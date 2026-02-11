SUSCRÍBETE POR $1100
    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    Previamente, se había revelado que el canciller Quirno iba a arribar a Roma junto al subsecretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, para mantener encuentros con autoridades de la Santa Sede.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Foto: Vatican News

    En el marco de una visita de autoridades argentinas a Italia, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, entregó este miércoles una invitación formal, firmada por el presidente Javier Milei, al Papa León XIV para que visite aquel país.

    La invitación fue anunciada mediante un comunicado de Cancillería. “Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales”, expresaron.

    Las conversaciones para desarrollar aquel viaje se remontan al año pasado, una vez que se produjo el recambio del papado. Fue hace unos días que el canciller Quirno anunció que visitaría Roma junto al subsecretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, para mantener encuentros con autoridades de la Santa Sede en Italia.

    Según expresó Quirno a través de X, el objetivo del encuentro es convencer al pontífice para “que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

    Adicionalmente, las autoridades argentinas buscan convencer a sus homólogos del Vaticano para que el pontífice sume a Argentina en su agenda internacional, que tiene Perú como primer destino hacia fines de este año.

    Asimismo, Cancillería reafirmó “la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”,

    Más sobre:Javier MileiLeón XIVPablo QuirnoAgustín Caulo

