“Creo que son débiles”: Qué hay detrás de las duras críticas de Trump contra la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Turnberry, Escocia, el 27 de julio de 2025. Foto: Archivo

El gobierno de Donald Trump divulgó en un documento el viernes que Europa se enfrenta a la “sombría perspectiva de que su civilización sea borrada” y prometió que Estados Unidos apoyará a los partidos “patrióticos” de ideas afines en todo el continente para evitar un futuro en el que “algunos miembros de la OTAN se convertirán en una mayoría no europea”. La evaluación sombría del futuro del Viejo Continente se hizo pública durante la noche de ese día como parte de una actualización anual de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos alrededor del mundo.

Europa afronta, según la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el riesgo de una “desaparición de su civilización”. El documento -33 páginas de diagnóstico severo- identifica como motores del supuesto declive las políticas migratorias, la censura de la libertad de expresión, el desplome de la natalidad y el papel de los organismos transnacionales, que a ojos de Washington estarían “socavando la libertad y la soberanía políticas”. La Administración Trump advierte de que, si las “tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos”.

Sin nombrarlos directamente, apunta The New York Times, el documento afirma que Estados Unidos debe apoyar a los partidos políticos en Europa que luchan contra la migración y promueven el nacionalismo. Eso describe a varios partidos populistas de derecha, como Reform UK en Reino Unido y Alternativa para Alemania, conocido como AfD, que ha sido clasificado como partido extremista por los servicios de inteligencia alemanes.

Donald Trump habla con los medios de comunicación tras su llegada al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, el 5 de diciembre de 2025, para asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA. Foto: Casa Blanca/Daniel Torok Daniel Torok

En una sección titulada “Promover la grandeza europea”, el documento ofrece una crítica mordaz a los aliados más próximos de Estados Unidos. Advierte que Europa va camino de volverse “irreconocible” debido a políticas migratorias que, según afirma, están minando las identidades nacionales de los países europeos. Y destaca que la política de Estados Unidos debería ayudar a Europa a “corregir su actual trayectoria” en el transcurso de las próximas décadas. “Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su autoconfianza civilizatoria y que abandone su fracasado enfoque de asfixia normativa”, se lee en el documento.

A pocas horas de su publicación, el documento ya había generado respuestas afiladas en toda Europa. Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, respondió al documento el viernes por la mañana diciendo que los países de Europa “no creen que necesitemos recibir consejos aquí de ningún país o partido”. “Es un ataque frontal a la Unión Europea”, dijo Brando Benifei, diputado italiano al Parlamento Europeo, quien preside la delegación para las relaciones con Estados Unidos. Calificó el documento de “totalmente inaceptable”, lleno de “frases extremas y escandalosas”, y aseguró que algunas de sus afirmaciones equivalían a llamados directos a la injerencia electoral.

Lejos de rebajar la tensión, Trump volvió al ataque este lunes al advertir que Europa va “por muy mal camino”. “Europa tiene que tener mucho cuidado. Queremos mantener Europa europea. Europa está yendo en mala dirección, y es muy malo para su gente”, sostuvo en un acto en la Casa Blanca.

Durante el acto, Trump contestó a una pregunta sobre la multa de 120 millones de euros impuesta por los reguladores europeos a X, la red social propiedad del magnate tecnológico Elon Musk, aliado del mandatario republicano. “Es asquerosa”, declaró acerca de la sanción, aunque reconoció que no tenía noticias en profundidad sobre ella: “Elon no me ha llamado para que le ayudara con eso”.

El presidente Donald Trump hace un gesto a la multitud después de participar en la ceremonia de firma, el 4 de diciembre de 2025, en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, D.C. Foto: Casa Blanca/Daniel Torok) Daniel Torok

La posición de Trump hacia Europa refleja la de Musk, el exaliado del presidente, quien ha expresado repetidamente declaraciones incendiarias sobre la migración en la Unión Europea (UE), señala AFP. Musk dijo después de que X fuera multado por violar las normas digitales de la UE que el bloque debería ser “abolido”. Bruselas desestimó sus declaraciones como “completamente locas”.

“Amenaza de interferencia”

Pero la respuesta de la UE no quedó ahí. En una entrevista concedida a Euronews en el Foro de Doha 2025, la responsable de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó el sábado que Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Europa, a pesar de sus recientes críticas a la trayectoria actual del bloque. “Centrémonos en las cosas que podemos hacer juntos. Lo que podemos extraer de esa estrategia de seguridad es que seguimos siendo aliados de EE.UU. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo”, opinó.

“Por supuesto, hay muchas críticas, pero creo que algunas también están bien fundamentadas”, dijo Kallas cuando se le preguntó sobre la actualizada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una conferencia en Doha, Qatar. “Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado (...) No siempre hemos estado de acuerdo en varios temas, pero creo que el principio general sigue siendo el mismo. Somos los mayores aliados y debemos permanecer unidos”, añadió.

Pero el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, fue más allá y el lunes señaló que la Unión Europea no aceptará ninguna “amenaza de interferencia en la vida política europea”. “Si somos aliados, debemos actuar como aliados, y los aliados no amenazan con interferir en la vida política interna de sus aliados, la respetan; no podemos aceptar esta amenaza de interferencia en la vida política de Europa. Estados Unidos no puede sustituir a los ciudadanos europeos a la hora de elegir a los buenos o malos partidos”, subrayó en la conferencia anual del Instituto Jacques Delors, en París.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, saluda al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la sede de la UE en Bruselas, el 6 de marzo de 2025. Foto: Archivo LUDOVIC MARIN

“Nosotros seguimos siendo defensores del multilateralismo, creemos en un orden basado en reglas, creemos en la ciencia, en la libertad científica y no ignoramos desafíos globales como el cambio climático. Estados Unidos ya no cree en el multilateralismo ni en un orden basado en reglas, y afirman que el cambio climático es una mentira. Tenemos diferencias en nuestra visión del mundo”, añadió el expremier portugués.

Sumándose a los cuestionamientos, el canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó la idea de que la democracia europea necesitara ser salvada y calificó de inaceptables algunos elementos de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Merz declaró el martes que el documento político subrayaba la necesidad de una política de seguridad europea más independiente de Washington.

“Algunas cosas nos resultan inaceptables desde el punto de vista europeo”, declaró a la prensa durante una visita a la ciudad de Maguncia. “Que los estadounidenses quieran salvar la democracia en Europa ahora, no veo ninguna necesidad... Si fuera necesario salvarla, lo haríamos solos”.

“Europa no sabe qué hacer”

Pero este mismo martes, Trump expuso, una vez más, sus desacuerdos con Europa, a cuyos líderes acusó de permisividad con la inmigración irregular e incapacidad para terminar la invasión de Rusia contra su vecino país. “Creo que son débiles”, describió a los líderes europeos en entrevista con el portal de noticias estadounidense Político. El republicano afirmó que “no saben qué hacer” y “que quieren ser políticamente correctos”. Para el inquilino de la Casa Blanca, Europa es una agrupación “en decadencia” que “no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos”. “Europa no sabe qué hacer”, aseguró.

Kaja Kallas habla con la prensa antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 24 de febrero de 2025. Foto: Archivo Yves Herman

Los comentarios de Trump sobre Europa llegan en un momento especialmente delicado de las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, ya que los líderes europeos expresan una creciente preocupación ante la posibilidad de que el mandatario republicano abandone a Kiev y a sus aliados continentales ante la agresión rusa. En la entrevista, Trump no ofreció ninguna garantía a los europeos al respecto y declaró que Rusia estaba obviamente en una posición más fuerte que Ucrania, destacó Politico.

Fue la guerra entre Rusia y Ucrania, más que la política electoral, en lo que Trump pareció centrarse más inmediatamente. El lunes afirmó haber presentado un nuevo borrador de un plan de paz que agradó a algunos funcionarios ucranianos, pero que el propio presidente Volodymyr Zelensky aún no había revisado. “Sería bueno que lo leyera”, dijo el mandatario estadounidense.

Este martes, el presidente ucraniano afirmó que esperaba presentar antes de terminar el día un nuevo plan de paz revisado, según la posición de Kiev, a los negociadores estadounidenses.

Trump también reiteró su llamado a Ucrania para que celebre elecciones presidenciales, a pesar de que la ley marcial lo impide y de que Zelensky, elegido en 2019, vio extendido su mandato de cinco años debido a la guerra. “Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Quizá Zelensky ganaría. No sé”, remató.

Friedrich Merz y Ursula von der Leyen en un encuentro de la CDU en Berlín. Foto: Archivo

En la entrevista publicada este martes, Trump volvió a sugerir que la UE debería endurecer sus políticas de Extranjería, al afirmar a Político que ciudades como Londres y París están “debilitadas bajo la carga de la migración desde Medio Oriente y África”. Utilizando un lenguaje altamente incendiario, el republicano definió como “un desastre” al primer alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, hijo de inmigrantes paquistaníes, cuya elección vincula con la migración. “Fue elegido porque mucha gente ha llegado. Ahora votan por él”, aseguró.

Khan dijo más tarde que Trump estaba “obsesionado” con él, y añadió: “No tengo ni idea de por qué el presidente Trump está tan obsesionado con este alcalde de Londres. No sé qué tiene en contra de una ciudad liberal, progresista, diversa y exitosa como Londres”.

France 24 recordó que mientras Trump concedía la entrevista el lunes, el Consejo de la Unión Europea aprobó un endurecimiento sustancial de las políticas migratorias mediante dos regulaciones fundamentales: la reforma del concepto de “tercer país seguro” y la aprobación de un nuevo reglamento de retornos, el cual que las puertas legales a los centros de detención de migrantes fuera del territorio comunitario.

🚨 EXCLUSIVE: @realDonaldTrump made his sharpest critique of Europe yet to our @DashaBurns, slamming "weak" leaders of the "decaying" continent and saying he'd back candidates aligned with his vision. https://t.co/tlGUWk3zHr — POLITICO (@politico) December 9, 2025

Donald Trump insistió ante Politico que respaldaría a candidatos europeos alineados con su propia visión para el continente, incluso a riesgo de ofender las sensibilidades locales. Ya ha expresado compatibilidad con las ideas de la ultraconservadora Giorgia Meloni, primera ministra italiana y el primer ministro húngaro de extrema derecha, Viktor Orbán.

“He respaldado a gente, pero he respaldado a gente que no gusta a muchos europeos. He apoyado a Viktor Orbán”, ejemplificó Trump, en alusión al premier húngaro reconocido por su restrictiva política migratoria. Eso sí, el mandatario estadounidense negó haber ofrecido un salvavidas financiero a Orbán. “No se lo prometí, pero ciertamente él lo pidió”, sostuvo Trump al portal de noticias.

“No hay suficiente racismo”

Para Peter Beaumont, reportero internacional sénior del diario británico The Guardian, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos representa “una de las crisis más profundas para la Alianza Atlántica desde 1945”. Y sostiene: “La nueva doctrina de Trump identifica el problema de la ‘débil’ Europa: no hay suficiente racismo”.

Al respecto, Beaumont escribe: “Su entrevista con Politico, carente de una clara coherencia ideológica, está llena de algo más: el miedo confuso de un hombre blanco mayor ante un mundo cambiante. Una visión paranoica del mundo, propia de MAGA (Make America Great Again), está detrás de los horrores de las políticas migratorias, policiales y de otro tipo de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, y ha impulsado un esfuerzo por borrar la experiencia y la representación de la comunidad negra. Ahora bien, está claro que esos miedos son el prisma que utiliza Washington para comprender Europa”.

The most powerful person shaping Europe: Donald Trump



The most unpredictable and domineering U.S. president in modern history can upend the continent overnight.



That’s why we ranked him top of our annual #POLITICO28 list: https://t.co/K6XO73HdTO pic.twitter.com/z8HjIuLqoj — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 9, 2025

Y agrega: “Desde esta perspectiva, la inmigración procedente del mundo en desarrollo provoca una dilución de los países europeos, ‘debilitándolos’ bajo líderes ‘estúpidos’ y sentando las bases para su propia desaparición. Es una teoría descaradamente racista, en la que Trump y su círculo dejan claro que su prescripción es apoyar a los partidos europeos de extrema derecha”.

Por su parte, Ramón González Férriz, columnista del diario español EL Confidencial, sostiene que “Trump ataca a la UE porque sabe que EE.UU. está en declive”. “Lo novedoso de la Estrategia de Seguridad Nacional no es que Trump y su gobierno desprecien a Europa: eso ya lo sabíamos, y nuestra mayor culpa consiste en no habernos preparado antes para gestionarlo mucho mejor. Es que refleja que los líderes estadounidenses saben que su país está en declive y quieren centrar su presencia en el continente americano y el Pacífico, porque ya no tiene poderío suficiente para ampliar su influencia en otros lugares. Ni siquiera parecen confiar en que puedan ganar a China, como sugirió también el reciente acuerdo comercial entre Trump y Xi”, escribe.

“Pero, sobre todo, muestra que Estados Unidos sabe que no puede dominar la política europea mientras la UE conforme un bloque que, aunque sea muy trabajosamente, consigue llegar a consensos que le permiten hablar con una sola voz. Como China, Estados Unidos sabe que podría influir mucho más los países miembros tomados uno a uno, pero que tiene muchos más límites si forman parte de una entidad política relativamente funcional de 450 millones de personas, con un PIB per cápita que es superior al de Japón, 2,5 veces mayor que el de China y 4 veces mayor que el de Rusia”, concluye.