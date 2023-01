Columna de Tereza Cruvinel: Golpe adentro, casi linchada...

Por Tereza Cruvinel, columnista y comentarista de Brasil247

Fui a la Explanada de los Ministerios cuando empezó a circular la noticia de la invasión de los bolsonaristas. No por orientación de Brasil247 sino por orden de mi instinto de reportera: “Si están tratando de dar un golpe, yo necesito estar ahí”. En las dos horas que estuve allí, entre los golpistas, hice tres entradas en vivo y grabé algunos videos para usarlos después. Durante ese tiempo sufrí dos ataques violentos, siendo el último una amenaza real de linchamiento, del que me salvó un bolsonarista que me conoce.

Cuando por fin llegué a la barrera policial de Itamaraty, tomándome por otro terrorista, un policía me apuntó con su rifle para hacerme retroceder y me encontré entre dos fuegos. Detrás estaba el grupo de bolsonaristas que me perseguían. Pensé que debía compartir esta historia para que no haya dudas sobre la naturaleza de lo que sucedió este domingo: fue un intento de asalto terrorista contra la democracia.

Cuando llegué, muchos bolsonaristas ya subían por la Explanada, pero la masa voluminosa estaba allá abajo, donde habían montado muchas carpas en pocas horas. Empecé a intentar entrevistar a los que subían, preguntando cómo estaba prevista la acción, qué pretendían, etc. No miraban fijamente sus celulares, pero decían palabrotas mientras caminaban: vamos a sacar al criminal, al ladrón de Lula del Planalto, no vamos a dar marcha atrás hasta que se anule la elección amañada. Cosas así. Intentaron quitarme el celular más de una vez, pero escapé.

Abajo de la Catedral, un grupo más numeroso se irritó por el acercamiento, diciendo que yo era una petista traviesa disfrazada de periodista, grabando imágenes de ellos para entregar a la policía. Uno de ellos comenzó a gritar, agarrándome del brazo: Borra mi imagen o no saldrás de aquí. Los demás se unieron: tenía que borrar todos los videos si quería irme. Yo estaba rodeada. “Está bien, pagaré”, acepté. “Abre la galería”, ordenó el grande. La abrí, había cinco videos. Él mismo comenzó a hacer clic en el botón eliminar, los borró todos. “Ahora abre la papelera de reciclaje”. Y como no sabía abrir la papelera, me abuchearon diciendo que eso era prueba de que yo era petista al servicio de la policía. ¡Dónde has visto a un periodista que no sabe usar bien su celular! Realmente no lo sabía, pero estaba gritando: “Abre la papelera de reciclaje”. Finalmente, él mismo hizo clic en algún lugar, aparecieron los cinco videos y los borró. Me dejaron seguir con una advertencia: no grabar más porque me atraparían.

Partidarios del Jair Bolsonaro se manifiestan contra el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, frente al Palacio de Planalto en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Foto: Reuters

A estas alturas, no había ningún auto ni equipo de prensa en la Explanada. Y ni un solo policía. El espacio estaba completamente dominado por ellos. Las fuerzas de seguridad estaban ahí abajo, entre el Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema. Leonardo Attuch me escribió diciéndome que me fuera, que era peligroso. Insistí en que intentaría entrar en la Plaza de los Tres Poderes, si la policía me lo permitía, para ver los daños.

Cuando me acerqué a la barrera policial, un grupo me seguía porque les había filmado poco antes. Desde el medio del asfalto le grité a la policía que yo era periodista y quería hablar con ellos. La respuesta fue el rifle apuntando. Tiré la bolsa al suelo y levanté las manos. Retroceder sería caer en medio de la manada que me perseguía. El del rifle, siempre apuntándome, ordenó al grupo retirarse y yo también. El aire era irrespirable, habían tirado bombas lacrimógenas y mi rinitis respondió al instante. Las bombas continuaron explotando y los helicópteros sobrevolaron la Plaza de los Tres Poderes. Caminé de costado de regreso al Ministerio de Salud, donde solo había unos cuatro pelagatos.

Desde allí vi a la multitud subiendo hacia el Rodoviario, al otro lado de la Explanada. La evacuación estaba comenzando. Evitando el campamento, llegué al lado derecho e hice una entrada en vivo, mostrando la multitud que se iba, aunque todavía había mucha gente en medio del césped, que por la noche está muy mal iluminado.

En algún momento de la entrada le dije a Rodrigo Viana que la gran cantidad de gente era prueba de que la manifestación golpista estaba planeada, y no el resultado de una convocatoria espontánea en las redes sociales, como decían. También dijeron que la represión fue obra de petistas infiltrados y enmascarados. Tengo un video donde dicen eso.

Vista de los muebles dañados, después de que los partidarios de Bolsonaro invadieran el Palacio de Planalto, en Brasilia. Foto: Reuters

“Llévatela, está hablando de una manifestación golpista”, fue lo que escuché antes de verme rodeado por una turba enfurecida que intentaba quitarme el celular, que ya estaba en mi cartera. “Es de 247″, dijo una voz femenina. Ya me estaban agarrando de los dos brazos y me sacudían diciendo que me iban a enseñar a hacer periodismo.

Estaba tratando de decir lo obvio, que solo estaba haciendo mi trabajo, pero creo que el terror me enmudeció. Fue cuando una mujer cuyo nombre conservaré le dijo al grupo que me conocía, que era mi vecina, que ella era la responsable de mi retirada y que ella misma me iba a retener el celular. Ella parecía tener su respeto, fue escuchada. Me abrazó y me apartó. Me llevó al medio del césped de la Explanada y me dijo que me fuera, antes de que sucediera algo peor. De hecho, me conoce del Congreso, donde es funcionaria. Le agradecí inmensamente por la ayuda, ¡mira la situación! Ella también estaba conmovida, me pareció. Y luego me fui. El auto estaba bastante lejos, detrás del Museo de la República, y en el camino no registré nada más. Hice apenas una foto dolorosa, de la Catedral iluminada y rodeada de policías de negro, una escena que no había visto antes.

Estoy contando eso porque nunca he estado tan dentro en una corriente de odio como lo estuve este domingo. Ni siquiera durante la dictadura, en las tantas manifestaciones en las que participé, con la policía reprimiéndonos. Pero una cosa es enfrentar la violencia del aparato policial al servicio de un régimen autoritario. Otra era enfrentarse a gente corriente, civiles rabiosos despotricando, con los que era imposible dialogar.

Las fuerzas de seguridad hacen guardia mientras los partidarios de Jair Bolsonaro se manifiestan contra el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Foto: Reuters

Lo que vi y escuché en esas horas no deja lugar a dudas: fue un intento de golpe de Estado, perpetrado por terroristas, aunque algunos puedan ser considerados inocentes útiles. Todavía tengo algunos videos, que pueden servir para reconocer a las personas, pero sé que lo más importante es llegar a los mentores, a los financiadores, qué se esconden detrás de estas personas manipuladas, cuyo nivel cognitivo se ha reducido al de una araña, para atacar la democracia.

En más de una ocasión, en TV247, abogué por que el campamento del Cuartel General del Ejército fuera desmantelado sin bombas y sin uso de lumas. Ahora defiendo la represión, utilizando la ley antiterrorista, en defensa del Estado Democrático de Derecho.

El 6 de enero estadounidense aquí tuvo lugar el 8, pero aquí también fue derrotado.