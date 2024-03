Críticas cruzadas con Cristina Kirchner: Milei anula aumento del 48% del sueldo suyo y de ministros

La foto del viernes por la tarde, una en la que el Presidente de Argentina, Javier Milei, no apareció, fue una atípica en los tiempos libertarios. Lejos del constante relato de la confrontación a la que el economista echa mano para diferenciarse de “la casta”, un variopinto grupo de gobernadores llegó a la Casa Rosada esperando recriminaciones, y se fue admitiendo una disposición al diálogo de la mano de Guillermo Francos, ministro del Interior.

Pero la escena no duraría mucho, porque sólo horas después, durante el sábado, una bomba estalló en el corazón del discurso del ajuste, la casta y la austeridad. Forzado por la presión opositora, Javier Milei debió admitir que los sueldos del mandatario y de sus ministros habían aumentado un 48%, pese a haber criticado duramente durante la semana que en el Congreso se hubiera dado un incremento del 30% del salario para diputados y senadores

Si bien el Mandatario decidió derogar los aumentos durante la misma jornada en la que estalló el escándalo, el sueldo de Milei pasó de 4 millones de pesos argentinos en enero, a 6 millones en febrero.

El entonces candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, durante un discurso tras los resultados de la primera vuelta en octubre de 2023. Foto: REUTERS.

El aumento de casi un 50% fue objeto de duras críticas entre la administración libertaria y la oposición, pero se transformó en una discusión especialmente áspera luego de que el propio Javier Milei se enfrascara en un cruce de tweets en X (antes Twitter) con la expresidenta trasandina Cristina Fernández de Kirchner (CFK), con ambos culpándose del incremento de sueldos.

Según relató la prensa vecina, el incremento se debió tanto a un decreto firmado años atrás por la líder kirchnerista, sumado a uno firmado por Milei en febrero de este año. Este domingo, Francos incluso admitió que se trató de “un error”, pero aprovechó de criticar la millonaria jubilación de CFK. “Claramente, hubo un error porque nadie tuvo en cuenta esos decretos”, admitió el ministro en radio Rivadavia.

¿Error propio o heredado?

Como un “error contable” definieron en el gobierno el salto del 48% del sueldo del gabinete de Javier Milei y del propio mandatario, luego de que la oposición denunciara la situación este sábado. La noticia generó un terremoto en el oficialismo, que veía cómo se trizó el relato de la austeridad del que sus detractores se aprovecharon rápidamente. Para la noche del sábado, una serie de derogaciones terminaron por contener el fondo de las críticas. Pero no fue una jornada sencilla.

Todo inició cuando Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria y exministra de Desarrollo Social durante la administración de Alberto Fernández, puso al descubierto el alza salarial del Ejecutivo justo cuando este lleva adelante su ajuste para intentar subsanar la alicaída economía trasandina, con índices inflacionarios de tres dígitos durante los últimos 12 meses.

“Con la bandera de la austeridad, Milei nos miente. El Presidente nos miente a todos los argentinos. El Presidente firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó (un) aumento a todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional, pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores”, señaló.

Hacía referencia a una polémica previa que se desató durante la semana, cuando se supo que diputados y senadores habían aumentado en un 30% su salario gracias a la “Ley de Enganche” vigente desde 2011. Esto permitió a los legisladores adherir al acuerdo paritario que los titulares del Senado y de Diputados, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Martín Menem, respectivamente, firmaron con los empleados del Congreso, detalló Clarín. Gracias a aquello, los miembros de la Cámara Baja pasaron de cobrar 1,6 millones de pesos argentinos, más $323.000 por desarraigo en enero, a 2,1 millones más $464.090 en febrero.

La decisión indignó a Javier Milei, quien indicó a Menem y a su número dos, Villarruel, que congelaran los salarios, medida que tiene nulo apoyo entre los senadores. La Cámara de Diputados, por otro lado, siguió la indicación del mandatario y dio marcha atrás a la medida.

Fue en ese contexto en el que se supo del aumento, aún mayor, en el Ejecutivo. La administración libertaria habló de “error contable” que se dio debido a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que rige desde octubre de 2023, consignó Clarín. Esto tuvo como excepción a los funcionarios de alto rango en el aumento de diciembre, y, según el oficialismo, durante la liquidación de los primeros sueldos de esta gestión notaron que un secretario terminaba ganando menos que un director.

“Lo que se hizo fue compensar ese error contable”, fue una de las defensas esgrimidas desde la Casa Rosada, previo a que el jefe de Estado decidiera retrotraer los valores modificados.

Victoria Villarruel y Javier Milei, tras una sesión de la asamblea legislativa en el Congreso Nacional, el 29 de noviembre de 2023. Foto: REUTERS.

El alza no era menor. Gracias al decreto 206/24, firmado por Javier Milei el 29 de febrero de 2024, se autorizó un incremento del 12% para los cargos jerárquicos como efecto directo de la paritaria del empleo público, a lo que se sumó un 14% “otorgado a los estatales en diciembre y que no se aplicó en enero para esos cargos”, explicó Clarín. Completando el aumento, durante el mes pasado creció la base general de cálculo de las remuneraciones del Sistema Nacional de Empleo Público en un 16%, contribuyendo al crecimiento de casi el 50% del salario en los altos cargos.

En la práctica, el sueldo de Javier Milei pasó desde los $4.068.738, hasta los $6.025.801. En el caso de los ministros, creció desde los $3.584.006 en enero, a $5.311.463 en febrero. Los secretarios, en tanto, vieron un aumento desde los $3.282.709 mensuales a $4.864.945. El periódico La Nación planteó que, independiente de si se trató de un descuido o hipocresía, “cualquier respuesta es incómoda”.

“No hubo intención. Imagínese que si el Presidente sale a criticar el aumento de los aumentos a diputados y había firmado un decreto con un aumento, si hubiera sido consciente que aumentaba... es una cosa que no tiene pies ni cabeza”, admitió durante una entrevista radial este domingo el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Según el medio La Política Online, cuando estalló la crisis, Milei volcó su furia contra el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, uno de los hombres de más confianza del economista. Fue él quien acompañó con su firma el decreto que hizo posible que su sueldo creciera cerca de dos millones de pesos argentinos. Ante el cuestionamiento, Posse apuntó al secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, cuya continuidad pende de un hilo, dijeron fuentes del gobierno al sitio especializado.

Sin embargo, Javier Milei también adujo el aumento a una razón ulterior. No era otra persona que Cristina Kirchner. Según Clarín, el mandatario “trató de vincular el aumento a un decreto firmado por Cristina Kirchner en 2010″, donde se establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública. “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente, vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, señaló a la prensa vecina. El mismo medio apuntó que “resulta al menos llamativo que recién se tomaron medidas a dos meses de aplicarse los aumentos y luego de que trascendieran públicamente”.

La polémica escaló al plano político duro cuando intervino CFK. “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”, escribió en X. Fiel a su estilo, también repasó a Alberto Fernández -de quien fue vicepresidenta en la pasada administración- por su rol en el escándalo de los seguros en el que es investigado, donde el expresidente culpó a su secretaria. “Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

El “round” no quedó ahí. Milei retrucó de vuelta que “para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter”, en referencia a que la exmandataria lo tiene bloqueado en la red social de Elon Musk. La jefa K volvió a responder, esta vez exhibiendo dos de los decretos que se encuentran en el centro de la polémica. En uno de ellos, se ve la firma del actual Mandatario extendiendo el incremento en los sueldos de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo.

“Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también”, prosiguió CFK. “Admita que firmó, cobró y lo pescaron”, añadió.

Pero había más. “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse”, fue la respuesta de Milei durante la noche del sábado.

Cuando quedaba media hora para que iniciara el domingo, la Oficina del Presidente confirmó que quedaban “anulados los aumentos al personal jerárquico de la Administración Pública Nacional, incluidos Presidente, vicepresidente, ministros y secretarios”. Pero, además, “a través del Decreto 235/2024 se derogó la normativa establecida por Cristina Fernández de Kirchner que vinculaba los aumentos de los trabajadores de la administración pública nacional a los sueldos de los funcionarios”, indicaron en X.