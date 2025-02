Vaticano confirma que Papa Francisco tiene neumonía bilateral y su cuadro sigue siendo “complejo”

El Vaticano publicó una actualización sobre la salud del Papa Francisco en la tarde del martes, informando que el Pontífice tiene “neumonía bilateral”.

En un comunicado, el Vaticano dijo que el estado clínico del Papa se considera “complejo”, pero se mantiene de buen humor.

“La tomografía computarizada de tórax a la que se sometió esta tarde el Santo Padre, prescrita por el equipo sanitario vaticano y por el equipo médico de la Fundación Policlínico ‘A. Gemelli’, demostró la aparición de neumonía bilateral que requiere terapia farmacológica adicional”.

El Vaticano había cancelado previamente sus compromisos del fin de semana. Según dos personas familiarizadas con el asunto, Francisco ha estado sufriendo dolores intensos y ha expresado en privado su certeza de que no sobrevivirá esta vez, según el medio estadounidense Político.

El Papa inicialmente se resistió a ir al hospital, pero le dijeron en términos claros que corría el riesgo de morir si se quedaba en su habitación en el Vaticano, agregó la segunda persona. El domingo, los médicos del Gemelli angustiaron al Papa al impedirle pronunciar su habitual sermón matutino del Ángelus, que rara vez se ha perdido, incluso cuando está hospitalizado. Ahora está actuando enteramente por “órdenes médicas”, dijo una de las personas a Politico.

Según informó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, sobre el papa Francisco, cuando habló con los periodistas sobre su salud este martes, “la noche transcurrió en paz”. “El Papa descansó, se despertó esta mañana, desayunó y pasó un tiempo leyendo periódicos, como hace habitualmente. No tengo ninguna actualización médica para proporcionar en este momento”, afirmó.

Una vista de la estatua del difunto papa Juan Pablo II frente al Hospital Gemelli, donde el papa Francisco está ingresado para continuar con el tratamiento de bronquitis crónica, en Roma, Italia, 17 de febrero de 2025. Foto: Reuters

De esta manera, el Vaticano canceló este martes las audiencias papales para el fin de semana y delegó a otros para reemplazar al Papa mientras él permanece hospitalizado con una infección respiratoria de múltiples vertientes. Francisco, de 88 años, no pudo pronunciar su habitual oración dominical a los peregrinos en la plaza de San Pedro, ni dirigir una misa especial para artistas celebrada con motivo del Año Jubilar de la Iglesia católica.

Las cancelaciones ponen un freno a los próximos eventos del gran Año Santo del Vaticano, la celebración del catolicismo que se realiza cada cuarto de siglo y que tiene como objetivo alentar a los peregrinos a venir a Roma para participar en actividades especiales del Jubileo. Se espera que el Año Santo, que está repleto de audiencias papales especiales y misas a lo largo de 2025, atraiga a unos 30 millones de personas a Roma. Ahora, algunas actividades se han puesto en duda debido a la enfermedad de Francisco.

Además de que Francisco habría expresado su “certeza de que no lo logrará esta vez”, Politico señaló una serie de movimientos recientes que indican que se está preparando como si su sucesión se produjera más temprano que tarde. Una de esas decisiones más importantes fue la que tomó el 6 de febrero, antes de ser ingresado en el hospital, para extender el mandato de un aliado de larga data, el cardenal italiano Giovanni Battista Re, como decano del Colegio Cardenalicio.

Un peregrino lleva una cruz mientras el papa Francisco es admitido para continuar el tratamiento de una infección del tracto respiratorio, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, 18 de febrero de 2025. Foto: Reuters

En este papel, Re lideraría algunos preparativos para un futuro cónclave papal, donde los cardenales se reunirán en la Capilla Sixtina para votar por un sucesor. Las fuentes dijeron a ese medio que la decisión de Francisco de extender el mandato de Re omitió una votación planificada por los principales cardenales para elegir al próximo decano, y tenía la intención de garantizar que la sucesión papal se lleve a cabo de acuerdo con sus deseos.

Su paso por el hospital Gemelli de Roma

Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma en condiciones “regulares” el viernes, después de que se agravara una bronquitis que padecía desde hacía una semana. El lunes, el personal médico determinó que sufría una infección polimicrobiana del tracto respiratorio, lo que significa que una mezcla de virus, bacterias y posiblemente otros organismos habían colonizado su tracto respiratorio.

De esa manera, el personal médico determinó que el Papa necesitará un tratamiento farmacológico más específico, según informaron el lunes las autoridades vaticanas, quienes no dieron más detalles sobre la gravedad de su enfermedad o qué cambiaría en su tratamiento. Tampoco dieron ninguna indicación sobre cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado, limitándose a decir que el tratamiento de un “cuadro clínico tan complejo” requeriría una estadía “adecuada”.

Un pájaro se posa sobre la estatua del difunto papa Juan Pablo II en el Hospital Gemelli, donde el papa Francisco está ingresado para continuar el tratamiento de una infección del tracto respiratorio, en Roma, Italia, 18 de febrero de 2025. Foto: Reuters

“Gracias por el afecto, la oración y la cercanía con la que me estáis acompañando en estos días, y quiero agradecer a los médicos y al personal sanitario de este hospital sus cuidados”, valoró el Papa a través de una carta publicada por el Vaticano. Y expresó a modo de disculpa, por no poder asistir a las actividades: “Me habría gustado estar entre vosotros, pero como sabéis, estoy aquí en el Policlínico Gemelli porque aún necesito un tratamiento para mi bronquitis”, reiterando que su tratamiento para la bronquitis aún requería reposo.

El periódico romano La Repubblica indicó que Francisco se encuentra actualmente postrado en cama y resguardado en un ambiente aséptico donde no recibe invitados fuera de su círculo íntimo y del personal médico.

El fin de semana pasado de Año Santo estuvo dedicado a los diáconos, el ministerio que es un paso necesario para los hombres que se preparan para convertirse en sacerdotes. El viernes y el sábado el Papa llamó a los feligreses de la parroquia Sagrada Familia en Gaza, guiados por el padre Gabriel Romanelli, de origen argentino, y su asistente, el padre Yusuf Asad, de origen egipcio.

Se suponía que debía haber ordenado a los diáconos durante una misa el domingo. El Vaticano anunció el martes que su audiencia fue cancelada y que el arzobispo que está organizando el Jubileo celebrará la misa. Es un acuerdo similar al que anunció el Vaticano el fin de semana pasado cuando los artistas de la ciudad tuvieron que conformarse con un cardenal que presidiera su misa especial.

Las velas están afuera del Hospital Gemelli donde el papa Francisco ha ido a continuar el tratamiento por una bronquitis persistente, en Roma, Italia, 17 de febrero de 2025. Foto: Reuters

El Papa ha recibido numerosos mensajes de buenos deseos, así como dibujos y tarjetas de los niños de la unidad de oncología pediátrica. El comunicado del Vaticano el lunes decía que el papa Francisco está “conmovido por los numerosos mensajes de afecto y cercanía que ha estado recibiendo”. Los próximos eventos jubilares en el calendario que normalmente involucrarían al Papa son el fin de semana del 8 y 9 de marzo dedicado a los voluntarios.

El historial médico del Papa

El Papa tiene un historial complejo de salud. A Francisco le extirparon parte de un pulmón tras una infección pulmonar cuando era joven y es propenso a sufrir bronquitis en invierno. En el pasado ha admitido que es un paciente que no cumple con las normas, e incluso sus colaboradores más cercanos en el Vaticano han dicho que se exigió demasiado incluso una vez que le diagnosticaron la bronquitis.

Se negó a relajar su apretada agenda e ignoró el consejo médico de quedarse en casa durante el frío invierno de Roma, insistiendo en sentarse durante una misa jubilar al aire libre para las fuerzas armadas el 9 de febrero a pesar de que tenía problemas para respirar. El ingreso hospitalario de Francis este año ya lo ha dejado fuera de acción por más tiempo que una hospitalización en 2023 por neumonía.

Ha sido tratado por una serie de problemas de salud en los últimos años, incluidas dos cirugías abdominales y varias infecciones respiratorias previas, incluida la que lo hospitalizó días antes de la Semana Santa de 2023.

Los problemas de rodilla lo llevaron a reducir los viajes y a menudo usa una silla de ruedas. Dijo en 2022: “Creo que a mi edad y con estas limitaciones tengo que guardar (mis energías) para poder servir a la iglesia, o por el contrario, pensar en la posibilidad de dar un paso al costado”.

Pero en una rara entrevista con Norah O’Donnell, de CBS News en 2024, el Papa describió su salud como “buena” y dijo que no tenía planes de dejar el papado. “Quizá llegue el día en que mi salud no pueda más”, dijo Francisco. “Quizás porque la única dolencia que tengo es la de la rodilla, que está mejorando mucho. Pero nunca se me ocurrió”.