Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que la semana pasada mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no quiso dar detalles sobre la misma.

“No quiero comentarlo. La respuesta es sí”, respondió Trump al ser interrogado por la noticia de la llamada, que fue publicada por varios medios estadounidenses.

“No diría que fue ni bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, añadió sobre la conversación que habían dado a conocer The New York Times y The Wall Street Journal.

El mandatario estadounidense se refirió además a la publicación del sábado en su red social Truth Social, en la que anunció que daba por “cerrado” el espacio aéreo venezolano. Lo que se interpretó como un posible indicio de un ataque estadounidense.

Donald J. Trump Truth Social 11.29.25 07:43 PM EST pic.twitter.com/h45AFvwcwk — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 29, 2025

Sin embargo, rechazó esta última interpretación, pidiendo que: “No saquen conclusiones de eso”. Para luego esclarecer que la advertencia se debe a que “consideramos que Venezuela no es un país muy amigo”.

Trump declaró el sábado que el espacio aéreo “sobre” Venezuela “y sus alrededores” quedaba completamente “cerrado”, en otro paso hacia una posible invasión por tierra del país sudamericano.

En la misma semana en que el jefe de Estado norteamericano se refirió a su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo como contexto la acumulación de efectivos militares en torno a la zona.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, anunció esa vez el presidente estadounidense en Truth Social.