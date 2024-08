Centro Carter confirma a González como ganador y descarta hackeo en elecciones venezolanas

La jefa de la misión de observación del Centro Carter confirmó al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, al tiempo que descartó que el sistema electoral fuese blanco de un ataque informático durante la jornada, como afirman las autoridades electorales locales para justificar los retrasos en la presentación de resultados detallados de los comicios.

El Centro Carter fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar los cuestionados comicios, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer período de seis años.

El CNE no ha publicado resultados detallados y alega que el retraso se debe a un hackeo, mientras Maduro denuncia un “golpe de Estado ciberfascista”.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González se dirigen a sus partidarios en Caracas, el 30 de julio de 2024. Foto: Reuters

Pero, en entrevista con AFP desde Atlanta, Estados Unidos, Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, explicó que las “empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio (hackeos) y no hubo una esa noche”. “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”, añadió.

El Centro Carter, explicó Lincoln, ha “analizado los números” disponibles junto a otras organizaciones y universidades y “confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60%” de los votos.

La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas, que asegura que prueban el triunfo de González Urrutia -representante de la líder María Corina Machado- con 67% de los sufragios. El CNE le dio 43% frente a 52% de Maduro.