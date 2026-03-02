Canciller de Francia dice que “Líbano debe quedar al margen de la escalada regional”
Los bombardeos aéreos israelíes contra Líbano, tras el ataque de Hezbolá contra Israel, han dejado al menos 31 muertos, informó el ministerio de Salud libanés.
El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, pidió este lunes que “Líbano quede al margen de esta escalada regional”, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el fin de semana.
“Líbano debe quedar al margen de la escalada regional”, afirmó Barrot en una conferencia de prensa.
“Francia seguirá comprometida con la soberanía y la seguridad del Estado de Líbano y organizaremos una conferencia con ellos para hablar sobre las Fuerzas Armadas en la región”, agregó.
Los bombardeos también dejaron 149 heridos y alrededor de dos tercios de los fallecidos se registraron en el sur de Líbano, precisó el ministerio.
Israel declaró al jefe de Hezbolá, Naim Qassem, objetivo marcado para su eliminación, según afirmó el ministro de Defensa israelí.
Qassem, quien fue secretario general adjunto de Hezbolá y número dos del grupo chiita durante más de tres décadas, es una de las figuras más influyentes del movimiento respaldado por Irán.
A diferencia del asesinado líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, Qassem no lleva turbante negro, símbolo de descendencia del profeta Mahoma, sino blanco, pero ha sido durante años el principal portavoz público del grupo.
Por otra parte, Barrot calificó de “decepcionante” que la situación en Medio Oriente no haya podido resolverse por la vía diplomática.
“Los ataques deberían haberse debatido”, declaró Barrot en una conferencia de prensa.
El canciller galo añadió que Francia expresa su apoyo y solidaridad a sus aliados en la región.
