Canciller de Israel llama a Kast y lamenta “deterioro” de relaciones durante gobierno de Boric
"Le dije que su victoria es importante para Chile y también para las relaciones entre Israel y Chile, que lamentablemente se deterioraron durante el mandato del presidente Boric", escribió Gideon Sa’ar en un nuevo mensaje en X.
Después de felicitar a través de la red social X al presidente electo José Antonio Kast por su “impresionante” victoria en las elecciones del domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, llamó al líder de Republicanos, ocasión en que lamentó el “deterioro” de las relaciones bilaterales durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric.
“Acabo de hablar con el presidente electo de Chile, @joseantoniokast, y lo felicité por su impresionante victoria en las elecciones presidenciales. Le dije que su victoria es importante para Chile y también para las relaciones entre Israel y Chile, que lamentablemente se deterioraron durante el mandato del presidente Boric”, escribió Sa’ar en X.
“Acordamos trabajar juntos para restablecer las relaciones entre Israel y Chile, por el bien de ambas naciones. Israel tiene muchos amigos hoy en América Latina y estamos fortaleciendo estas relaciones día a día”, agregó el canciller israelí.
En un mensaje previo en la misma red social, Sa’ar ya había manifestado sus felicitaciones a Kast “por su impresionante victoria” en las elecciones presidenciales. “Esta victoria expresa el deseo de cambio del pueblo chileno”, señaló.
Y agregó: “Le deseo mucho éxito al presidente electo. Espero y creo que este cambio también se reflejará en el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países y en el avance de la cooperación entre nuestros pueblos”.
