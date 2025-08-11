SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La disidencia de las Farc de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, confirmó la muerte de alias “Zarco Aldinever” a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El ministro de Defensa colombiano lo ratificó.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó la muerte de alias "Zarco Aldinever", cabecilla señalado como sospechoso por el crimen de Miguel Uribe Turbay.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de alias “Zarco Aldinever”, el disidente de las Farc señalado como uno de los presuntos responsables del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en territorio venezolano a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“El ELN asesinó a José, el ‘Zarco Aldinever’”, apuntó el ministro de Defensa en una conferencia de prensa y afirmó que, aunque el grupo criminal conocido como Segunda Marquetalia es sospechoso por el asesinato del senador y precandidato presidencial, hay otras líneas de investigación que apuntan a otros actores armados.

“La única línea investigativa no apunta solamente a la Segunda Marquetalia”, afirmó Sánchez, señalando que podrían existir más grupos armados implicados.

“Lo que hicimos fue una validación a través de nuestros organismos de inteligencia de realizar la autenticidad de ese comunicado de estos criminales”, dijo el ministro.

El jefe de la cartera de seguridad señaló que a través de otras líneas investigativas se “confirmó que efectivamente, por lo menos en lo que es inteligencia técnica y otro tipo de inteligencia, que se perpetró el asesinato por parte del ELN”.

Durante la mañana del 5 de agosto, criminales de la Segunda Marquetalia confirmaron el asesinato de José Aldinever Sierra Sabogal durante una emboscada por explosivos que ejecutó el Frente de Guerra Oriental del ELN, cuando se realizaba una reunión con integrantes de ese grupo armado ilegal.

Según la revista Semana, autoridades de inteligencia revelaron que Aldinever sería el hombre que dio la orden de asesinar Uribe Turbay; de hecho, los mismos testimonios de los capturados y las pruebas recolectadas por los investigadores apuntaban a que este grupo sería el responsable del atentado contra el precandidato presidencial del Centro Democrático.

Sánchez explicó que esta disidencia “está fracturada y no tiene ningún objetivo político”, lo que, a su juicio, refuerza el carácter criminal del atentado. Añadió que los avances en la investigación han sido significativos: “En medio del dolor, creo que la justicia ha avanzado supremamente en haber capturado al autor material el mismo día, haber capturado cinco más en un lapso de unos 25 o 30 días, y tener casi todo el agresivo, por lo menos de quienes planificaron este magnicidio a nivel más bajo, ya nos da unas conexiones importantes”.

El Zarco Aldinever era uno de los hombres de confianza de alias Iván Márquez y mantuvo –hasta el 14 de junio pasado– su credencial como negociador de paz, pese a que la Segunda Marquetalia se fracturó y terminó dividida en tres: los Comandos de Frontera, la Coordinadora del Ejército Bolivariano y la facción que todavía sigue las órdenes de Iván Márquez, indicó el diario El Colombiano.

