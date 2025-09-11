SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

La jueza Cármen Lúcia Antunes Rocha apoyó este jueves los votos de los magistrados Moraes y Dino, por lo que el Supremo Tribunal Federal (STF) ya tiene mayoría para la sentencia. Bolsonaro se convierte así en el primer expresidente en la historia del país en ser condenado por atacar la democracia.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El expresidente Jair Bolsonaro llega para declarar ante la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF), ell10 de junio de 2025. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Valter Campanato/Agência Brasil

El voto de la jueza Cármen Lúcia Antunes Rocha, que inauguró este jueves la penúltima sesión del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) y los otros siete acusados por su participación en la presunta conspiración golpista para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023, terminó decidiendo el futuro judicial del exmandatario, de 70 años, quien puede enfrentar más de 40 años de prisión. La magistrada de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se pronunció a favor de condenar a Bolsonaro, con lo que esta opción ya sumó tres votos contra uno, restando solo el pronunciamiento del quinto integrante y presidente de la sala, el juez Cristiano Zanin, quien fue abogado de Lula antes de ascender al máximo tribunal.

La decisión presuntiva de la mayoría de un panel de cinco jueces de la Corte Suprema de Brasil convierte a Bolsonaro en el primer expresidente en la historia del país en ser condenado por atacar la democracia.

La Primera Sala del STF alcanzó la mayoría necesaria, tres de cinco votos, para declarar culpable a Bolsonaro de cinco delitos, incluidos intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y pertenencia a organización criminal. Varios generales fueron condenados también por el intento de asonada.

“Pese a la formidable presión de Donald Trump desde Estados Unidos, el juicio ha seguido su curso. La corte brasileña pretende decidir las penas este viernes”, destacó el diario El País.

En el juicio políticamente más relevante de Brasil en los últimos años, Bolsonaro también fue condenado por daños a bienes públicos y al patrimonio protegido. Ni él ni los otros siete acusados (tres generales, un almirante, un teniente coronel y dos civiles) acudieron al STF. El expresidente, en prisión domiciliaria, siguió el juicio en familia desde su casa, también en Brasilia.

En los días previos, los jueces Alexandre de Moraes (relator del caso) y Flávio Dino votaron a favor de condenar a todos los acusados, mientras que Luiz Fux disintió y absolvió a la mayoría. En la sesión del miércoles, durante la votación de Fux, que duró más de 12 horas, Carmen Lúcia tomó numerosas notas, tanto en papel como en su computador. En ciertos momentos habló con Moraes, quien estaba sentado a su derecha, según detalló el medio Metrópoles.

“El 8 de enero de 2023 no fue un suceso cualquiera, después de un almuerzo dominical, cuando la gente salió a pasear. El conjunto de hechos inauditos e infames ocurridos a lo largo de un año y medio para incitar, difamar e instigar, mediante diversos delitos que derivaron en vandalismo, debería tener una respuesta penal”, señaló en la argumentación de su voto.

Según la magistrada, la única mujer de la alta corte de 11 integrantes, existen pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Bolsonaro participó en un intento de golpe de Estado tras su derrota ante Lula en las elecciones de 2022. Así, señaló que el grupo estaba “integrado por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia”. Para Cármen Lúcia, este grupo “desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el objetivo de perjudicar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Poder Judicial”.

Antes de conocerse su voto, la expectativa era que la jueza se alineara con Moraes y Dino, formando una mayoría simple para la condena de Bolsonaro y otros acusados, agregó el portal brasileño, tal como terminó ocurriendo. Como antecedente, ya en marzo de 2025, al votar para declarar culpables a los imputados, Cármen Lúcia consideró que la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contenía indicios de que hubo un intento de golpe de Estado.

“Existen pruebas materiales. Las pruebas demuestran conocimiento y participación. Si era un criminal o si iba a participar en el golpe, es otra historia. Necesitamos investigar y examinar las pruebas”, declaró entonces. Y agregó: “Afortunadamente, el golpe fracasó. Tenemos democracia en Brasil. Tenemos un Tribunal Supremo actuando como siempre lo ha hecho”.

Además, en junio de 2023, Cármen Lúcia fue la responsable de emitir el voto en el TSE (Tribunal Superior Electoral) que conformó la mayoría para declarar a Bolsonaro inelegible.

La condena requiere una mayoría simple, es decir, tres de los cinco votos. Así, al ponerse Carmen Lúcia del lado de Moraes y Dino, la mayoría quedó formada, independientemente de la postura de Zanin.

El abogado de Lula asumió en el STF en agosto de 2023, luego que Lula decidiera premiar al abogado que logró sacarlo de la cárcel tras los procesos de la Operación Lava Jato con una plaza como juez en la máxima corte de Brasil. Por entonces, su nombre sonaba como el favorito desde el principio, a pesar de la controversia que podría generar por el personalismo y el estrecho vínculo entre el mandatario y su defensor. “Todo el mundo esperaba que fuese a nombrar a Zanin, no solo por el papel que tuvo en mi defensa, sino simplemente porque creo que Zanin se transformará en un gran juez del Tribunal Supremo de este país”, dijo Lula en junio de 2023 al confirmar el nombramiento.

De cara al juicio contra Bolsonaro, el ámbito político seguía con especial interés la postura de Zanin. Es conocido por su postura garantista y por sus críticas al principio de la delación compensada. En su anterior trabajo como abogado cuestionó aspectos como la definición de la jurisdicción competente para los juicios, argumentos que ahora utilizan algunos abogados defensores, según comentó Pedro Venceslau, analista político de CNN Brasil.

Aun así, pese a formarse una mayoría a favor de la condena, el juicio no concluyó este jueves. Se espera que la fase de determinación de la pena, que fija las sentencias para cada acusado, se celebre únicamente en la sesión de este viernes.

Una vez determinada la pena, el siguiente paso es establecer su duración, lo que se conoce como imposición de la pena. Según detalla el medio G1 de Globo, el cálculo de la pena sigue un procedimiento de tres fases. La primera consiste en determinar la pena base, dentro de los límites de la ley; en la segunda fase, los jueces evalúan las circunstancias que la atenúan o agravan, y en la tercera fase, se determinan las posibles causas para reducir o aumentar la pena.

“Quieren matar a Bolsonaro”

Pero antes de que se conozca la pena, desde la familia de Bolsonaro rápidamente cuestionaron el pronunciamiento de este jueves por parte de la Primera Sala del STF. “Llaman como juicio a un proceso en que todos ya sabían el resultado incluso antes de que comenzara. No por lo que se produciría en los autos judiciales, sino por a quién se juzgaría”, escribió Flavio Bolsonaro, senador federal por Río de Janeiro, en X.

“A esto llaman la defensa de la democracia. No, esta es una defensa de la supremacía. Persecución suprema. Quieren matar a Bolsonaro”, añadió.

Su hermano Eduardo, diputado federal por Sao Paulo, comentó en la misma red social: “La amnistía se trata de hechos, sobre la persona es privilegio. Nada diferente de la amnistía amplia, general y sin restricciones debe analizarse o tendrá algún efecto de pacificación. Llegó la hora de hacer nada menos que lo que es correcto, o justo”.

Más sobre:BrasilBolsonaroSTFcondenagolpe de EstadoLulaCármen LúciaZaninMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

¿Accidental o deliberada?: cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

5.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”
Chile

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias
Negocios

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile
Tendencias

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U
El Deportivo

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”
Cultura y entretención

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado
Mundo

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

¿Accidental o deliberada?: cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud