llama a “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y espacio sur del Caribe

Un aviso a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, emitió este viernes la Administración Federal de Aviación (FAA), de Estados Unidos, argumentando una “situación potencialmente peligrosa en la región” .

El mensaje se dio en el contexto del amplio despliegue militar que el país norteamericano ha llevado a cabo cerca del país caribeño con el objetivo de presionar la salida de Nicolás Maduro del gobierno.

Al respecto, la agencia estadounidense señaló: “Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía (espacio aéreo venezolano) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

Donald Trump y Nicolás Maduro.

En ese sentido, agregaron que “ las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes , incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”.

El despliegue militar de EEUU

El aviso emitido por la FAA se produce después de que la semana pasada llegara al sur del Caribe el USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado portaaviones de EE.UU., para sumarse al gran despliegue militar en Venezuela.

Sobre ello, Estados Unidos sostiene que el contingente busca combatir el narcotráfico y asegura que el Gobierno de Maduro, al que considera presidente ilegítimo de Venezuela, es parte integral del tráfico de drogas en la región.

En el marco de este operativo EE.UU. ha destruido cerca de veinte lanchas al parecer cargadas con drogas tanto en el Caribe como el Pacífico, provocando la muerte de al menos 83 de sus ocupantes hasta la fecha.