Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos

Dos miembros del servicio militar de Estados Unidos y un civil estadounidense murieron este sábado tras una emboscada perpetrada por un atacante solitario del grupo Estado Islámico en el centro de Siria, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El ataque, que además dejó a otras tres personas heridas, constituye el primer incidente con víctimas fatales contra fuerzas estadounidenses en Siria desde la caída del expresidente Bashar al-Asad, ocurrida hace un año.

A través de una publicación en la red social X, Centcom señaló que, “por respeto a las familias y de acuerdo con la política del Departamento de Defensa”, las identidades de los militares fallecidos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de que se notifique a sus familiares directos.

Según informó la agencia estatal siria SANA, el ataque se registró en las cercanías de la ciudad de Palmira, en la provincia de Homs. En un primer reporte, el medio indicó que dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias y varios militares estadounidenses habían resultado heridos. Los lesionados fueron evacuados en helicóptero hasta la base militar de Al-Tanf, ubicada cerca de la frontera con Irak y Jordania.

SANA añadió que el atacante fue abatido, sin entregar mayores detalles. En tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirmó que el agresor sería integrante de las fuerzas de seguridad sirias.

Estados Unidos mantiene cientos de efectivos desplegados en el este de Siria como parte de una coalición internacional que combate al Estado Islámico. Aunque el grupo yihadista fue derrotado territorialmente en 2019, la ONU estima que aún cuenta con entre 5.000 y 7.000 combatientes activos en Siria e Irak, muchos de ellos operando a través de células durmientes.

Las fuerzas estadounidenses han sido blanco de ataques en el pasado. Uno de los más mortíferos ocurrió en 2019 en la ciudad de Manbij, al norte de Siria, cuando una explosión mató a dos militares estadounidenses y a dos civiles de ese país durante una patrulla.