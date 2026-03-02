Canciller de Francia dice que “Líbano debe quedar al margen de la escalada regional”

Jean-Noël Barrot en una conferencia de prensa en la residencia del embajador francés en Beirut, el 6 de febrero de 2026.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, pidió este lunes que “Líbano quede al margen de esta escalada regional”, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el fin de semana.

“Líbano debe quedar al margen de la escalada regional”, afirmó Barrot en una conferencia de prensa.

🔴 BREAKING - Follow live: French FM Barrot calls for ‘Lebanon to be spared from this regional escalation’ https://t.co/1vFE0IAWd3 pic.twitter.com/IzXSxLbfMl — FRANCE 24 – Breaking (@BreakingF24) March 2, 2026

“Francia seguirá comprometida con la soberanía y la seguridad del Estado de Líbano y organizaremos una conferencia con ellos para hablar sobre las Fuerzas Armadas en la región”, agregó.

Los bombardeos aéreos israelíes contra Líbano, tras el ataque de Hezbolá contra Israel, han dejado al menos 31 muertos, informó el ministerio de Salud libanés.

Los bombardeos también dejaron 149 heridos y alrededor de dos tercios de los fallecidos se registraron en el sur de Líbano, precisó el ministerio.

BREAKING: Israeli defence minister says Hezbollah chief Naim ‌Qassem now 'target for elimination'



🔴 LIVE updates: https://t.co/AkCvOEW1Uk pic.twitter.com/INepftak3N — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 2, 2026

Israel declaró al jefe de Hezbolá, Naim Qassem, objetivo marcado para su eliminación, según afirmó el ministro de Defensa israelí.

Qassem, quien fue secretario general adjunto de Hezbolá y número dos del grupo chiita durante más de tres décadas, es una de las figuras más influyentes del movimiento respaldado por Irán.

Lebanese Ministry of Health reports 31 deaths and 149 wounded from Israeli attacks pic.twitter.com/FzP9S73HOf — Haaretz.com (@haaretzcom) March 2, 2026

A diferencia del asesinado líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, Qassem no lleva turbante negro, símbolo de descendencia del profeta Mahoma, sino blanco, pero ha sido durante años el principal portavoz público del grupo.

Por otra parte, Barrot calificó de “decepcionante” que la situación en Medio Oriente no haya podido resolverse por la vía diplomática.

⚡️ France may enter the war against Iran



Foreign Minister Jean-Noël Barrot said that Paris is ready to join the defense of Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman and Jordan. pic.twitter.com/g1EGEJVmiS — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

“Los ataques deberían haberse debatido”, declaró Barrot en una conferencia de prensa.

El canciller galo añadió que Francia expresa su apoyo y solidaridad a sus aliados en la región.