    Mundo

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad

    El impacto de la ola de frío que afecta al medio oeste y el noreste de Estados Unidos ha ido en aumento este sábado, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes nevadas y una franja de hielo “catastrófica” durante este fin de semana.

    Por 
    Lya Rosen

    Durante este sábado el impacto de la tormenta que afecta a gran parte del medio oeste y el noreste de Estados Unidos ha ido en aumento y, tras cubrir más de 2.100 kilómetros, extensión que aumentaría a más de 3.200 kilómetros durante lo que queda del fin de semana.

    Esto, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. predijera fuertes nevadas generalizadas y una franja de hielo “catastrófica” que se extendería desde el este de Texas hasta Carolina del Norte, amenazando a decenas de millones de habitantes con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

    “Los efectos de la nieve y el aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con episodios de recongelamiento que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar en un futuro previsible”, señaló el servicio.

    Al mediodía de hoy ya se habían reportado 0,6 centímetros de hielo en partes del sureste de Oklahoma, el este de Texas y partes de Luisiana. Para la tarde, en tanto, estaba previsto que la enorme tormenta invernal trajera nieve desde las Montañas Rocosas hasta el medio oeste y partes del Valle de Ohio.

    “Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, justo después, hará muchísimo frío”, dijo Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional a CNN. “La nieve y el hielo se derretirán muy lentamente y no desaparecerán pronto, lo que dificultará cualquier labor de recuperación”, afirmó.

    Ante el complejo panorama, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aprobó en horas de esta tarde las declaraciones de estado de emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Indiana y Virginia Occidental.

    En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario comunicó que “estamos trabajando en estrecha colaboración con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse a salvo y abrigados!“.

    Vuelos cancelados y carreteras cubiertas de nieve

    Un duro escenario climático que en el ámbito del transporte, a lo largo de la jornada, ha llevado a la cancelación de más de 13.000 vuelos en territorio estadounidense, entre el sábado y el lunes próximo, según información de la plataforma de seguimiento de vuelos, FlightAware.

    De acuerdo con sus datos, como consigna CNN, solo el domingo fueron más de 8.200 los vuelos cancelados, entre ellos el 39% de los viajes programados de American Airlines, con sede en Dallas, seguidos por el 31% de los programados por Delta Airlines, con sede en Atlanta. Esto porque se espera que ambas ciudades experimenten condiciones peligrosas debido a la tormenta.

    Durante esta jornada ya se han registrado más de 3.700 cancelaciones , principalmente en Dallas y Charlotte, y para el lunes ya se han cancelado más de 1.300 vuelos, en especial en las ciudades de Nueva York y Boston.

    De la misma forma, las carreteras del medio oeste y el noreste del territorio se han visto gravemente afectadas, entre ellas las de Arkansas, cuyo Departamento de Transporte dijo que “todas las carreteras” del estado “muestran los impactos del clima invernal”, instando a los conductores a mantenerse fuera de ellas.

    Esto luego de que cayeran casi 20 centímetros de nieve en partes del centro del estado, creando condiciones peligrosas en sus caminos y provocando algunos accidentes.

    En New Jersey, en tanto, el sistema de trenes hacia el Estado dejará de funcionar a las 14.00 horas del domingo, mientras que sus sistemas de autobuses y trenes ligeros permanecerán suspendidos durante todo el día, anunció la gobernadora Mikie Sherrill el sábado por la tarde.

    Cortes de energía eléctrica

    Durante el día también han ido en aumento los cortes de electricidad debido a las enormes cantidades de hielo que aplastan y derriban cables eléctricos y árboles. Ante ello se espera que cientos de miles de personas queden sin el suministro, algunas durante días.

    Entre ellas los habitantes de Luisiana, Texas, Nuevo México y Oklahoma, ya que se ha informado de una importante formación de hielo debido a la lluvia helada, como reportó AP.

    Según PowerOutage.com -el sistema diseñado para rastrear y registrar datos en tiempo real sobre cortes de energía eléctrica-, más de 55.000 hogares ya se habían quedado sin electricidad en Texas a primera hora de la tarde del sábado, principalmente en la parte oriental del Estado. En Luisiana fueron aproximadamente 25.000 y en Nuevo México unos 10.000 los clientes afectados.

    Ante esto, las compañías eléctricas con sede en los estados al norte y al sur de la enorme tormenta que se extiende por el territorio estadounidense han enviado trabajadores de línea y equipos de servicios públicos a los sectores afectados.

    A ellos se sumarán cientos de funcionarios de otros estados del país, entre ellos los 185 trabajadores de 15 compañías eléctricas públicas de Florida que fueron enviados a Georgia y Carolina del Sur, según la Asociación Municipal de Electricidad de Florida.

