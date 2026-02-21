Manual para entender una década de caos político en Perú

En la mayoría de los países del mundo la destitución de un Presidente y la falta de uno habría generado caos y preocupación, pero en Perú muchos ni siquiera se enteraron que por más de 24 horas no tuvieron un mandatario. Las playas siguieron llenas, al igual que los restaurantes y las tiendas, todo permaneció normal.

Finalmente, el miércoles en la noche el Congreso eligió al reemplazante de José Jerí- quien fue destituido al no superar siete mociones de censura en su contra en medio de acusaciones de mala praxis- se trata del exjuez y parlamentario de izquierda José María Balcázar quien debería estar al frente del Palacio Pizarro hasta el 28 de julio, aunque la historia peruana ha enseñado que no se puede dar nada por sentado.

La destitución de Jerí, que llevaba solo 130 días en el cargo, ocurrió a tan solo dos meses de la primera vuelta de las elecciones generales, que se realizarán el 12 de abril próximo, y puso de manifiesto la inestabilidad política y las profundas fracturas en la política peruana que se han arrastrado durante años. Desde julio de 2016, el país ha tenido ocho presidentes que no completaron un mandato, el último en hacerlo fue Ollanta Humala, quien entregó el mando a Pedro Pablo Kuczynski, el ganador de las elecciones generales de ese año. Desde ahí en adelante comenzó una sucesión de mandatarios que no se ha detenido.

Aunque el mandato de Balcázar será breve y de alcance limitado, el exjuez de 83 años enfrenta el difícil desafío de guiar al país en lo que podría ser su votación más significativa en los últimos años. El actual miembro de Perú Libre es una figura polémica que apoya la edad de consentimiento en 14 años. Fue juez en Lambayeque, una ciudad al norte de Lima, y fue destituido del poder judicial por mala conducta. También enfrenta varias investigaciones penales, incluida una por presuntamente negociar sus investigaciones con la exfiscal general Patricia Benavides a cambio de su voto en apoyo a ella en el Congreso. Eso sí, él ha negado todo.

Foto: X @congresoperu

Balcázar es el noveno presidente de Perú y ha sucedido a una serie de mandatarios que han sido destituidos por el Congreso, que ha ido ganando una creciente autoridad, convirtiendo al país en una suerte de parlamentarismo informal. A ello se suma la debilidad de los partidos políticos.

Así, el actual mandatario enfrentará un panorama complejo en el Congreso, que se encuentra controlado por partidos políticos de derecha como Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, ambos candidatos presidenciales.

¿Qué explica esta eterna crisis política? Para los expertos esta crisis data de hace casi 10 años, con la elección presidencial de 2016 cuando la entonces candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, perdió la elección frente a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por apenas 41.057 votos. Sin embargo, su partido obtuvo una mayoría aplastante en el Congreso (73), mientras que la bancada oficialista tenía apenas 18 congresistas.

“Esto provocó que durante la estadía de PPK y después con Martín Vizcarra (2018-2020) fuera un congreso obstruccionista, que se oponía a iniciativas desde el Ejecutivo. Lo que ha pasado en estos años y, a partir justamente de la gran mayoría fujimorista, es que se han ido ganando mayores competencias por el Congreso. Básicamente ahora lo que se dice es que vivimos un parlamentarismo. Estas herramientas de control político se usan incluso para torcer reformas básicas en el Congreso. Durante los últimos años se ha desarticulado la reforma universitaria. Se han dado leyes que favorecen el crimen organizado. Se han ido desmantelando incluso instituciones. Entonces el Congreso ha logrado durante estos años hacer una especie de pacto entre las fuerzas que ahora mismo están allí y que estuvieron en la elección del 2016. Y ahora mismo es el que está gobernando el país. Porque frente a la vacancia de Pedro Castillo, luego de Dina Boluarte, básicamente ellos fueron los que eligieron a Jerí y ahora están eligiendo a Balcázar. Es una crisis que se explica por las fuerzas políticas del Congreso, por los intereses personales que tienen además los líderes de estas fuerzas políticas. El Congreso se ha convertido en este gran poder que pasa por encima de los otros”, explicó a La Tercera, Francesca García, periodista y politóloga peruana.

Foto: Europa Press.

Debilidad de los partidos

El analista peruano y director de Vox Populi, Luis Benavente, indicó que “cualquier gobernante está en las manos del Congreso en cualquier momento”. “Y por otro lado, en el Congreso se da una confluencia de intereses políticos muy grandes, negociaciones, acuerdos, alianzas del gobernante con partidos políticos presentes en el Congreso que corresponden a beneficios a repartir como ministerios, etc. También hay intereses económicos, lobbies, pero el país también está dentro de una dinámica de economías ilegales, de un gran poder de la minería informal, etcétera, que también ejercen, ejercen presión y poder”, dijo.

“Los partidos políticos no son sólidos, son clubes electorales y son líderes supuestamente democráticos, pero no hay un sistema de partidos sólido en el Perú. Entonces todo está sujeto no a estructuras políticas, sino al día a día, al temperamento diario, a los intereses, a los juegos de intereses, etcétera. Entonces eso hace que las crisis sean tan frecuentes”, añadió en conversación con La Tercera.

Para García, “la crisis influye en que la gente no se sienta representada e influyen en que los partidos no sean organizaciones profesionales, que busquen a políticos profesionales, que tengan una visión de país. Y los partidos políticos tienen a personas investigadas, cuestionadas como candidatos y son los que terminan estando en el Congreso y terminan eligiendo al peor. Como lo que estamos viviendo ahora mismo. No se ha podido consolidar durante estos años una madurez política en el Perú”, indicó.

Benavente aseguró que “los partidos son absolutamente débiles, inestables, no tienen fuerza, no tienen confianza en la ciudadanía, no tienen credibilidad, estructuras orgánicas, simplemente son cascarones, no tienen líderes, tienen campañas electorales mediocres para ganar elecciones en los tres niveles de gobierno”.

PRESIDENCIA DE PERÚ

Por otro lado, un punto clave en este contexto es que el Congreso peruano es unicameral. Sin embargo, eso cambiará a partir del 28 de julio cuando el país retorne a un sistema parlamentario bicameral tras más de 30 años. La reforma constitucional restablece el Congreso de la República con dos cámaras: una Cámara de Diputados (mínimo 130) y una Cámara de Senadores (60 representantes).

“Eso debe conducir a que la vacancia presidencial pase por un procedimiento más complejo. Entonces, creo que allí va a ser más difícil sesgar la cosa. Recordemos que el Congreso unicameral fue fabricado por Fujimori (1990-2000) en la Constitución que él mandó hacer el año 93 para sostener su proyecto político autoritario y corrupto. Entonces, claro, evidentemente los cambios que se hicieron de tener una sola cámara en el Congreso, se hizo porque era más fácil controlar un Congreso de una cámara que de dos cámaras. Esa era la intención política, el control político del Congreso”, sostuvo.

Futuro de Balcánzar

En su discurso inaugural de anoche, Balcázar afirmó que garantizaría un proceso electoral fluido y transparente, fortalecería la democracia, combatiría la delincuencia y apoyaría la economía. Sin embargo, ya hay controversia por su nombramiento, porque también ha declarado que concedería un indulto presidencial al expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión y condenado por conspiración para rebelarse. También podría intentar beneficiar a Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo tras ser sancionado con prisión preventiva por el poder judicial y se postula a la presidencia con el partido Perú Libre de Balcázar.

De hecho, el diario El Comercio reportó que a un día de haber jurado Balcázar decidió incluir a Cerró, en la ronda de diálogos que sostendrá con los líderes de los partidos políticos. “Vamos a convocar a todos los líderes, entre ellos a él (Cerrón), para que vía virtual pueda dar su opinión”, manifestó el mandatario.

En este contexto, el panorama político en el país es incierto, pero en Perú no se inmutan. “Hemos aprendido a vivir en el caos, en la inestabilidad. Hace diez o 15 años quedarnos sin presidente hubiera significado marchas en las calles, preocupación. Ahora, después de haber cambiado ocho presidentes de alguna manera es habitual. Eso obviamente nos hace pensar que la figura presidencial ha caído”, concluyó García.

Frente a este panorama, la única estabilidad la da el presidente del Banco Central, Julio Velarde, quien desde hace 20 años ocupa ese puesto, entregando al menos, sostienen analistas, ciertas certezas económicas.