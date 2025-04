Chi Hyun Chung, precandidato presidencial boliviano: “Tenemos que entrar en diálogo con Chile”

Acusa a Evo Morales y al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de ser “comunistas que han promovido un estado de calamidad” en Bolivia, ha ganado fama por sus ideas radicales y conservadoras, como afirmar que los homosexuales deberían realizar un tratamiento psiquiátrico para “recuperar su identidad sexual innata”, y por asegurar que convertirá al país en una “potencia militar de Sudamérica”, incluyendo críticas a Chile. Se trata del médico de origen surcoreano Chi Hyun Chung, el mismo que logró un sorpresivo tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2019, con un 15,4% de los votos, detrás de Morales y Carlos Mesa, bajo el lema “Chi se puede”, asemejando a la célebre consigna de Barack Obama en su campaña por las primarias del Partido Demócrata de 2008.

El “Dr. Chi”, como le dicen los bolivianos para no tener que pronunciar su nombre completo, nació en Corea del Sur el 7 de marzo de 1970, pero a los 12 años llegó a Bolivia, cuando la Iglesia Presbiterana de su país les encargó a sus padres crear una misión religiosa en la nación sudamericana. Con doble nacionalidad, fue el primer candidato presidencial que se benefició del cambio constitucional de 2009, el cual eliminó el requisito de que los mandatarios sean oriundos del país.

Autodefinido como un “capitalista cristiano” que cree en el libre mercado, el también empresario y pastor evangélico de 55 años ha causado polémica por sus polémicos dichos en contra de la comunidad LGTBI, lo que le valió el apodo del “Bolsonaro boliviano”, en alusión al conservador expresidente brasileño. Algunos medios de comunicación locales también lo han comparado con el fallecido exmandatario peruano Alberto Fujimori, que en su momento “salió de la nada” y encontró los votos en medio de una crisis en el sistema político. Tal como el escenario que hoy enfrenta, con los principales referentes del oficialismo enfrentados: Evo Morales y el presidente Luis Arce.

Según la encuesta Bolivia 360, publicada a fines de marzo, Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado y miembro del MAS, concentra el 25% de las preferencias de cara a las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto, si bien no ha confirmado su candidatura. A continuación, figuran los opositores Samuel Doria Medina (16%), Jorge “Tuto” Quiroga (15%), Chi Hyun Chung (13%) y Manfred Reyes Villa (11%).

Chi Hyun Chung durante un acto de campaña. Foto: Campaña de Chi Hyun Chung

“Por un lado, en Bolivia tenemos el MAS y, por otro lado, unos líderes que han participado en muchas ocasiones. Por lo tanto, hay un sector importante de la sociedad aparentemente que está buscando ese outsider”, comentó recientemente a La Tercera Raúl Peñaranda, analista político boliviano y editor de Brújula Digital, al destacar que el político de origen surcoreano “es el candidato outsider que mucha gente busca”.

En entrevista con este medio, Chi Hyun Chung entrega su crudo diagnóstico de la actual Bolivia, se refiere a la crisis económica que afecta al país, a las polémicas por sus dichos, así como a la relación con Chile y las perspectivas de su candidatura de cara a los comicios de agosto.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de Bolivia?

La coyuntura nacional acá en Bolivia es una situación donde estamos en lucha contra el comunismo, contra el progresismo que ha sido representado mediante el Socialismo del siglo XXI, basado en el Foro de Sao Paulo, de que existe un pseudocapitalista y que en realidad son funcionales comunistas que han promovido la política de Evo Morales y su allegado, la cual trata a toda costa de bloquear la participación del conservadurismo, el cual yo represento, que se basa en la democracia, en la libertad, en la propiedad privada, en favor de la vida y la familia.

Se está promoviendo la perpetuidad de Evo Morales en el poder, que ya tuvo su tercera gestión e intenta hacer su cuarta elección, en la cual el Tribunal Constitucional ha determinado que no le corresponde participar. Y Luis Arce, por su parte, está disputado con Evo, pero sin dejar a lado lo que es la esencia comunista que se dedicó a perjudicar la inversión extranjera, privada, incluso desanimando a los inversionistas nacionales con un impuesto que destruye a las empresas.

Chi Hyun Chung durante un acto de campaña. Foto: Campaña de Chi Hyun Chung

¿Arce es el responsable de la crisis económica que vive el país?

En estos casi 20 años de comunismo, durante los primeros 10 años hubo una subida (económica) y en estos últimos 10 años una bajada, pero una bajada drástica, como si no tuviéramos ni un pozo petrolero en el país. Entonces, ahora Bolivia se ha convertido en un país importador de combustibles. Entonces, es una situación donde el comunismo ha promovido un estado de calamidad, un desastre económico. Es necesario reactivar la inversión minera y petrolera, y para que eso llegue a ser una realidad es necesario dar garantías jurídicas y hacer un replanteamiento económico en el país.

Las últimas encuestas le dan un 13% de respaldo. ¿Cuáles son sus perspectivas para las elecciones de agosto?

Las empresas encuestadoras están muy manipuladas y dirigidas. Ellos dicen que mi contrincante está muy encima, como si Andrónico Rodríguez tuviera un 20%. En realidad, acá en Santa Cruz, Andrónico no pasa del 8%. Muchos me están haciendo el corralito, son en realidad funcionales de la logia socialista que convive con los narcotraficantes. Mi participación pretende ser una voz del pueblo que quiere el cambio, la voz de la juventud, de los pequeños empresarios, pero los grandes empresarios están con la mafia organizada. Es una realidad triste, es una gran lucha la que nosotros debemos dar.

El presidente boliviano Luis Arce presenta su informe de cuatro años de gestión a sus partidarios fuera del palacio de gobierno en La Paz, el 8 de noviembre de 2024. Foto: Archivo Claudia Morales

Evo Morales está inhabilitado, Luis Arce marca apenas entre un 1% y 2% en las encuestas y Andrónico Rodríguez hasta ahora no formalizado su candidatura. ¿Cree que en un escenario así esta elección pueda marcar el fin del MAS en Bolivia?

Esperamos que sea así. Por la fe decimos que la sigla del MAS se acabará con nuestra entrada al gobierno. Porque vamos a empezar a investigar sobre el fraude electoral (en los comicios presidenciales de 2019). El gobierno de Arce dijo que no hubo fraude. Entonces, ¿en qué quedó la participación vinculante de la OEA? ¿En qué quedó esa auditoría que hizo? Están tapando el sol con un dedo. Si Evo hubiese hecho lo correcto entonces no habría tenido la necesidad de escapar, ¿no es cierto?

Algunos medios lo califican como el “Bolsonaro boliviano”. ¿Le acomoda esa comparación?

Yo creo que soy más que Bolsonaro en ese sentido, porque (cuando él irrumpe) recién estaba comenzando en Sudamérica un levantamiento de lo que es el conservadurismo. Pero yo voy más allá del conservadurismo con lo que es el cristianismo. Queremos volver a recuperar la fe cristiana, que podamos poner en práctica la enseñanza bíblica en toda la estructura del gobierno e incluso influyendo directamente en la parte de lo que es la educación.

Usted también se ha mostrado crítico de la comunidad LGTBI. ¿Qué piensa de la homosexualidad?

La homosexualidad es un estado como uno vive, es un estilo de vida. Pero otra cosa es la ideología de género, que es un terrorismo, en contra de lo que es la estabilidad social, económica e incluso cultural de un país. Promover el aborto, ideología de género y el feminismo es un terrorismo.

Evo Morales busca un cuarto mandato en Bolivia, pese a la inhabilitación que le impuso el Tribunal Constitucional. Foto: Archivo

Respecto a la relación con Chile, ¿considera que con el fallo de La Haya se cerró para siempre el tema de la demanda marítima boliviana?

Tenemos que entrar en diálogo, porque siempre he estado en favor del diálogo. ¿Cuándo Chile dijo no al diálogo? Nunca dijo que no al diálogo. Entonces, que los presidentes se sienten a ver qué podemos hacer para que tengamos acceso al mar. Eso es lo que queremos. De todas maneras, Bolivia también tiene que mantener su soberanía. No puede ser que los chilenos entren arbitrariamente cinco metros en el territorio boliviano y pongan la malla, eso está evadiendo lo que es el tratado internacional de paz. Es como que Bolivia entrará en territorio chileno. Si yo hago eso arbitrariamente, en este momento los chilenos estarían lanzando unos cuantos misiles a Bolivia.

Usted ha hablado de “recuperar nuestras tres islas en el Pacífico”, en alusión a las islas chilenas San Ambrosio, San Félix y Salas y Gómez. ¿A qué se refiere?

Desde luego que hay que aclarar eso. Esas son islas bolivianas, busque en todos los tratados. Eso no ha entrado en el tratado internacional con Chile.

También aboga por hacer una Bolivia “poderosa” en materia militar, que va a “recuperar la soberanía nacional”. ¿Se trata de una amenaza dirigida a Chile?

No es una amenaza, más bien es un fortalecimiento de la dignidad boliviana. Yo creo que Chile está por lo menos cinco veces más armado que Bolivia. Chile se armó y ¿acaso Bolivia dijo algo? Ahora que los bolivianos decimos que queremos estar al nivel de Chile, ¿por qué se enojan los chilenos? Por qué Bolivia no puede ser fuerte y respetada internacionalmente en todos los sentidos.