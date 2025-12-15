Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se fracturó una vértebra mientras huía de Venezuela en una pequeña embarcación la semana pasada para recibir el galardón en Oslo. Así lo publicó este lunes el diario noruego Aftenposten, que añade que la lesión se produjo durante el trayecto en un pequeño bote pesquero, en el que la líder opositora realizó parte del recorrido desde la costa hasta la isla holandesa de Curazao.

El medio destaca que, según sus fuentes, la lesión pudo haberse producido en medio de las condiciones extremas del viaje realizado el lunes 8 de diciembre, que incluyó “cinco horas en barco en malas condiciones meteorológicas”.

La líder de la democracia venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una grave lesión en una vértebra tras su salida de Venezuela rumbo a Oslo, así lo confirmó el medio de comunicación noruego Aftenposten. https://t.co/Uf05NjcqWS pic.twitter.com/DvI0Dk5pob — NTN24 (@NTN24) December 15, 2025

Según informa el artículo, Machado fue evaluada en el Hospital Universitario de Ulleval, en Oslo, donde los médicos a cargo detectaron varias lesiones y, entre ellas, una fractura en una vértebra. Esa condición de salud y el tratamiento a seguir llevaron a Machado a prolongar su estancia en Noruega, a la espera de las recomendaciones médicas del caso.

“Ella tiene plena intención de regresar a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue totalmente comprometida con su labor política y democrática. Al mismo tiempo, seguirá las recomendaciones que le indiquen los médicos”, dijo un fuente citada por Aftenposten. No obstante, las lesiones detectadas obligarán a la líder opositora a prolongar su estancia en el país escandinavo mientras espera las recomendaciones de los médicos sobre el tratamiento a seguir, según el medio noruego.

Machado, una de las voces más críticas del mandatario venezolano Nicolás Maduro, y que sumaba alrededor de 11 meses en la clandestinidad advirtiendo que temía por su vida, su libertad y sus derechos humanos, viajó a Oslo, Noruega, para la entrega del Premio Nobel de la Paz. Si bien no llegó a la ceremonia, debido a lo que describió como una larga y riesgosa travesía para salir de Venezuela, sí se presentó al día siguiente ante el público y dio varias declaraciones a la prensa.

Según reconoció Bryan Stern, veterano de guerra estadounidense que comandó la Operación Dinamita Dorada para sacar a Machado de Venezuela, el viaje en barco fue extremadamente dramático por las pésimas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y grandes olas durante cinco horas en mar abierto.

Opposition leader María Corina Machado was injured last week while leaving Venezuela to receive her Nobel Peace Prize in Oslo, according to Norwegian news outlet Aftenposten https://t.co/R24asI1QTC — Bloomberg (@business) December 15, 2025

Stern, fundador de la Fundación Grey Bull Rescue, cuyo equipo de rescate sacó a la laureada con el Nobel de Venezuela, explicó a CNN en parte cómo fue la travesía. Según Stern, la extracción duró casi 16 horas, se realizó mayormente de noche y en aguas turbulentas. “En general, esta es la operación más difícil, de mayor perfil y más delicada que hemos realizado”, dijo, quien añadió que le suplicó a Machado que no regrese a Venezuela.