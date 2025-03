Dr. Chi: El “Bolsonaro boliviano” que busca ser presidente

Con su lema “Chi se puede”, asemejando a la célebre consigna de Barack Obama en su campaña por las primarias del Partido Demócrata de 2008, el médico, empresario y pastor evangélico Chi Hyun Chung irrumpió en las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia, donde obtuvo un sorpresivo tercer lugar. De cara a los comicios de agosto próximo en ese país, el polémico y conservador político de origen surcoreano busca una nueva oportunidad, aprovechando la crisis que afecta al oficialismo.

El “Dr. Chi”, como le dicen los bolivianos para no tener que pronunciar su nombre completo, es un candidato atípico por varias razones. Nació en Corea del Sur el 7 de marzo de 1970, pero a los 12 años llegó a Bolivia, cuando la Iglesia Presbiterana de su país les encargó a sus padres crear una misión religiosa en Bolivia. Con doble nacionalidad, fue el primer candidato presidencial que se beneficia del cambio constitucional de 2009, el cual eliminó el requisito de que los presidentes sean oriundos del país.

Además, es pastor, “misionero investigador de la evangelización hispana para el mundo”, fundador de alrededor de 70 iglesias evangélicas presbiterianas en Bolivia -la misma que junto a la comunidad pentecostal financió la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil- y junto a su familia creó la Universidad Cristiana de Bolivia (Ucebol), con sede en Santa Cruz.

Durante la campaña de 2019, Chi causó polémica por proponer un plan de seguridad ciudadana que incluía un “toque de queda” para los menores de edad. Foto: Archivo

Autodefinido como un “capitalista cristiano” que cree en el libre mercado, su incursión en la política está relacionada precisamente con el Partido Demócrata Cristiano que le dio su apoyo para participar en las elecciones presidenciales del 2019. En ese momento su nombre se hizo conocido por sus polémicos dichos en contra de la comunidad LGTBI, lo que le valió el apodo del “Bolsonaro boliviano”. Algunos medios de comunicación locales también lo compararon entonces con Alberto Fujimori, que “salió de la nada” y encontró los votos en medio de una crisis en el sistema político. De hecho, en junio de 2021, mostró su apoyo a la hija del ahora fallecido expresidente peruano. “Deseamos lo mejor para la candidata Keiko Fugimori (sic) de Perú. Que llegue a ser presidenta de Perú. Para el bien de Perú y que recupere la dignidad de su padre”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.

En las elecciones de 2019 obtuvo el tercer lugar, con un 15,4% de los votos, detrás de Evo Morales y Carlos Mesa. En los comicios del año siguiente, esta vez como candidato del Frente para la Victoria, se ubicó en cuarta posición, con el 1,55% de los sufragios.

“En ambos procesos electorales, Chi generó polémica y controversia”, comenta a La Tercera Carlos Cordero, analista político y académico de la Universidad Católica Boliviana.

De hecho, en la campaña de 2019 señaló que los homosexuales deberían realizar un tratamiento psiquiátrico para “recuperar su identidad sexual innata”. En esa oportunidad, postulaba que el servicio militar debía ser “restringido para las mujeres, homosexuales y enfermos mentales”. Según el medio Sol de Pando, el entonces candidato veía la homosexualidad como una “rareza”, porque “proviene de problemas en la casa, tiene problemas que se arrastran, que ha tenido un complejo de violencia sexual o violencia física en la familia, eso debe ser tratado psiquiátricamente; por lo tanto, necesitaremos ayuda de los pastores de la Iglesia”.

Asimismo, en esa campaña afirmaba que “a la mujer se la tiene que educar para que se comporte como mujer”.

Dichos que el político de 55 años reiteró esta semana, al señalar en una entrevista que el rol de las madres es criar a los niños. “La función de la madre está ahí con los niños, con los bebés (…). En caso del varón, en general (…) sale afuera y trabaja y vuelve a la casa y llega a traer el pan de cada día a la casa”, dijo. Asimismo, consideró que las madres solteras son algo “anormal”.

Durante la campaña de 2019, Chi también causó polémica por proponer un plan de seguridad ciudadana que incluía un “toque de queda” para los menores de edad para que no circulen en las calles después de las 21:30 horas.

“Como parte de seguridad ciudadana, voy a restringir a los niños estar sueltos en las calles a partir de las 21:30 de la noche, los niños no pueden estar en las calles sino con sus padres o alguna persona mayor, máximo hasta medianoche. (Los niños) serán reclutados en albergues, donde pasarán la noche y tendrán todos los servicios hasta ducha y al día siguiente serán devueltos temprano a su casa para que el niño vaya a la escuela”, señaló el entonces candidato del PDC.

En el pasado, Chi también ha demostrado su simpatía por el presidente estadounidense Donald Trump. “Un hombre que luchó para poner en alto el nombre de Dios en Estados Unidos. Quien hizo a prevalecer la justicia y la verdad de la Biblia; y el mundo lo vio. Que Dios bendiga a Trump”, escribió en Twitter el 21 de enero de 2021, un día después que el mandatario republicano abandonaba la Casa Blanca tras el término de su primera administración.

“Se van a enojar los chilenos”

Al igual que Trump, sus propuestas también generan polémica. Su discurso durante la actual campaña se ha centrado principalmente en convertir a su país en una “potencia militar de Sudamérica”. En uno de los registros de sus alocuciones, compartidos en su cuenta de TikTok, emplazó a Chile por el poderío militar que pretende tener en Bolivia. “Tengo otro secreto que después voy a decir y se van a enojar los chilenos. Nosotros vamos a recuperar la soberanía nacional, vamos a hacer una Bolivia poderosa, bien armada. Los militares bolivianos van a estar muy bien respaldados, resguardados con la mejor tecnología del mundo”, dijo.

Con miras a las elecciones del 17 de agosto, Chi anunció este martes su alianza con otro precandidato, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba. Indicaron que en abril se llevará una encuesta para definir al postulante del bloque. “Es el mes de abril vamos a hacer una encuesta a nivel nacional, quien vaya primero por una diferencia importante será pues el candidato”, recalcó Reyes Villa.

Según la encuesta Bolivia 360, publicada a fines de enero, el actual Presidente, Luis Arce, apenas marca un 2% de intención de voto. A la cabeza del sondeo aparece Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado y miembro del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), quien concentra el 16% de las preferencias. A continuación, figuran Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung, con 15% y 13%, respectivamente.

Pese a estas cifras, Cordero afirma que “el futuro político de Chi no es el mejor”. “Sus polémicas ideas e intervenciones impactaron en el 2019 y para la siguiente elección el entusiasmo por Chi decayó. Hoy, de cara a las elecciones de 2025, sobre todo por el acuerdo con Reyes Villa, tal vez logre un puesto de diputado”, vaticina.

Asimismo, el politólogo advierte sobre el valor de los actuales sondeos. “Las encuestas todavía no son indicadores confiables de la intención de voto pues los diversos frentes aún no han definido candidaturas y se está presentando una alta volatilidad entre los aspirantes, día que pasa hay menos candidatos, por tanto, el Tribunal Electoral no ha recibido ninguna postulación”, destaca.

Y agrega: “Finales de abril será el momento de definiciones, cuando el Órgano Electoral se pronuncie sobre la posible postulación de Evo Morales, Andrónico Rodríguez o del actual presidente Luis Arce y las posibles candidaturas de la oposición”.

Mientras se define la situación en el oficialismo, donde el expresidente Evo Morales ha perdido su liderazgo histórico en el MAS y amenaza con postularse como candidato del Frente para la Victoria, desafiando un fallo del Tribunal Constitucional que se lo impide, la opción de Chi da esperanzas a la oposición. Así lo cree Raúl Peñaranda, analista político boliviano y editor de Brújula Digital, quien afirma que el político de origen surcoreano “es el candidato outsider que mucha gente busca”.

“Por un lado, en Bolivia tenemos el MAS y, por otro lado, unos líderes que han participado en muchas ocasiones. Por lo tanto, hay un sector importante de la sociedad aparentemente que está buscando ese outsider”, explica a La Tercera.

Con todo, Peñaranda apunta sobre la figura de Chi en campaña, a quien califica de “extravagante en sus opiniones, totalmente superficial”. Al respecto, apunta que el precandidato “ha señalado que el Salar de Uyuni, que es el salario más grande del mundo, lo va a convertir en Las Vegas. Obviamente, es una cosa totalmente falsa, no va a ocurrir, pero mucha gente habla de eso, de que vamos a ser Las Vegas”.

“Él además ha señalado que va a traer la tecnología surcoreana a Bolivia y que Samsung va a estar en Bolivia. También las fábricas de autos como Kia o Hyundai, que la tecnología surcoreana va a llegar al país”, añade.

K-pop para atraer votantes

En abril de 2024, el diario paceño La Razón destacó que Chi había iniciado su campaña electoral para 2025 utilizando al K-pop para atraer votantes. “Estoy en la oficina central del K-pop de Corea (...), estoy acá para conversar sobre instalación de la visita del K-pop y sus grabaciones de la música coreana en Bolivia y que podamos tener esa alianza de Corea con Bolivia”, expresó entonces a través de un video en sus redes sociales.

“Esto del K-pop coreano no habría que desdeñarlo en las encuestas entre los jóvenes”, apunta Peñaranda. “En algunas encuestas demuestran que entre los jóvenes de 18 a 25 Chi tiene cerca de un 40% de respaldo. Esta idea de las telenovelas y la música coreana por lo visto tiene mucha pegada”, concluye.