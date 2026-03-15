Candidato a la presidencia de Perú, Napoleón Becerra, fallece en accidente de tránsito en Huaytará

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Perú, Napoléon Becerra, falleció este domingo tras sufrir un accidente de tránsito en la zona de Huaytará, en la región de Huancavelica.

El hecho fue confirmado al medio peruano RPP por la candidata a diputada del mismo partido, Emily Silva.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente del compañero Napoleón Becerra por nuestros compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él en la comitiva”, afirmó en una entrevista con el medio antes mencionado.

Según información del alcalde de Pilpichaca, citada por el medio RPP, la camioneta que trasladaba a Becerra se habría caído a una cuneta al lado de la vía.

El político habría sido trasladado de gravedad a un centro asistencial. Sin embargo, finalmente falleció por la gravedad de sus lesiones. Otras dos personas que iban en el vehículo resultaron heridas de gravedad y debieron ser trasladadas a Ayacucho para su atención médica.

Becerra era bachiller en Ciencias Administrativas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y tenía un título en Administración de la misma casa de estudios.

Durante más de 40 años se había desempeñado en funciones administrativas y técnicas en la municipalidad de Lima.

En 2023 fundó el PTE-Perú, partido político que lideró hasta su muerte.

La noticia ocurre en medio de un período de inestabilidad política en el Perú. El pasado 17 de febrero fue destituido de su cargo el presidente interino José Jerí tras una moción de censura aprobada por el Congreso, en medio de las polémicas por el Chifagate.

En su reemplazo, asumió interinamente el exjuez y parlamentario por la región de Lambayaque, José María Balcázar (Perú Libre), quien deberá encargarse que el próximo 12 de abril se llevan a cabo las elecciones presidenciales.

Con el deceso de Becerra, un total de 36 candidaturas se confrontarán para asumir la máxima magistratura del Perú, que ha tenido los últimos ocho presidentes durante los últimos diez años.