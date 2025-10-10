SUSCRÍBETE
Mundo

Crisis política en Perú: Congreso llama a Boluarte a comparecer tras admitir moción de vacancia

El pleno del gabinete peruano visó la moción contra la presidenta del Perú por su incapacidad para frenar la ola de criminalidad que afecta al país. Para hacerla efectiva, los congresistas fueron citados a una sesión especial en presencia de la mandataria o su abogado.

Por 
Lya Rosen
Dina Boluarte. REUTERS/Angela Ponce/File Photo. ANGELA PONCE

Esta noche, el pleno del Congreso de la República peruana, presidido por Eduardo Arana, respaldó la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por su incapacidad para frenar la ola de criminalidad que afecta al país.

Cuatro mociones fueron votadas a favor por el pleno del gabinete y luego discutidas por los parlamentarios para hacer efectiva la sanción lo antes posible, citando a la mandataria esta misma noche a una sesión especial ante los congresistas para que pueda defenderse.

Para ello, la presidencia del Congreso propuso que el debate y votación del pedido de vacancia se realice a las 23:30 hora local (01.30 hora de Chile), con la presencia de Boluarte o su abogado.

Con 111 votos a favor se aprobó la propuesta y se decidió comunicarla a la presidenta en el Palacio de Gobierno, para luego suspender la sesión en curso y dejar acordada la votación para dos horas más tarde en la sesión especial.

De consumarse la remoción de Dina Boluarte, será el presidente del Congreso, José Jerí Oré, quien deberá asumir la presidencia de manera interina.

Las mociones ingresadas fueron promovidas por Renovación Popular, Bloque Democrático, Bancada Socialista, Juntos por el Perú-VP-BM y Podemos Perú, y luego respaldadas por Las bancadas del Congreso Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular, Podemos Perú y Bancada Socialista.

El pleno del Congreso peruano comenzó a sesionar a las 21 horas locales (23 horas de Chile) en la búsqueda de los 52 votos mínimos que se requerían para la destitución de Boluarte. Aunque también existía la vía rápida en la que se necesitaban 104 votos para hacer efectiva la sanción.

Esto se concreta a seis meses de que se realicen elecciones generales, cuando Perú se encuentra sumido en una crisis del país debido al alto índice de inseguridad y criminalidad que lo afecta.

Una escalada de inseguridad y violencia que quedó nuevamente de manifiesto tras el ataque a tiros en pleno concierto en Lima de la popular banda de cumbia Agua Marina. Cuatro de sus integrantes resultaron heridos de bala cuando unos desconocidos abrieron fuego contra el escenario en que actuaban en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos.

Tras esto el Ministerio del Interior emitió una “condena enérgica de los hechos de violencia” en Chorrillos, mientras se esperaba que la investigación correspondiente confirme los motivos del ataque.

Aunque todos los indicios apuntan a que el grupo musical habría sido blanco de las bandas criminales dedicadas a la extorsión que proliferan en Perú en los últimos años.

