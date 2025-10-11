Confirman que no hay sobrevivientes tras la explosión en fábrica de Tennessee

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, confirmó este sábado que no hay sobrevivientes tras la potente explosión ocurrida en una fábrica de explosivos situada en cerca de la localidad de McEwen, en el estado de Tennessee. El viernes se informó de 18 desaparecidos.

“Le puedo decir que más de 300 personas han estado revisando cada pulgada de estas instalaciones y hasta el momento no hemos encontrado sobrevivientes”, dijo Humphreys en una rueda conferencia de prensa.

Sin embargo, Davis no confirmó una cifra de fallecidos en las instalaciones de la empresa Accurate Energetic Systems. “Estamos en un proceso de identificación de los restos (...). Podemos asumir que han fallecido”, explicó.

Investigación

En cuanto a la causa de la explosión, Davis indicó que continúa la investigación y señaló que no se puede descartar que haya delito. “Podríamos tardar días, semanas o meses en hacerlo”, dijo.

En el lugar trabaja también la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y uno de sus agentes, Guy McCormick, explicó que hay especialistas en explosivos trabajando para que la zona sea segura.

“En una situación así los explosivos son sometidos a calor, onda expansiva, presión,... así que pueden cambiar y actuar de forma diferente a la que conocemos”, indicó.

La explosión ocurrió antes de las 8.00 horas de la mañana del viernes y las imágenes por satélites muestran solo escombros en el lugar donde antes estaba la fábrica. Las autoridades han pedido a la población evitar la zona, pero aseguran que no hay peligro. En cualquier caso, han instado a quien encuentre restos que pudieran proceder de la fábrica a avisar de inmediato a la oficina del sheriff.