Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, en primera lectura, una reforma a la ley de hidrocarburos que permite la entrada del sector privado en la explotación petrolera local.

La decisión llega en pleno proceso de acercamiento político con Estados Unidos, tras el ataque militar contra Caracas que dejó más de un centenar de fallecidos y llevó a la captura del depuesto gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

“Queda aprobado por mayoría calificada evidente el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos en primera discusión”, anunció el Parlamento a través de un breve mensaje en redes sociales.

#22Ene || Queda aprobado por Mayoría Calificada Evidente, el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en primera discusión. pic.twitter.com/F6sQtBR0ag — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) January 22, 2026

El diputado Orlando Camacho, que presentó el proyecto de ley, manifestó que este “nace como una necesidad imperativa de la legislación venezolana adoptada a los nuevos tiempos, lo que permite el desarrollo conjunto entre sectores públicos y privados, y hace posible el incremento volumétrico petrolero”.

A su vez, destacó que por ser Venezuela una de las mayores reservas de hidrocarburos “es necesaria su revolución por el escenario energético que ha venido evolucionando hacia un entorno donde los capitales fluyen a los recursos probados y marcos regulatorios predecibles y adaptables”.

Camacho también enfatizó que actualmente la industria de los hidrocarburos se enfrenta a una transición energética acelerada con una volatilidad que exige la inserción dentro del mercado global competitivo mediante la opción de mejores prácticas internacionales, según informó la cadena de televisión VTV.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que las reformas y la aprobación de nuevas leyes impulsadas desde el gobierno responden a la necesidad de ajustar el marco jurídico a las exigencias que demanda el país.

Después de la captura de Maduro el 3 de enero, Delcy Rodríguez asumió la Presidencia de Venezuela de forma interina y alcanzó un acuerdo con la Administración de Donald Trump para la comercialización del petróleo venezolano, además de poner en marcha la liberación de presos políticos, tanto nacionales como extranjeros.