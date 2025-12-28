Colisión entre dos helicópteros deja a una persona fallecida y otra grave en Nueva Jersey

Dos helicópteros chocaron en el aire en el pueblo de Hammonton en el estado de Nueva Jersey. Hasta el momento se reporta un víctima fatal y otra persona estaría herida de gravedad ya fue trasladada a un centro asistencial.

Se informó que solo habrían estado los pilotos de cada una de las aeronaves a bordo .

El jefe de la Policía de Hammonton, Kevin Friel dijo a Associated Press que el rescate respondió a un reporte sobre un choque de aeronaves aproximadamente a las 11:25 de la mañana de este domingo.

Bomberos de Hammonton lograron extinguir las llamas que envolvieron a uno de los helicópteros , mientras el otro se habría estrellado en una zona de bosque, lo que ha dificultado el acceso de los rescatistas.

El accidente se produjo cerca del área de Basin Road en Hamminton, que comprende una población total de 15 mil habitantes y abarca 56 kilómetros dentro del condado de Atlantic.

Las autoridades han pedido a los lugareños que eviten acercarse a la zona para poder hacer más fácil la llegada de servicios de emergencia y de rescate. Además informaron que se investigaran las causas de este hecho.