Corte Suprema de Brasil comienza a deliberar sobre la posible condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil han comenzado este martes a deliberar sobre la posible condena al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en el marco del juicio en su contra por pertenencia a una organización criminal y supuesta participación en un plan para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

Los cinco magistrados tienen hasta este viernes para emitir un veredicto sobre el futuro de Bolsonaro, que tiene 70 años y, de ser hallado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión.

Las autoridades brasileñas han reforzado la seguridad en la sede del STF hasta que finalice el histórico caso, si bien Bolsonaro no asistió a las audiencias previas por recomendación de su equipo médico, que insiste en que su estado de salud es delicado a raíz del ataque con arma blanca sufrido en 2018.

El juez Alexandre de Moraes, que se encuentra el frente del caso, dijo que “no hay dudas de que se intentó socavar el Estado de derecho".

El juez Alexandre de Moraes, que se encuentra el frente del caso, ha sido señalado por seguidores de Bolsonaro e incluso por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en un intento por influir sobre el dictamen. Washington ha llegado incluso a imponer sanciones contra Moraes por considerar que incurre en una “caza de brujas” contra el expresidente, al que considera “cercano” a sus políticas.

Sin embargo, el juez ha asegurado que el tribunal no cederá ante “presiones internas o externas” y se mantendrá “inflexible a la hora de defender la soberanía nacional”. En este sentido, ha defendido que sí existen indicios de que hubo un plan para perpetrar un golpe de Estado y sitúa el inicio de dicho entramado en 2021.

Para él, no existe duda alguna sobre la veracidad de los delitos que se le imputan a Bolsonaro y otros siete encausados. “No hay dudas de que se intentó socavar el Estado de derecho. Es importante analizarlo todo, especialmente porque las acusaciones han sido vertidas contra toda una organización que estaba bajo las órdenes de Bolsonaro”, ha lamentado.

Moraes ha explicado que los jueces debaten “no tanto si ese plan estaba sobre la mesa”, sino “quién lo puso ahí”. “Querían perpetuarse en el poder, ya sea mediante una violación de las leyes o mediante una vulneración de los resultados electorales de 2022”, ha recordado, según informaciones recogidas por el portal de noticias G1.

Así, ha alertado de que el jefe de seguridad de Bolsonaro, Augusto Heleno, contaba con “una agenda para un golpe de Estado”. “No es normal que un ministro tenga estas cosas, que tenga un plan para deslegitimar las elecciones y al sistema judicial y perpetuarse en el poder. Esto no es normal en una democracia”, ha aseverado.