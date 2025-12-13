VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos

    La emboscada ocurrió en el centro del país y fue perpetrada por un atacante solitario vinculado al grupo yihadista.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Dos miembros del servicio militar de Estados Unidos y un civil estadounidense murieron este sábado tras una emboscada perpetrada por un atacante solitario del grupo Estado Islámico en el centro de Siria, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

    El ataque, que además dejó a otras tres personas heridas, constituye el primer incidente con víctimas fatales contra fuerzas estadounidenses en Siria desde la caída del expresidente Bashar al-Asad, ocurrida hace un año.

    A través de una publicación en la red social X, Centcom señaló que, “por respeto a las familias y de acuerdo con la política del Departamento de Defensa”, las identidades de los militares fallecidos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de que se notifique a sus familiares directos.

    Según informó la agencia estatal siria SANA, el ataque se registró en las cercanías de la ciudad de Palmira, en la provincia de Homs. En un primer reporte, el medio indicó que dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias y varios militares estadounidenses habían resultado heridos. Los lesionados fueron evacuados en helicóptero hasta la base militar de Al-Tanf, ubicada cerca de la frontera con Irak y Jordania.

    SANA añadió que el atacante fue abatido, sin entregar mayores detalles. En tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirmó que el agresor sería integrante de las fuerzas de seguridad sirias.

    Estados Unidos mantiene cientos de efectivos desplegados en el este de Siria como parte de una coalición internacional que combate al Estado Islámico. Aunque el grupo yihadista fue derrotado territorialmente en 2019, la ONU estima que aún cuenta con entre 5.000 y 7.000 combatientes activos en Siria e Irak, muchos de ellos operando a través de células durmientes.

    Las fuerzas estadounidenses han sido blanco de ataques en el pasado. Uno de los más mortíferos ocurrió en 2019 en la ciudad de Manbij, al norte de Siria, cuando una explosión mató a dos militares estadounidenses y a dos civiles de ese país durante una patrulla.

    Más sobre:SiriaEE.UU.AtaqueEstado Islámico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho

    Vecinos aplauden clausura de discoteca clandestina en Independencia

    Meteorología emite aviso por altas temperaturas: afectará a cinco regiones desde el lunes

    Aprajud llama a respetar la tradición de elegir como presidente de la Corte Suprema al magistrado de mayor antigüedad

    Camboya suspende temporalmente todos los cruces fronterizos con Tailandia

    Cómo viven sus últimas horas Kast y Jara frente al duelo decisivo

    Lo más leído

    1.
    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    2.
    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    3.
    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho
    Chile

    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho

    Vecinos aplauden clausura de discoteca clandestina en Independencia

    Meteorología emite aviso por altas temperaturas: afectará a cinco regiones desde el lunes

    Back to the Future
    Negocios

    Back to the Future

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Con la Copa Libertadores por delante: Coquimbo Unido presenta a Hernán Caputto como su DT para el 2026
    El Deportivo

    Con la Copa Libertadores por delante: Coquimbo Unido presenta a Hernán Caputto como su DT para el 2026

    En vivo: el Flamengo de Erick Pulgar se enfrenta al Pyramids por un lugar en la final de la Copa Intercontinental

    El dardo de un exgoleador de Colo Colo contra Blanco y Negro tras el deslucido centenario

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction
    Cultura y entretención

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos
    Mundo

    Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos

    Camboya suspende temporalmente todos los cruces fronterizos con Tailandia

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas