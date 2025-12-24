Corte Suprema de EE.UU. frena a Trump y rechaza despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para redadas antimigratorias

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la solicitud presentada por el presidente Donald Trump para autorizar el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, un revés judicial para el mandatario, quien buscaba el apoyo de estos efectivos en operativos de control migratorio en una de las principales urbes gobernadas por el Partido Demócrata.

En un documento recogido por la agencia Bloomberg, la Corte sostuvo que “en esta etapa preliminar, el gobierno no ha identificado una fuente de autoridad que permita a los militares ejecutar las leyes en Illinois”, subrayando que el presidente solo puede recurrir a este tipo de medidas en circunstancias “excepcionales”.

Falta de atribuciones legales

El máximo tribunal agregó que tampoco se ha demostrado que el mandatario pueda legalmente “federalizar la Guardia Nacional en el ejercicio de su autoridad inherente para proteger al personal y la propiedad federal en Illinois”, desestimando así uno de los principales argumentos del Ejecutivo.

Con esta decisión, el Supremo mantuvo vigente el fallo judicial que bloqueó el despliegue de tropas desde el pasado 9 de octubre, tras una deliberación que se extendió por más de dos meses. Se trata de una revisión inusualmente prolongada para una solicitud que alegaba la necesidad de las tropas “para prevenir riesgos continuos e intolerables para la vida y la seguridad del personal federal”.

Reacciones en Illinois

Desde Chicago, el alcalde Brandon Johnson valoró el fallo y aseguró en un comunicado que la Corte “reprende los intentos del presidente Trump de militarizar y demonizar nuestra ciudad”.

En tanto, el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, calificó la resolución como “una gran victoria para Illinois y la democracia estadounidense”.

Respuesta de la Casa Blanca

La Casa Blanca, sin embargo, minimizó el impacto del fallo. La portavoz Abigail Jackson afirmó que “nada en el fallo de hoy menoscaba” la agenda del gobierno y aseguró que la administración “seguirá trabajando día tras día para proteger al pueblo estadounidense”.