Mundo

Atentado con coche bomba deja un muerto y dos heridos frente a un hotel en el norte de Guayaquil

Desde el gobierno de Ecuador señalaron que se logró neutralizar un segundo vehículo que se encontraba cargado con explosivos.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.
La explosión de coche bomba en Guayaquil dejó un fallecido y heridos.

La explosión de un coche bomba ocurrida en las afueras del hotel Sheraton dejó una persona fallecida y varios heridos, en el norte de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, durante este martes.

El hecho se registró alrededor de las 18.30 hora local (20.30 horas de Chile) en la importante avenida de la urbe, Joaquín José Orrantia, la que concentra a hoteles, edificios de oficinas y uno de los centros comerciales más grandes de la zona, el Mall del Sol.

De acuerdo a los registros compartidos en redes sociales, un vehículo era consumido por las llamas, cuando generó una fuerte explosión, la cual provocó la muerte de un taxista que registraba el hecho con su celular y dejó a otras dos personas heridas, de manera preliminar.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que las autoridades trabajan para identificar a los responsables del atentado. Asimismo, confirmó que se planificaba la detonación de dos vehículos.

“Hay dos vehículos de los cuales uno detonó mientras el segundo contiene una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado. El equipo antiexplosivos de la Policía Nacional se encuentra en el punto donde realizará detonaciones controladas”, afirmó la autoridad.

“No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país”, aseguró Reimberg.

A su vez, el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó el hecho como un acto de terrorismo. “Esto es terrorismo puro y duro”, afirmó Plaza.

Plaza señaló que “daremos con esas personas, se las buscará debajo de las piedras”.

De momento no se reportan personas detenidas por su vinculación con los hechos ocurridos durante esta tarde y que dejaron a un taxista muerto.

