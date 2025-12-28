Trump afirma que sostuvo una “muy productiva” llamada con Putin antes de reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que sostuvo una “buena y muy productiva” conversación telefónica con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la antesala de una reunión que mantendrá durante la jornada con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump detalló que la llamada con el jefe del Kremlin se realizó previo al encuentro fijado para las 13.00 horas con el Presidente de Ucrania, el cual se llevará a cabo en el comedor principal de Mar-a-Lago, su residencia en Florida.

“El encuentro tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. La prensa está invitada”, señaló el mandatario en su mensaje, sin entregar mayores detalles sobre el contenido de la conversación sostenida con Putin.

El encuentro entre Trump y Zelensky se enmarca en los esfuerzos por avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que se arrastra desde hace cuatro años.

La reunión bilateral se realizará este domingo en Florida y fue anunciada inicialmente por el propio mandatario ucraniano, quien adelantó que el objetivo es consolidar un entendimiento sobre un nuevo borrador de paz, incluyendo garantías de seguridad y aspectos económicos.

Desde la Casa Blanca se confirmó que la cita tendrá lugar durante la tarde y que, previo a ella, Trump advirtió que no existe nada asegurado en las negociaciones. “Él no tiene nada hasta que yo lo apruebe”, señaló el presidente estadounidense en una entrevista, subrayando que cualquier acuerdo dependerá de su visto bueno final.