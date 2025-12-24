SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Corte Suprema de EE.UU. frena a Trump y rechaza despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para redadas antimigratorias

    Máximo tribunal desestimó la solicitud del presidente para autorizar el uso de tropas en la ciudad gobernada por demócratas, al considerar que no existe base legal suficiente para que los militares ejecuten leyes estatales. Autoridades locales celebraron el fallo.

    Por 
    Europa Press
     
    Luis Cerda

    La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la solicitud presentada por el presidente Donald Trump para autorizar el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, un revés judicial para el mandatario, quien buscaba el apoyo de estos efectivos en operativos de control migratorio en una de las principales urbes gobernadas por el Partido Demócrata.

    En un documento recogido por la agencia Bloomberg, la Corte sostuvo que “en esta etapa preliminar, el gobierno no ha identificado una fuente de autoridad que permita a los militares ejecutar las leyes en Illinois”, subrayando que el presidente solo puede recurrir a este tipo de medidas en circunstancias “excepcionales”.

    Falta de atribuciones legales

    El máximo tribunal agregó que tampoco se ha demostrado que el mandatario pueda legalmente “federalizar la Guardia Nacional en el ejercicio de su autoridad inherente para proteger al personal y la propiedad federal en Illinois”, desestimando así uno de los principales argumentos del Ejecutivo.

    Con esta decisión, el Supremo mantuvo vigente el fallo judicial que bloqueó el despliegue de tropas desde el pasado 9 de octubre, tras una deliberación que se extendió por más de dos meses. Se trata de una revisión inusualmente prolongada para una solicitud que alegaba la necesidad de las tropas “para prevenir riesgos continuos e intolerables para la vida y la seguridad del personal federal”.

    Reacciones en Illinois

    Desde Chicago, el alcalde Brandon Johnson valoró el fallo y aseguró en un comunicado que la Corte “reprende los intentos del presidente Trump de militarizar y demonizar nuestra ciudad”.

    En tanto, el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, calificó la resolución como “una gran victoria para Illinois y la democracia estadounidense”.

    Respuesta de la Casa Blanca

    La Casa Blanca, sin embargo, minimizó el impacto del fallo. La portavoz Abigail Jackson afirmó que “nada en el fallo de hoy menoscaba” la agenda del gobierno y aseguró que la administración “seguirá trabajando día tras día para proteger al pueblo estadounidense”.

    Más sobre:Estados UnidosChicagoGuardia Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tenían hasta una granada de guerra: tres venezolanos detenidos en El Bosque por narcotráfico y porte ilegal de armas y explosivos

    En cierre de su viaje a Ecuador: Kast afirma que invitó a Bukele al cambio de mando y que podría visitar EE.UU. antes de asumir

    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela

    Hombre muere al interior de restaurante en Recoleta tras ser apuñalado

    José Toro (PPD) critica “amarre” en acuerdo con el sector público y anticipa rechazo en el Congreso

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    Lo más leído

    1.
    Presidente peruano abre la puerta a un corredor humanitario ante reunión con Kast por crisis migratoria

    Presidente peruano abre la puerta a un corredor humanitario ante reunión con Kast por crisis migratoria

    2.
    Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

    Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

    3.
    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente

    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente

    4.
    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Tenían hasta una granada de guerra: tres venezolanos detenidos en El Bosque por narcotráfico y porte ilegal de armas y explosivos
    Chile

    Tenían hasta una granada de guerra: tres venezolanos detenidos en El Bosque por narcotráfico y porte ilegal de armas y explosivos

    En cierre de su viaje a Ecuador: Kast afirma que invitó a Bukele al cambio de mando y que podría visitar EE.UU. antes de asumir

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal
    Negocios

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    “Norma de amarre”: Casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno central es a contrata y mayoría son profesionales

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”

    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026

    La fría despedida de la U para oficializar la salida de Gustavo Álvarez

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Corte Suprema de EE.UU. frena a Trump y rechaza despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para redadas antimigratorias
    Mundo

    Corte Suprema de EE.UU. frena a Trump y rechaza despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para redadas antimigratorias

    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela

    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida