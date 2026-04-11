Artemis II ameriza en la costa de California tras un viaje histórico a la órbita de la Luna

Después de un viaje de 10 días, que comenzó el 1 de abril con el despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, los astronautas a bordo de la cápsula Orion finalmente retornaron a la Tierra, finalizando la histórica misión Artemis II, la primera con tripulación humana en sobrevolar la Luna desde 1972.

Fue exactamente a las 20:07 horas con 47 segundos, como detalló la NASA, que la nave rebautizada como Integrity comenzó su entrada a la atmósfera terrestre, alcanzando velocidades de hasta 31 veces la del sonido, para retornar al planeta en un amerizaje frente a la costa de San Diego, California.

Esto 13 minutos después de que el módulo de tripulación, que transportaba a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se separara del módulo de servicio que proporcionaba energía e impulsaba la nave, en el punto clave de su reentrada a una altitud de 400 000 pies.

Visualización de la entrada a la atmósfera terrestre de la de cápsula Orion. Imagen NASA.

Tras llegar a una velocidad cercana a los 40.000 km/h (25.000 mph) y soportar temperaturas de hasta 2.760 °C (5.000 °F), se desplegaron once paracaídas, en secuencia y a altitudes preestablecidas, que redujeron la velocidad de la nave a 27 km/h (17 mph) antes de su acuatizaje.

Luego, cinco bolsas de aire, ubicadas en la parte superior de Integrity se inflaron para mantener la cápsula en posición vertical y estabilizarla en el agua mientras la tripulación esperaba al equipo de rescate.

“¡Qué aventura! Estamos estables. Cuatro tripulantes en buen estado”, dijo Wiseman , el comandante de la misión, después de llegar al mar, indicando que los cuatro astronautas se encontraban bien a bordo de la nave.

En ese momento, los equipos de recuperación de la NASA y la Armada de los Estados Unidos llegaron hasta la cápsula para proceder a abrir la escotilla y sacar del módulo a los astronautas individualmente, para luego ayudarlos a abordar los helicópteros que los trasladarían al buque USS John P. Murtha.

A bordo del barco, la tripulación de la Integrity se sometería a evaluaciones médicas antes de regresar a tierra firme. Desde allí, posteriormente volarían al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde concluirían oficialmente un viaje monumental que los llevó más lejos de la Tierra que cualquier otra persona en la historia de la humanidad.