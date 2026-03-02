Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

Un empleado de Aramco camina cerca de un tanque de petróleo en la refinería y terminal de Ras Tanura de Saudi Aramco, en Arabia Saudita, el 21 de mayo de 2018. Foto: Archivo

Arabia Saudita afirmó el lunes haber repelido drones que intentaban atacar la refinería de petróleo de Ras Tanura, perteneciente a la gigante petrolera estatal Aramco, según informó la agencia oficial de noticias SPA, citando a un portavoz del Ministerio de Defensa.

“Dos drones que intentaban atacar la refinería de Ras Tanura esta mañana fueron interceptados y destruidos”, declaró el portavoz.

“Durante la operación de interceptación, se produjo un incendio limitado debido a la caída de metralla, sin que se produjeran víctimas civiles”, detalló.

JUST IN: 🇸🇦 Iran strikes Saudi Arabia's Aramco Ras Tanura oil refinery. pic.twitter.com/eTmPGRFAY5 — BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026

El portavoz añadió que la operación de interceptación provocó que metralla cayera cerca de civiles y bienes de carácter civil.

Reuters, citando a una fuente del sector, informó que el gigante petrolero estatal de Arabia Saudita cerró su refinería de Ras Tanura tras el ataque con drones.

El cierre se realizó como medida de precaución y la situación está bajo control, según la fuente.

Ras Tanura, situada en la costa oriental de Arabia Saudita, a lo largo del Golfo, es uno de los principales centros de refinación y exportación de petróleo del reino. Alberga una de las refinerías más grandes de Medio Oriente, con una capacidad de 550.000 barriles diarios (bpd).

BREAKING:



Saudi Arabia shuts down its Ras Tanura oil refinery, one of the world’s largest, following Iranian strikes. pic.twitter.com/5U1vZk4zfD — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) March 2, 2026

Los ataques israelíes y estadounidenses, así como las represalias iraníes, han obligado al cierre de instalaciones de petróleo y gas en todo Medio Oriente.

La ola de ataques en la región que ya se prolonga por tres días, provocó la suspensión preventiva de la mayor parte de la producción de petróleo en el Kurdistán iraquí y varios importantes yacimientos de gas israelíes, lo que limitó las exportaciones a Egipto, indicó Reuters.

En el Kurdistán iraquí, que exportó 200.000 barriles de petróleo por día a través de un oleoducto al puerto de Ceyhan en Turquía en febrero, empresas como DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas y HKN Energy han detenido la producción en sus campos como medida de precaución, sin que se hayan reportado daños.

Saudi Aramco shuts Ras Tanura refinery after drone strike, source says https://t.co/Ccw1pNDYxg https://t.co/Ccw1pNDYxg — Reuters (@Reuters) March 2, 2026

La preocupación por las interrupciones del suministro hizo que los futuros del crudo Brent subieran aproximadamente un 10% el lunes, superando los 82 dólares por barril.

En las costas de Israel, el gobierno israelí ordenó a Chevron cerrar temporalmente el gigantesco yacimiento de gas Leviatán, donde está ampliando su capacidad a unos 21.000 millones de metros cúbicos anuales como parte de un acuerdo de exportación a Egipto por 35.000 millones de dólares. Un portavoz de Chevron, que también opera el yacimiento de gas Tamar en las costas de Israel, afirmó que sus instalaciones estaban seguras.

Saudi Aramco has halted operations at its Ras Tanura refinery in Saudi Arabia after a drone strike in the area https://t.co/zvalC5YJ6e — Bloomberg (@business) March 2, 2026

En Irán, se escucharon explosiones el sábado en la isla de Kharg, que procesa el 90% de las exportaciones de crudo iraní. Se desconoce el impacto en las instalaciones.

Irán, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), extrae alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo. La producción iraní es de aproximadamente 3,3 millones de barriles diarios de crudo, además de 1,3 millones bpd de condensado y otros líquidos.