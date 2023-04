Columna de Jean-Pierre Cabestan: Los ejercicios militares cuidadosamente calibrados de China

Por Jean-Pierre Cabestan, profesor emérito de la Universidad Bautista de Hong Kong y autor del libro “Facing China: The Prospect for War and Peace” (2023).

Los recientes ejercicios militares de tres días organizados por el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China alrededor del Estrecho de Taiwán del 8 al 10 de abril de 2023 fueron cuidadosamente calibrados. Fueron presentados como una feroz reacción a la reunión entre la Presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarty. Estaban destinados a demostrar la capacidad del EPL no tanto para imponer un bloqueo sobre la isla, sino más bien para agotar el poder de combate militar de Taiwán y evitar que fuerzas externas, a saber, la Marina de EE.UU., intervinieran en cualquier guerra a través del Estrecho de Taiwán.

Su objetivo era tomar el control del espacio aéreo y el espacio marítimo alrededor de Taiwán. El número de incursiones aéreas diarias en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán (ADIZ) aumentó drásticamente durante estos tres días, llegando a 91 el lunes 10 de abril. Once buques del EPL cruzaron la línea media en el Estrecho de Taiwán ese día, frente a los nueve del día anterior. Mientras tanto, en el Mar de China Oriental, el Shandong, el último y tercer portaaviones de China, realizó operaciones, incluidos despegues y simulacros de aterrizaje. El portaaviones iba acompañado de submarinos.

Cclientes cenan cerca de una pantalla gigante que transmite imágenes del Comando de Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación de China participando en ejercicios alrededor de Taiwán, en un restaurante en Beijing. Foto: Reuters

No obstante, debe tenerse en cuenta que ninguno de los aviones o barcos del EPL entró en el espacio aéreo o las aguas territoriales de Taiwán. La ADIZ es una zona mucho más amplia que permite a Taiwán rastrear cualquier avión que se acerque. Antes de 2020, el EPL generalmente respetaba la línea media en el Estrecho de Taiwán. Aunque ya no es el caso, los barcos chinos estaban dispuestos a no violar las aguas territoriales de 20 millas náuticas de Taiwán, sabiendo muy bien que habrían sido interceptados por la Fuerza Aérea de Taiwán. El 11 de abril, Beijing anunció que impondría una zona de exclusión aérea al norte de Taiwán durante tres días a la semana siguiente para actividades aeroespaciales. Pero un día después, cortó el cierre a 27 minutos por razones desconocidas.

Uno puede sospechar que la fuerte pero discreta condena y oposición de Taiwán, Japón y EE.UU. a tal decisión condujo a este cambio de opinión. La necesidad de reconectar y desarrollar relaciones comerciales con el resto del mundo para mitigar el impacto de la pandemia y la guerra comercial con EE.UU. en una economía en desaceleración probablemente también influyó. El área está particularmente ocupada con docenas de vuelos civiles que vuelan en ambos sentidos todos los días.

Estos ejercicios militares también han resaltado algunas de las debilidades del EPL: el Shandong practicó salidas de vuelo a un ritmo mucho más lento que la Marina de EE.UU.; sus capacidades de guerra electrónica se han mantenido limitadas y aún no pueden interrumpir los sistemas de comunicación y control del enemigo. Además, el EPL aún no ha demostrado la capacidad de desembarcar en Taiwán un gran contingente de tropas que pueda tomar el control de la isla.

Un miembro de la tripulación realiza una revisión final de un avión de combate Mirage antes de despegar en una base aérea en Hsinchu, Taiwán, el 6 de abril de 2023. Foto: AP

En términos más generales, los simulacros recientes del EPL fueron menos provocativos que los organizados en agosto de 2022 a raíz de la visita de Nancy Pelosy (predecesora de McCarty) a Taipei. Entonces, el EPL simuló un bloqueo de Taiwán y lanzó misiles a través de la isla, incluso a la Zona Económica Exclusiva de Japón, al suroeste de Okinawa.

Sin embargo, a través de estos simulacros recientes, el EPL ha seguido mejorando sus capacidades de proyección, practicando, por ejemplo, operaciones conjuntas basadas en la integración de fuerzas navales, aéreas y de misiles, así como unidades de las “zonas de guerra” (zhanqu) de Nanking y Guangzhou o comandos regionales. Políticamente, han subrayado la voluntad inquebrantable de Xi Jinping de unificarse con Taiwán, sea cual sea su costo humano, financiero y económico.

Al mismo tiempo, estos simulacros fueron observados de cerca por EE.UU., que había enviado al portaaviones estadounidense Nimitz a la zona, y por Japón, en particular desde la isla de Mikayo, que forma parte del archipiélago de Ryukyu y controla, y potencialmente puede bloquear, cualquier paso naval desde el interior de la primera cadena de islas hacia el Pacífico Occidental.

Finalmente, si bien estos ejercicios tuvieron lugar justo después de que el Presidente francés, Emmanuel Macron, hiciera una visita de Estado a China percibida como particularmente exitosa por el gobierno de Xi, una fragata naval francesa, la Prairial, navegó a través del Estrecho de Taiwán para recordar a todos, incluido Beijing, que el Estrecho es un cuerpo de agua internacional.