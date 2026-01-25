SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    El frío extremo ha provocado la cancelación y retraso de numerosos vuelos a lo largo del territorio canadiense. Air Canada informó que las bajas temperaturas están generando demoras en los aeropuertos de Montreal y Toronto, este último el más importante del país y uno de los más transitados de Norteamérica.

    Sebastián Escobar F.
    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    Canadá se enfrentaba este sábado a uno de los días más fríos de los últimos años, con sensaciones térmicas que alcanzaban hasta los -55 grados centígrados, producto de un vórtice polar instalado sobre el oeste del país. El fenómeno ha generado severas complicaciones en los sistemas de transporte y en el suministro eléctrico en diversas regiones.

    Las autoridades meteorológicas advirtieron que en las provincias del oeste, conocidas como Las Praderas, la sensación térmica podría descender hasta los -55 grados, mientras que en Ontario —la provincia más poblada y principal polo industrial del país— los registros oscilarían entre los -30 y -45 grados. El Servicio Meteorológico de Canadá alertó que la exposición a estas temperaturas representa un riesgo grave para la salud, especialmente para personas sin refugio adecuado.

    El frío extremo ha provocado la cancelación y retraso de numerosos vuelos a lo largo del territorio canadiense. Air Canada informó que las bajas temperaturas están generando demoras en los aeropuertos de Montreal y Toronto, este último el más importante del país y uno de los más transitados de Norteamérica. Situaciones similares se han registrado en otras ciudades, como Quebec y Halifax, en la costa del Atlántico.

    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    En la provincia de Nueva Escocia, la empresa eléctrica Nova Scotia Power solicitó a sus clientes moderar el consumo ante el fuerte incremento de la demanda energética. En un comunicado, la compañía advirtió que “está previsto que el sistema eléctrico se aproxime a su capacidad máxima” en las próximas horas. Alertas similares se han emitido en la provincia de Terranova y Labrador, también en el este del país.

    En tanto, en Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario, los centros de acogida están operando a plena capacidad para asistir a personas en situación de calle y a quienes viven en viviendas sin condiciones adecuadas para enfrentar temperaturas extremadamente bajas. Las autoridades locales han reforzado los llamados a evitar desplazamientos innecesarios y a extremar las medidas de autocuidado.

    El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que el frío intenso se mantendrá durante varios días en algunas zonas del país y que, a partir del domingo, se esperan copiosas nevadas en varias provincias, incluida Ontario, lo que podría agravar las interrupciones en el transporte y los servicios básicos.

    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados. Imagen referencial. SUSANA VERA
