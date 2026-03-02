SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Ras Tanura, situada en la costa oriental de Arabia Saudita, a lo largo del Golfo, es uno de los principales centros de refinación y exportación de petróleo del reino. Alberga una de las refinerías más grandes de Medio Oriente.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Un empleado de Aramco camina cerca de un tanque de petróleo en la refinería y terminal de Ras Tanura de Saudi Aramco, en Arabia Saudita, el 21 de mayo de 2018. Foto: Archivo Ahmed Jadallah

    Arabia Saudita afirmó el lunes haber repelido drones que intentaban atacar la refinería de petróleo de Ras Tanura, perteneciente a la gigante petrolera estatal Aramco, según informó la agencia oficial de noticias SPA, citando a un portavoz del Ministerio de Defensa.

    “Dos drones que intentaban atacar la refinería de Ras Tanura esta mañana fueron interceptados y destruidos”, declaró el portavoz.

    “Durante la operación de interceptación, se produjo un incendio limitado debido a la caída de metralla, sin que se produjeran víctimas civiles”, detalló.

    El portavoz añadió que la operación de interceptación provocó que metralla cayera cerca de civiles y bienes de carácter civil.

    Reuters, citando a una fuente del sector, informó que el gigante petrolero estatal de Arabia Saudita cerró su refinería de Ras Tanura tras el ataque con drones.

    El cierre se realizó como medida de precaución y la situación está bajo control, según la fuente.

    Ras Tanura, situada en la costa oriental de Arabia Saudita, a lo largo del Golfo, es uno de los principales centros de refinación y exportación de petróleo del reino. Alberga una de las refinerías más grandes de Medio Oriente, con una capacidad de 550.000 barriles diarios (bpd).

    Los ataques israelíes y estadounidenses, así como las represalias iraníes, han obligado al cierre de instalaciones de petróleo y gas en todo Medio Oriente.

    La ola de ataques en la región que ya se prolonga por tres días, provocó la suspensión preventiva de la mayor parte de la producción de petróleo en el Kurdistán iraquí y varios importantes yacimientos de gas israelíes, lo que limitó las exportaciones a Egipto, indicó Reuters.

    En el Kurdistán iraquí, que exportó 200.000 barriles de petróleo por día a través de un oleoducto al puerto de Ceyhan en Turquía en febrero, empresas como DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas y HKN Energy han detenido la producción en sus campos como medida de precaución, sin que se hayan reportado daños.

    La preocupación por las interrupciones del suministro hizo que los futuros del crudo Brent subieran aproximadamente un 10% el lunes, superando los 82 dólares por barril.

    En las costas de Israel, el gobierno israelí ordenó a Chevron cerrar temporalmente el gigantesco yacimiento de gas Leviatán, donde está ampliando su capacidad a unos 21.000 millones de metros cúbicos anuales como parte de un acuerdo de exportación a Egipto por 35.000 millones de dólares. Un portavoz de Chevron, que también opera el yacimiento de gas Tamar en las costas de Israel, afirmó que sus instalaciones estaban seguras.

    En Irán, se escucharon explosiones el sábado en la isla de Kharg, que procesa el 90% de las exportaciones de crudo iraní. Se desconoce el impacto en las instalaciones.

    Irán, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), extrae alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo. La producción iraní es de aproximadamente 3,3 millones de barriles diarios de crudo, además de 1,3 millones bpd de condensado y otros líquidos.

    Más sobre:Arabia SauditaRefineríaRas TanuraIránDronesIsraelPetróleoKurdistán iraquíAramcoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Lo más leído

    1.
    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    2.
    Qatar alerta de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Qatar alerta de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    3.
    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    4.
    María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela para preparar “una gigante victoria electoral”

    María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela para preparar “una gigante victoria electoral”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas
    Chile

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Víctor Ramos por situación en la Macrozona Sur: “Era imposible resolver un conflicto como este en cuatro años”

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec
    Negocios

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    Precios del petróleo se disparan a máximos de un año tras ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Ministro Grau llama a no “sobreinterpretar” el negativo Imacec de enero y resalta efecto de una alta tasa de comparación

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental
    El Deportivo

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”
    Mundo

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Qatar alerta de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers