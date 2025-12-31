Choque entre trenes deja un fallecido y más de 40 turistas heridos en vía férrea con destino a Machu Picchu

Choque de trenes en ruta que conecta con Machu Picchu deja un fallecido y más de 40 heridos.

Un grave accidente entre dos trenes turísticos se produjo durante este martes en una ruta con destino al Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, Perú, el que dejó como saldo una persona fallecida y alrededor de 40 turistas heridos.

Según reportan los medios peruanos, la víctima fatal fue el maquinista de uno de los convoyes, un hombre de 61 años, identificado como Roberto Cárdenas.

Los trenes corresponden a máquinas operadas por Perú Rail e Inca Rail, dos empresas que concentran los viajes hasta la ciudadela inca.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el incidente ocurrió en la vía férrea que conecta la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región andina de Cusco, y que solo tiene una vía, por lo que las causas de la colisión serán materia de investigación.

El gerente regional de Salud del gobierno regional de Cusco, Jorge Farfán, señaló que “son un promedio de 40 heridos, se ha hecho el proceso de atención, verificación y traslado a la ciudad del Cusco”.

En su mayoría, los afectados registran lesiones debido al golpe que significó el estrellón entre ambos trenes, pero no se descarta que haya lesiones más graves, por lo que los afectados fueron derivados a distintos servicios de salud.

Lo anterior, también motivó la investigación inmediata desde el Ministerio Público de Perú.

La fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente, de la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu, llegó a la zona y dispuso la identificación de los turistas heridos y su traslado a un centro de salud en Ollantaytambo, la solicitud de información sobre la cantidad de pasajeros a las empresas propietarias de los trenes, el levantamiento de cadáver, entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.