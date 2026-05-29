Bombardeo a base en Kuwait y amenaza a Omán: Intercambios de ataques entre Irán y EE.UU. desvanecen esperanza de un pacto diplomático

En un comentario informal durante una reunión de gabinete, Donald Trump amenazó con “hacer estallar” Omán si no se “comportaba” adecuadamente, mientras Washington y Teherán continúan sus esfuerzos por forjar una solución diplomática al conflicto y mantener intacto un frágil alto el fuego.

El presidente estadounidense lanzó la amenaza tras los informes sobre conversaciones entre Irán y Omán acerca del cobro conjunto de un peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial que ha estado prácticamente cerrada desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica a fines de febrero.

“El estrecho estará abierto a todo el mundo”, dijo Trump el martes. “Nadie lo controlará. Lo vigilaremos. Lo vigilaremos. Pero nadie lo controlará. Eso forma parte de la negociación que tenemos”, reiteró.

Según CNN, “Omán es al menos el decimoquinto país que (Trump) ha amenazado con atacar, ha dejado abierta la posibilidad de atacarlo o ha atacado realmente durante sus dos mandatos como presidente. Casi todos estos incidentes ocurrieron en los primeros 16 meses de su segundo mandato, aunque algunos abarcan ambos”.

Irán calificó las amenazas de Trump contra Omán de “peligrosas” y “intimidatorias”. “Las amenazas de ‘destruir’ a un Estado miembro de las Naciones Unidas que siempre ha desempeñado un papel constructivo, eficaz y responsable en la paz y la seguridad regionales, y que durante muchos años ha empleado sus nobles esfuerzos al servicio de la paz y la estabilidad regionales como mediador en procesos diplomáticos, no solo constituyen una violación del principio fundamental de prohibir la amenaza del uso de la fuerza, sino también otra señal peligrosa de la normalización de la ilegalidad y la intimidación en las relaciones internacionales”, indicó en una declaración al diario The Guardian, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei.

Un yacimiento petrolífero iraní.

En medio de este contexto, funcionarios norteamericanas dijeron que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques militares contra Irán el miércoles, después de que Teherán lanzara drones contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Según dos funcionarios, que hablaron con The Wall Street Journal, las fuerzas estadounidenses derribaron drones iraníes y atacaron una estación de control de drones cerca de Bandar Abbas, una importante ciudad portuaria del sur de Irán ubicada en el estrecho de Ormuz. Los funcionarios indicaron que el lugar representaba una amenaza para las fuerzas estadounidenses y el tráfico comercial en esa vía marítima.

Los ataques estadounidenses provocaron una represalia de Irán, que lanzó un misil balístico hacia Kuwait, que fue interceptado por las fuerzas locales, según el Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. El CENTCOM no se pronunció sobre las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que mantiene el control del estrecho, de que había atacado una base estadounidense en la región.

Al igual que con los ataques estadounidenses a principios de semana, funcionarios del gobierno describieron las operaciones como limitadas y de carácter defensivo, y no como una escalada que pudiera quebrar el frágil alto el fuego que ambas partes han estado respetando en su mayoría. Según dos de los funcionarios, no hubo víctimas durante el incidente.

A juicio del diario The Wall Street Journal, “los enfrentamientos pusieron de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan los esfuerzos de negociación de la Casa Blanca para lograr una paz que reduzca los precios del petróleo, frene los programas nucleares de Teherán y permita al presidente Trump afirmar que sus operaciones militares en Medio Oriente han alcanzado algunos de sus objetivos clave”.

Esta fotografía, tomada el 20 de abril de 2026, muestra una bandera nacional de Irán ondeando en un edificio dañado por los ataques estadounidenses-israelíes en Teherán. Foto: Xinhua Shadati

Por otro lado, la cadena CNN reveló que el Pentágono está sufriendo las consecuencias de la presión financiera y, en algunos casos, tiene dificultades para llevar a cabo el entrenamiento y el mantenimiento rutinarios en medio de sus operaciones en curso contra Irán, mientras que los líderes militares presionan al Congreso para que apoye el financiamiento adicional.

El máximo responsable de la Armada, el almirante Daryl Caudle, declaró a principios de este mes ante los legisladores de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que su presupuesto para 2026 “no contemplaba la (Operación) Furia Épica” y que, como consecuencia, la Armada se enfrenta a repercusiones en sus “operaciones rutinarias”.

La estimación más reciente del Pentágono sobre el costo del conflicto fue de aproximadamente US$ 29.000 millones, según declaró el contralor interino del departamento, Jules “Jay” Hurst III, ante la subcomisión de defensa de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes el 12 de mayo.

Posible acuerdo

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní afirmó que la negativa de Trump a reconocer que Washington y Teherán siguen en guerra evidencia su débil posición negociadora. “Los diplomáticos no deben desaprovechar el punto débil del enemigo y deben exigirle lo máximo posible”, declaró el vocero.

Durante una reunión de gabinete celebrada el miércoles por la mañana, Trump dio a entender que sigue intentando negociar un acuerdo que abra el estrecho de Ormuz al comercio y permita deshacerse de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó durante la reunión del gabinete que la preferencia del gobierno seguía siendo un acuerdo negociado con Irán. “La diplomacia siempre es la primera opción”, dijo Rubio.

En este sentido, el portal Axios señaló -en base a dos funcionarios estadounidenses y una fuente en Medio Oriente- que negociadores estadounidenses e iraníes habían llegado a un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para extender el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero el presidente Trump aún no ha dado su aprobación final.

Mientras que Irán -a través de la agencia Tasnim- desmintió a Estados Unidos y afirmó que todavía no han pactado un texto de preacuerdo para ampliar la tregua y continuar con las negociaciones de paz.

Donald Trump. Foto: Europa Press Europa Press/Contacto/Andrew Ley

Axios señaló que la firma del memorando de entendimiento “sería el avance diplomático más significativo desde que comenzó la guerra, pero un acuerdo final que aborde las demandas nucleares de Trump aún requeriría negociaciones intensivas adicionales”.

“Este es un acuerdo para que todos se sienten a la mesa. Resolveremos los detalles en las negociaciones”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses comentaron a Axios que los términos del acuerdo estaban prácticamente consensuados hasta el martes, pero que ambas partes aún necesitaban la aprobación de la alta dirección.

“Los funcionarios estadounidenses afirmaron que los iraníes posteriormente regresaron y dijeron que contaban con las aprobaciones necesarias y estaban dispuestos a firmar. Irán no ha confirmado esta información”, añadió le medio estadounidense.

Los negociadores norteamericanos informaron a Trump sobre los detalles del acuerdo final, pero él no lo aprobó de inmediato. “El presidente les comunicó a los mediadores que necesita un par de días para pensarlo”, dijo un funcionario estadounidense a Axios.

Los funcionarios estadounidenses indicaron que el memorando de entendimiento de 60 días estipulará que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz será “sin restricciones”. Un funcionario estadounidense afirmó que esto significa que no habrá peajes ni acoso, y que Irán deberá retirar todas las minas del estrecho en un plazo de 30 días.

El bloqueo naval estadounidense también se levantará, pero esto ocurrirá en proporción al restablecimiento del transporte marítimo comercial, según declaró un funcionario estadounidense. Además, Estados Unidos concederá algunas exenciones a las sanciones para permitir que Irán venda petróleo libremente.

Según informaron los funcionarios, el memorando de entendimiento incluirá el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares. Asimismo, se establecerá que los primeros temas a negociar durante el plazo de 60 días serán la gestión del uranio altamente enriquecido de Irán y el tratamiento de su programa de enriquecimiento.

Estados Unidos se comprometerá a debatir el levantamiento de las sanciones y la liberación de los fondos iraníes congelados en el marco de las negociaciones.

El memorando de entendimiento también incluirá un análisis de un mecanismo para ayudar a Irán a comenzar a recibir bienes y ayuda humanitaria.

Varias personas participan en una concentración para llorar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei y jurar lealtad al actual líder supremo Mojtaba Jamenei en Teherán, el 7 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Sha Dati

El memorando de entendimiento también estipularía el fin de la guerra entre Israel y Hezbolá en Líbano, un tema sobre el que Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido al menos una tensa discusión.

Los funcionarios estadounidenses aseguraron a Axios que no habrá acuerdos paralelos ni cláusulas secretas sobre el levantamiento de sanciones ni sobre la entrega de fondos a Irán. “Cuanto más estén dispuestos a dar los iraníes, más recibirán”, afirmó uno de ellos.

Los dos funcionarios estadounidenses afirmaron que los iraníes habían dado muestras verbales durante las negociaciones sobre su disposición a hacer concesiones nucleares, pero “no lo sabremos hasta que estemos en la sala de negociaciones, por eso queremos firmar este memorando de entendimiento. Permite que ambas partes se reúnan para negociar directamente”, precisaron.

El memorando de entendimiento también hace referencia a la promoción de la “paz regional”, y la administración Trump espera entablar conversaciones sobre el apoyo de Irán a grupos regionales afines, según indicaron los funcionarios.

Los funcionarios indicaron que si durante las negociaciones queda claro que Irán no puede cumplir con su programa nuclear, Trump tendrá sobre la mesa todas las opciones, tanto económicas como militares. La retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región está sujeta a un acuerdo final, añadieron.

Aspectos a tener en cuenta: Teherán no ha confirmado su aceptación del memorando de entendimiento. Trump también declaró el miércoles que no tenía prisa.