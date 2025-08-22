Colombia y Perú retoman el diálogo en medio de su creciente disputa por isla Santa Rosa de Yaraví

Los ministros de Exteriores de Colombia y Perú, Rosa Villavicencio y Elmer Schialer, respectivamente. CANCILLERÍA DE COLOMBIA EN X.

Los gobiernos de Colombia y Perú retomaron este jueves el diálogo en medio de sus crecientes hostilidades por la disputa de la isla Santa Rosa de Yaraví, situada en la triple frontera de estos dos países y Brasil. Esto después de que Lima la elevara a categoría de municipio, lo que Bogotá considera como una pretensión de anexionarse territorio.

Así lo ratificaron la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, y su homólogo peruano, Elmer Schialer, este jueves en la capital colombiana, donde se realizó la cumbre de países amazónicos.

Durante una reunión paralela que ambos mantuvieron con “cordialidad y respeto”, los ministros confirmaron la celebración los próximos 11 y 12 de septiembre en Lima de la comisión mixta permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana.

Una cita adelantada a principios de este mes por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a lo que el presidente del Consejo de Ministros del país vecino, Eduardo Arana, respondió asegurando que “no existe discusión alguna” sobre este asunto.

En un comunicado conjunto, los dos representantes defendieron su disposición a “trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común” y aseguraron su intención de “mantener siempre el diálogo, en armonía con las tradicionales relaciones de amistad y cooperación existente entre los dos países”.

El presidente Gustavo Petro acusó a Perú a principios de agosto de “copar un territorio que es de Colombia”, declaraciones tras las que el Ministerio de Exteriores de ese último país expresó “su más firme y enérgica protesta”, defendiendo la creación, a mediados de junio, “de un nuevo distrito de Santa Rosa en uso de las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución”.